ทั้งโลกจับจ้อง! ฝูงเครื่องบินบรรทุกน้ำมันสหรัฐฯบินข้ามแอตแลนติก ลือหึ่งเหมือนตอนก่อนเปิดฉากโจมตีอิหร่านระหว่าง “เฮกเซธ” เรียก “นายพลอเมริกัน” ทั้งหมดประชุมใหญ่วันนี้ที่รัฐเวอร์จิเนีย

เอเจนซีส์ – เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินพบฝูงเครื่องบรรทุกน้ำมันของกองทัพอากาศสหรัฐฯบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมประชุมใหญ่นายพลสหรัฐทั้งหมดที่ฐานใหญ่ควอนติโกของนาวิกโยธินสหรัฐฯในรัฐเวอร์จิเนียวันนี้(30 ก.ย) ปรากฎการณ์การปรากฏตัวของฝูงเครื่องบินบรรทุกน้ำมันสหรัฐฯไม่ต่างจากเมื่อครั้งก่อนสหรัฐฯส่ง B-2 หย่อนระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ GBU-72 ใส่ศูนย์นิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านสร้างความวิตกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังจะร้อนเป็นไฟอีกรอบ
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(29 ก.ย)ว่า ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินบรรทุกน้ำมัน KC-135R/T Stratotanker ของกองทัพอากาศสหรัฐฯที่ใช้สำหรับการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศจำนวนราว 12 ลำถูกพบอยู่ระหว่างการเดินทางในคืนวันอาทิตย์(28) โดยมีไม่กี่ลำมุ่งหน้าไปยังฐานทัพอากาศใหญ่ของอังกฤษ RAF Mildenhall อ้างอิงจากข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส OSINT ที่รายงานผ่านแพลตฟอร์ม X
ซึ่งการปรากฏตัวของเครื่องบรรทุกน้ำมันอเมริกันสามารถคาดการณ์ได้ว่า สหรัฐฯหรือนาโตกำลังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนทางการทหารสำหรับการเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินรบขับไล่
การส่งออกไปนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก อ้างอิงจากแหล่งข่าวกลาโหมสหรัฐฯ 3 คนโดย 2 คนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่และกำลังปฎิบัติหน้าที่อีก 1 คน
เดลีเมลรายงานว่า ครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯสั่งเคลื่อนกำลังเครื่องบินบรรทุกน้ำมัน KC-135R/T Stratotanker เมื่อครั้งสหรัฐฯออกปฎิบัติการโจมตีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อิหร่านใต้ดิน และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้พบนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ในวันจันทร์(29)
และบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ กำลังประชุมใหญ่นายพลอเมริกันคุมกำลังทั่วโลกและในประเทศที่ฐานใหญ่ควอนติโกของนาวิกโยธินสหรัฐฯในรัฐเวอร์จิเนียวันนี้(30 ก.ย)
สื่ออังกฤษชี้ว่า มีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากพยายามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางการทหารอเมริกันรอบใหม่ หนึ่งในนั้นคือ เบห์นาม ตาเลบลู (Behnam Taleblu) ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการอิหร่านประจำสถาบันเพื่อการป้องกันประชาธิปไตย FDD
(Foundation for Defense of Democracies) ธิงแทงก์ชื่อดังของสหรัฐฯเปิดเผยกับเดลีเมลว่า ตัวเขาเองไม่สามารถตัดความคิดย้อนไปถึงการเคลื่อนตัวของ ฝูงเครื่องบรรทุกน้ำมันกองทัพสหรัฐฯครั้งใหญ่และเสริมต่อว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นคนเดียวในรอบ 20 ปีที่ส่งกำลังทหารที่ตั้งศูนย์นิวเคลียร์อิหร่าน
“การเคลื่อนไหวทางการทหารครั้งใหญ่ภายใต้การมองของเขาเป็นบางสิ่งที่เฝ้าจับตามอง” ตาเลบลูเสริม
ขณะที่อดีตที่ปรึกษาทางการทูตประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้แสดงความเห็นเช่นกันโดยกล่าวว่า หนึ่งในคำอธิบายคือ สหรัฐฯกำลังตอบโต้ปัญหาโดรนและเครื่องบินรบรัสเซียเหนือน่านฟ้าภูมิภาคทะเลบอลติกโดยเฉพาะที่มีเป้าหมายไปที่ “เดนมาร์ก” ที่ไม่กี่วันต้องปิดสนามบินตัวเอง
“เดนมาร์กไม่มีความสามารถปกป้องน่านฟ้าของตัวเองไว้ได้เพิ่มความวิตกให้กับทำเนียบขาวที่โคเปนเฮเกนไม่สามารถที่จะปกป้องและคุ้มกันดินแดนของตัวเองที่ไกลออกไปรวมถึงดินแดนกรีนแลนด์ท่ามกลางการุกคามเพิ่มขึ้นจากทั้งจีนและรัสเซียที่ร่วมกันตรวจการทางอากาศและทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกที่เป็นการแข่งขันทางยุทธศาสตร์” จอห์น ซีติลไลดส์ (John Sitilides) นักวิจัยอาวุโสด้านความมั่นคงประเทศประจำสถาบันวิจัยนโยบายระหว่างประเทศ FPRI (Foreign Policy Research Institute) สถาบันธิงแทงก์ชื่อดังที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯแถลง