“เอริก อดัมส์” อื้อฉาวรับสินบนสถานทูตตุรกีประกาศถอนตัวจาก "ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก" อ้างไม่ได้เงินสนับสนุนหาเสียงจากรัฐ ลือพบคนสนิททรัมป์เตรียมรับตำแหน่งในรบ.สหรัฐฯ

เอเจนซีส์/เอพี – นายกเทศมนตรีนิวยอรก์ ซิตีคนปัจจุบัน เอริค อดัมส์ (Eric Adams) วันอาทิตย์(28 ก.ย) ประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กแค่ 5 สัปดาห์ก่อนคูหาเลือกตั้งเปิด ยอมรับไปไม่ถึงดวงดาวหลังอื้อฉาวหนักคดีคอร์รัปชันรับเงินสถานทูตตุรกีปี 2021 ช่วยให้สถานกงสุลตุรกี 36 ชั้นกลางนิวยอร์กเปิดทันประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน มาเยือน ปล่อยม้ามืดตัวเต็งมุสลิมโซเชียลลิสต์ตัวแทนพรรคเดโมแครต โซห์ราน แมมดานี (Zohran Mamdani) อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ โคโม และตัวแทนพรรครีพับลิกัน เคอร์ทิส สไลวา(Curtis Sliwa) ประชันในการเลือกตั้งสำคัญหลังผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตราหน้าแมมดานีเป็นภัยคุกคามนิวยอร์ก ซิตี ยืนยันจะส่งกำลังเข้ายึดเมืองทันทีถ้าเกิดชนะเลือกตั้ง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(28 ก.ย)ว่า นายกเทศมนตรีนิวยอรก์ ซิตี เอริก อดัมส์ (Eric Adams) วันอาทิตย์(28) แถลงในวิดีโอคลิปบนแพลตฟอร์ม X ประกาศข่าวการยุติหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก
“สื่อมักคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาและการตัดสินของคณะกรรมการการเงินเลือกตั้งนิวยอร์ก ซิตีที่ไม่อนุมัติให้เงินอุดหนุนการเลือกตั้งแก่เขาทำให้การหาเสียงเลือกตั้งของเขาต้องสิ้นสุด”
การถอนตัวของอดัมส์ซึ่งเป็นอดีตตำรวจนิวยอร์กส่งผลทำให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กที่ห่างออกไปแค่ 5 สัปดาห์เท่านั้นโดยจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 พ.ย ที่จะถึงมีความสูสีมากขึ้นที่นำโดยตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ประกาศตัวว่าเขาเป็นโซเชียลเดโมแครตและนับถือศาสนาอิสลามเกิดในยูกันดาจากพ่อแม่อินเดีย โซห์ราน แมมดานี (Zohran Mamdani) อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ โคโม และตัวแทนพรรครีพับลิกัน เคอร์ทิส สไลวา(Curtis Sliwa)
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งนี้ อดัมส์ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งพ่อเมืองนิวยอร์กนั้นตามหลัง เขาลงสมัครในฐานะผู้สมัครอิสระหลังปีที่ผ่านมาเขาโดนอัยการสหรัฐฯดำเนินคดีคอร์รัปชันรับสินบนตุรกีแต่ทว่าหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ รับตำแหน่งได้สั่งให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯออกคำสั่งให้อัยการสหรัฐฯในนิวยอร์กยุติการดำเนินคดีคอร์รัปชันกับเขา โดยนายกเทศมนตรีอดัมส์ยอมตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ ICE ของทรัมป์เข้ามากวาดล้างพวกเข้าเมืองผิดกฎหมายในเมือง อ้างอิงจากเอพีรายงานเมื่อวันที่ 28 ก.ย ที่ผ่านมา
“ผมไม่สามารถเดินหน้าการหาเสียงเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้งได้” เขากล่าวผ่านแถลงการณ์ บีบีซีรายงาน
และนายกเทศมนตรีนิวยอร์กกล่าวเสริมว่า “สื่อมักคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของผมและการตัดสินใจของคณะกรรมการการเงินการเลือกตั้งที่ไม่อนุมัติเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้บั่นทอนความสามารถของผมในการระดมทุนที่จำเป็นสำหรับการหาเสียงที่จริงจัง”
ทั้งนี้เขาจะดำรงตำแหน่งของเขาจนหมดสมับที่จะสิ้นสุดก่อนวันปีใหม่
สื่ออังกฤษรายงานว่า อย่างไรก็ตาม เอริก อดัมส์ ยังไม่ได้ประกาศรับรองคู่แข่งคนใดแต่เขาได้แสดงความเห็นในแถลงการณ์ถอนตัวที่ดูเหมือนจะเป็นสารไปยังตัวแทนพรรคเดโมแครต โซห์ราน แมมดานี
ตามการรายงานของ CNN ของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการดำรงตำแหน่งพ่อเมืองนิวยอร์กของ แมมดานีว่าเป็น “ภัยคุกคามต่อนิวยอร์ก” หากเขาชนะการเลือกตั้งจริง พร้อมข่มขู่ที่จะเข้ายึดเมืองนิวยอร์ก และเขายังเคยออกมาชี้ว่า ชัยชนะของแมมดานีจะช่วยพรรครีพับลิกัน
ขณะที่พันธมิตรของอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ โคโม นั้นผลักดันมานานเพื่อให้พ่อเมืองนิวยอร์กผิวสีคนปัจจุบันถอนตัวเพื่อเปิดโอกาสมากขึ้นแก่โคโมที่จะแข่งกับแมมดานีในการเลือกตั้งวันที่ 4 พ.ย ที่จะถึง CNN ยังเปิดเผยว่าหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญของเขา ทูตพิเศษสหรัฐฯประจำตะวันออกกลาง สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) พบอดัมส์ในรัฐฟลอริดาแต่ไม่เปิดเผยว่าเมื่อใดแต่โพลิติโกรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน เป็นการพบเพื่อหารือเรื่องตำแหน่งในรัฐบาลทรัมป์ที่อาจเป็น เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำซาอุดีอาระเบีย