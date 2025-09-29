ระทึก! บอสใหญ่เพนตากอนสั่งนายพลอเมริกันคุมกำลังทั่วโลกบินกลับด่วน “ฐานใหญ่ควอนติโก” ประชุมใหญ่มี “ทรัมป์” นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ

เอเจนซีส์/เอพี - รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ เรียกตัวนายพลอเมริกันคุมกำลังพลจากทั่วทุกมุมโลกรวมในประเทศเข้าประชุมด่วนที่ฐานใหญ่ควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย วันอังคาร(30 ก.ย) มีข่าวผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้าร่วมหลังก่อนหน้าเพนตากอนสั่งห้ามสื่อทั้งหมดต้องขออนุญาตก่อนตีพิมพ์ข่าวการทหารอเมริกันต่อสาธารณะ
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(29 ก.ย)ว่า มีเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯระดับสูงจำนวนมากจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ซึ่งมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่าผู้เข้าร่วมเป็นระดับคุมกำลังพลจากทั่ววโลกและภายในประเทศเพื่อพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นการพบผ่านวิดีโอคอล
แหล่งข่าววงใน 5 คนเปิดเผยในการเรียกประชุมผู้บัญชาการคุทกำลังสหรัฐฯทั้งหมดทั่วโลกนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่บ่อยครั้งจะเกิดนั้นจะจัดขึ้นในวันอังคาร(30 ก.ย)ที่ฐานใหญ่นาวิกโยธินสหรัฐฯควอนติโก (Quantico) รัฐเวอร์จิเนีย
และในการประชุมใหญ่ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้าร่วม ทำเนียบขาวเปิดเผยในวันอาทิตย์(28)
โดยทั้งหมดคาดว่าจะมีนายพลอเมริกันทั้งหมด 838 คนเข้าร่วมเพื่อรับฟังนโยบายหลักการจากเฮกเซธที่คาดว่าการประชุมจะเป็นระยะเวลา 30 นาที อ้างอิงจากแหล่งข่าววงใน 2 คน
รัฐมนตรีเฮกเซธจะประกาศนโยบายการวางรากฐานกองทัพสหรัฐฯทั้งในปัจจุบันและมาตรฐานใหม่ที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกัน 5 คน
เอบีซีนิว์สรายงาน การเปลี่ยนแปลงภายในของเพนตากอน อาจเกี่ยวข้องกับการประกาศลดจำนวนนายพลในกองทัพที่มีเป้าหมายอยู่ที่ 20%
โดยก่อนหน้าเขาได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองทัพ 15 นายจากตำแหน่งรวมคนของไบเดน อดีตเสนาธิการร่วมทหารสหรัฐฯผิวสี พลเอก ชาร์ลส์ “ซีคิว” บราวน์ จูเนียร์ (Gen. Charles "CQ" Brown, Jr.)ที่ถูกแต่งตั้งแทนที่พลเอก มาร์ค มิลลี และพลเรือเอก ลิซา ฟรานเชตติ ซึ่งเป็นผู้หญิง
โดยโพลิติโกเมื่อวันที่ 23 ก.ยว่า รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯเฮกเซธสั่งยุบคณะกรรมาธิการที่ตั้งมานานเกือบ 100 ปีที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามารับใช้ชาติกับกองทัพสหรัฐฯ
และเอพีเคยรายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 21 ก.ยว่า นอกจากนี้เพนตากอนยังประกาศสั่งให้นักข่าวสายทหารประจำกระทรวงต้องขออนุญาตก่อนรานงานข้อมูลด้านการทหารสหรัฐฯก่อนรวมถึงข้อมูลที่ไม่ถูกจัดเป็นความลับแล้วก็ตาม
เกิดขึ้นหลังในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่ง เฮกเซธต้องเป็นข่าวอับอายไปทั่วโลกหลังสื่อชื่อดัง The Atlantic รายงานเปิดเผยว่า เฮกเซธแชร์ข้อมูลอ่อนไหวปฎิบัติการทหารโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮูตีของเยเมนทางกลุ่มแชตออนไลน์ Signal