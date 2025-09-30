สลด! อาคารโรงเรียนอิสลามพังถล่มใน ‘ชวาตะวันออก’ เสียชีวิต 1 ยังสูญหายอีก 38 คน

หน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 38 คน หลังเกิดเหตุอาคารโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลามพังถล่มที่จังหวัดชวาตะวันออก เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.)
รายงานระบุว่า อาคารดังกล่าวพังถล่มในระหว่างที่นักเรียนหลายสิบคนกำลังประกอบพิธีละหมาดช่วงบ่าย
สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติอินโดนีเซียแถลงว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอีก 102 คนได้รับการอพยพออกจากโรงเรียน Al Khoziny ในเมืองซิโดอาร์โจ เมื่ออาคารหลังดังกล่าวซึ่งไม่มั่นคงเกิดถล่มลงมาระหว่างที่มีการก่อสร้าง
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนทำให้มีเศษซากคอนกรีตหล่นลงมาใส่นักเรียนและคนงานจำนวนมาก” อับดุลมุฮารี โฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติ ระบุ
ทางการได้นำรถตักดินและเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ เข้ามาช่วยยกเศษซากอิฐและปูน โดยมีผู้บาดเจ็บถูกนำโรงพยาบาลเกือบ 80 คน
ภาพจากสถานีโทรทัศน์ Kompas TV เผยให้เห็นบรรดาครอบครัวของนักเรียนมารวมตัวกันที่หน้าไวท์บอร์ด เพื่อดูรายชื่อของผู้ที่รอดชีวิต
สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติชี้ว่า ฐานรากของอาคารหลังนี้ไม่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคารที่ชั้น 4 ได้
ที่มา: รอยเตอร์