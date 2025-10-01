“ลูกชายทรัมป์” ยันขาเตียงพ่อไม่หัก “ทรัมป์” ไม่หย่า “เมลาเนีย” ตามลือหลังเกิดซีนฉากปธน.สหรัฐฯชี้นิ้วใส่หน้าเมียให้สื่อเห็นบนฮ.ประจำตำแหน่งขากลับจากแถลงยูเอ็น

เอเจนซีส์ – เอริค ทรัมป์ บุตรชายประธานาธิบดีสหรัฐฯคืนวันจันทร์(29 ก.ย)เปิดฉากโต้ข้อหาประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาหย่าร้างกับ เมลาเนีย ทรัมป์ กลางรายการสถานีโทรทัศน์การเมืองปีกขวาสหรัฐฯ Newsmax อ้างศัตรูทางการเมืองพ่อพยายามที่จะให้เขาหย่าแม่เลี้ยง แต่ภาพว่อนสื่อตาดีเห็นผู้นำสหรัฐฯชี้นิ้วใส่ศรีภรรยาบนเฮลิคอปเตอร์มารีนหลังเสร็จสิ้นการขึ้นแสดงสุนทรพจน์ที่องค์การสหประชาชาติ
เดลีเมลของอังกฤษวันนี้(1 ต.ค)ว่า ในรายการ Rob Schmitt Tonight ของผู้จัดคนดัง ร็อบ ชมิตต์ (Rob Schmitt)ทางสถานีโทรทัศน์ Newsmax เมื่อคืนวันจันทร(29 ก.ย) เอริค ทรัมป์ บุตรชายประธานาธิบดีสหรัฐฯต้องออกมาปกป้องพ่อที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเรื่องการใช้กระทรวงยุติธรรมเป็นเครื่องมือจัดการศัตรูทางการเมืองของตัวเอง โดยผู้จัดได้แสดงคลิปที่บรรดาเหล่าสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯพรรคเดโมแครตประณามที่ทรัมป์กดดันให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี สั่งฟ้องดำเนินคดีอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์ โคมีย์ (James Comey)สัปดาห์ที่แล้ว
แต่ทว่าเอริคโต้ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯสมัยอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน นั้นเลวร้ายทั้งไล่ล่าตัวเขาเหมือนเป็นสุนัขและปฎิบัติกับตระกูลทรัมป์อย่างเลวร้าย
“คนเหล่านั้นบุกบ้านเขา! พวกเขาบุกคฤหาสถ์มาราลาโก(Mar-a-Lago)! คนเหล่านั้นพยายามจะให้เขาหย่า! พวกเขาพยายามที่จะแยกครอบครัวของพวกเรา!” เอริคกล่าวต่อชมิตต์กลางรายการ
เดลีเมลรายงานว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดคนหนึ่งได้อธิบายความเห็นเกี่ยวกับ “หย่าร้าง” ที่ออกมานี้เป็นการอ้างไปถึงแฟ้มลับรัสเซียของคริสโตเฟอร์ สตีล (Christopher Steele) ที่เปิดเผยข้อมูลมากมายและรวมไปถึงพฤติกรรมภายในห้องนอนทรัมป์ระหว่างกำลังเยือนกรุงมอสโกที่เกิดขึ้นนานก่อนหน้าที่เขาจะเข้าสู่แวดวงการเมือง และเป็นสิ่งที่ทรัมป์ปฎิเสธ
แหล่งข่าวกล่าวว่า “เมื่อพวกเขาพูดถึงฝนสีทอง(ปัสสาวะ)ในแฟ้มลับที่เป็นเท็จมาจากการว่าจ้างที่จ่ายโดยฮิลลารี คลินตัน (อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศพรรคเดโมแครต ฮิลลารี คลินตัน) คุณสามารถเชื่อได้เลยว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะทำให้การแต่งงานมีการแตกแยก”
ซึ่งข่าวลือการหย่าร้างเกิดขึ้นกับอดีตผู้นำสหรัฐฯจากพรรคเดโมแครน บารัค โอบามา ที่มีปัญหาข่าวลือต้องการหย่าร้างกับศรีภรรยา มิเชล โอบามา เกิดขึ้นหลังนางโอบามาไม่ปรากฏตัวเข้าร่วมพิธีศพอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จิมมี คาร์เตอร์ และประกาศไม่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งรอบ 2 ของทรัมป์เมื่อวันที่ 20 ม.คต้ยปี
ทรัมป์และเมลาเนียโดยสาธารณะจับได้ว่ามีปากเสียงกันซึ่งเป็นภาพที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯกำลังชี้นิ้วไปที่เมลาเนียที่กำลังสั่นศีรษะระหว่างกำลังนั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งมารีนวันหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงสุนทรพจน์ที่การประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนกันยายน
เดลีเมลรายงานเมื่อวันที่ 26 ก.ยว่า ผู้นำสหรัฐฯตลอดทั้งวันนั้นมีปัญหาตลอดโดยทั้งเขาและศรีภรรยาเมลาเนียตามการอ้างของเจ้าตัวตกเป็นเป้าถึง 3 ครั้งระหว่างอยู่ภายในยูเอ็นตั้งแต่บันไดเลื่อนเสียส่งผลทำให้คนทั้งคู่ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนเองไปจนถึงเครื่องเทเลพรอมเตอร์ (teleprompter) สำหรับแสดงข้อความให้อ่านสุนทรพจน์เสียที่เจ้าตัวประกาศกลางที่ประชุมว่า “ประเทศของพวกคุณทั้งหลายกำลังลงนรก” และยังรวมไปถึงระบบเสียงของผู้นำสหรัฐฯไม่สามารถใช้การได้ทำให้คนในที่ประชุมไม่ได้ยินในสิ่งที่ทรัมป์กล่าวส่งผลทำให้ศรีภรรยา เมลาเนีย ทรัมป์ ต้องส่งสัญญาณเตือนสามีว่าไม่ได้ยินเสียงที่เขาพูดออกมา
สื่ออังกฤษรายงานว่า จากการเฝ้าสังเกตพบว่าบันไดเลื่อนเจ้าปัญหานี้สามารถใช้การได้ดีตลอดเช้าวันนั้น
ทั้งนี้โฆษกทำเนียบขาว แคโรไลน์ เลวิตต์ (Karoline Leavitt) ได้อ้างไปถึงการรายงานของหนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อดัง ซันเดย์ไทม์ส ที่อ้างว่า เจ้าหน้าที่สหประชาชาติได้พูดตลกเกี่ยวกับการปิดระบบบันไดเลื่อนเพื่อเล่นแผลงแก้เผ็ดทรัมป์