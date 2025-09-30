อยากสวยก็ผิด! เกาหลีเหนือจับกุมผู้หญิง 'เสริมหน้าอก' ชี้ตกเป็นเหยื่อทุนนิยม-อิทธิพลต่างชาติ

หญิงเกาหลีเหนือ 2 คนถูกนำตัวขึ้นศาลที่เมืองซารีวอนเมื่อไม่นานมานี้ ในข้อหาลักลอบผ่าตัด "เสริมหน้าอก" อย่างผิดกฎหมาย โดยอัยการโสมแดงกล่าวหาว่าพวกเธอ “ถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยขนบธรรมเนียมของชนชั้นนายทุน”
สื่อ Daily NK รายงานว่า การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรมความปลอดภัยสาธารณะของเมืองซารีวอนได้ทำการตรวจร่างกายของผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าเข้ารับการศัลยกรรมเสริมความงาม
หลังจากที่ถูกสอบสวน หญิงสาวทั้งสองยอมรับว่าได้ไปเสริมหน้าอกมาจริง เพราะอยากมีรูปร่างที่สวยงามขึ้น
อัยการตำหนิพวกเธอว่าประพฤติตน “ตามแบบทุนนิยมที่เน่าเฟะ” และชี้ว่าพวกเธอกำลังตกเป็นเหยื่ออิทธิพลจากต่างชาติ
ก่อนหน้านี้ในเดือน ก.ค. กระทรวงประกันสังคมของเกาหลีเหนือได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามฉุกเฉิน หลังเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดลักษณะนี้ในกรุงเปียงยาง
ศัลยกรรมตกแต่ง เช่น การเสริมหน้าอก กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้หญิงอายุ 20-30 ปีในย่านผู้มีอันจะกินของเปียงยาง จนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ "พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสังคมนิยม"
จากการไต่สวนยังพบว่า แพทย์ที่ถูกจับในข้อหาให้บริการผ่าตัดเสริมหน้าอกผิดกฎหมายเคยศึกษาที่แผนกศัลยกรรมในโรงเรียนแพทย์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ทว่าเรียนไม่จบก็ลาออกไปเสียก่อน
เจ้าหน้าที่จากกรมความปลอดภัยสาธารณะได้แฝงตัวเข้าไปที่บ้านของแพทย์รายนี้และทำการจับกุม หลังได้รับเบาะแสว่าเขาทำศัลยกรรมพลาสติกโดยใช้ซิลิโคนนำเข้าจากจีน
เจ้าหน้าที่ยังยึดหลักฐานต่างๆ รวมถึงซิลิโคนนำเข้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสดจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดถูกนำมาแสดงในระหว่างการพิจารณาคดี
ในระหว่างการไต่สวน กรมความปลอดภัยสาธารณะยังประกาศว่าจะตรวจสอบอย่างละเอียดกับพวกผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าผ่านการทำศัลยกรรมพลาสติก ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง
มีรายงานว่า กลุ่มเฝ้าระวังในชุมชนได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผู้หญิงที่มีรูปร่าง "เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด" ก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์ว่าผ่านการผ่าตัดเสริมความงามหรือไม่
ประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่หญิงสาวในเมืองซารีวอน โดยมีรายงานว่าผู้หญิงจำนวนมากในช่วงวัย 20 ปีเศษๆ รู้สึกกังวลว่าจะถูกคัดแยกให้เข้ารับการตรวจสอบ
