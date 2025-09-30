จบนะ!สหรัฐฯอ้าง'เนทันยาฮู'ขอโทษแล้ว รับปากจะไม่โจมตีรอบใหม่ในกาตาร์อีก

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ต่อสายโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีกาตาร์ จากทำเนียบขาวในวันจันทร์(29ก.ย.) ขอโทษสำหรับปฏิบัติการโจมตีพวกผู้นำฮามาสในกาตาร์ และรับปากว่าจะไม่ทำมันอีกครั้ง ตามคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ
ที่ผ่านมา เนทันยาฮู แสดงท่าทีท้าทายมาตลอดนับตั้งแต่ออกคำสั่งโจมตีในกาตาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน จนกระทั่งล่าสุดเขาได้ต่อสายโทรศัพท์หาผู้นำกาตาร์ ระหว่างพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในกาซา
"ในฐานะก้าวย่างแรก นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่การโจมตีของอิสราเองเล็งเป้าเล่นงานเป้าหมายพวกฮามาสในกาตาร์ ได้ปลิดชีพกำลังพลของกาตาร์รายหนึ่งโดยไม่เจตนา" ถ้อยแถลงของทำเนียบขาวระบุ "เขายังกล่าวเพิ่มเติม แสดความเสียใจที่อิสราเอลละเมิดอธิปไตยของกาตาร์ ในปฏิบัติการเล็งเป้าเล่นงานพวกผู้นำฮามาสระหว่างเจรจาเกี่ยวกับตัวประกัน และรับปากว่าอิสราเอลจะไม่ทำการโจมตีลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต"
อิสราเอลยังไม่ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนี้ แต่คาดหมายว่าเนทัยาฮูจะเปิดแถลงข่าวร่วมกับทรัมป์ในภายหลัง
ถ้อยแถลงของทำเนียบขาวระบุว่า เนทันยาฮู และ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน บิน จัสซิม อัล ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ ยังได้ลงนามหนึ่งๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ปรับปรุงการสื่อสาร คลี่คลายความขับข้องใจร่วมกันและยกระดับความพยายาม่วมกันในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ เนทันยาฮู ขัดขืนและพูดจาดูหมิ่นกาตาร์ ที่ตั้งฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯในภูมิภาค ต่อกรณีที่ให้พวกฮามาสจัดตั้งสำนักงานแห่งหนึ่งภายในประเทศ
ความร่วมมือระหว่างกาตาร์กับพวกฮามาส ดำเนินการมาช้านานภายใต้ข้อตกลงที่เข้าใจร่วมกันกับอิสราเอล เพื่อกักให้พวกนักรบกลุ่มนี้อยู่ในประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ ดีกว่าปล่อยให้ไปลงหลักปักฐานในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม เนทันยาฮู บอกว่าการตัดสินใจได้เปลี่ยนไปแล้ว นับตั้งแต่ที่พวกฮามาสเปิดฉากโจมตีเล่นงานอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ในขณะที่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากกาตาร์แล้ว อิสราเอล ยังปฏิบัติการโจมตีทั้งในอิหร่าน, ซีเรีย, เลบานอนและเยเมน
ทรัมป์ ซึ่งได้รับการประจบประแจงจากกาตาร์ ในนั้นรวมถึงกรณีมอบเครื่องบินหรูเป็นของจวัญ บอกก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่พอใจกับปฏิบัติการโจมตีในกาตาร์ของอิสราเอล ในขณะที่การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่พวกผู้นำฮามาสกำลังหารือกันเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับหยุดยิงในกาซา
