เป็นเรื่อง! อดีตส.สร่มเหลืองฮ่องกง “นาธาน หลอ” โดน “สิงคโปร์” จับกลางสนามบินหลังโดนปฎิเสธวีซ่าเข้าประเทศ เชื่อ "ปักกิ่ง" อยู่เบื้องหลัง

เอเจนซีส์ - อดีตส.สฮ่องกงและนักเคลื่อนไหวร่มเหลืองเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อดัง นาธาน หลอ (Nathan Law) ที่กำลังลี้ภัยการเมืองอยู่ในอังกฤษวันเสาร์(27 ก.ย) โดนสิงคโปร์ปฎิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศ เชื่อปักกิ่งอาจอยู่เบื้องหลัง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(29 ก.ย)ว่า นาธาน หลอ( Nathan Law) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในอังกฤษระหว่างการลี้ภัยการเมืองหลังฮ่องกงโดนปักกิ่งกวาดล้างอย่างหนักแต่โดนต.มสิงคโปร์จับกุมในวันเสาร์(27 ก.ย)หลังบินเข้าประเทศเพื่อเข้าร่วมการสัมนาแบบปิดห้องที่ต้องได้รับเชิญเท่านั้น
สิงคโปร์ปฎิเสธวีซ่าของนักเคลื่อนไหวร่มเหลืองฮ่องกงและควบคุมตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะเนรเทศออกนอกประเทศ
“ผมไม่ได้โดนถามอะไรและพวกเขาไม่ได้ให้เหตุผลในการปฎิเสธ(วีซ่า) นาธาน หลอ ให้สัมภาษณ์บีบีซี
หลอซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกนิติบัญญัติฮ่องกง เขาเป็น 1 ใน 8 นักเคลื่อนไหวที่ถูกทางการฮ่องกงและปักกิ่งประกาศต้องการตัวหลังสามารถหลบหนีไปต่างประเทศได้สำเร็จ นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงเหล่านั้นโดนกล่าวหาเป็นอันตรายต่อความมั่นคงประเทศ
สื่ออังกฤษชี้ว่า สิงคโปร์มีสนธิสัญญาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกง
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงสิงคโปร์แถลงว่า “การที่คุณหลอเดินทางเข้ามาและปรากฎตัวในประเทศนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อฮ่องกง”
และเสริมว่า “ผู้ถือวีซ่ายังคงต้องถูกตรวจที่ด่านเข้าประเทศซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาธาน หลอที่โดนส่งไปเพื่อสอบปากคำและการประเมินทางการเข้าเมืองและความมั่นคงหลังจากที่เขาเดินทางเข้ามา”
ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก่อนหน้าเคยแถลงว่า รัฐบาลสิงคโปร์มีจุดยืนที่ชัดเจนและแข็งแกร่งต่อต้านการนำแนวคิดทางการเมืองต่างประเทศเข้าสู่สิงคโปร์
นักเคลื่อนไหวร่มเหลืองฮ่องกงกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เขาเชื่อมั่นว่า การปฎิเสธวีซ่านี้มีการเมืองอยู่เบื้องหลัง “ผมไม่แน่ใจว่ามีแรงภายนอก เป็นต้นว่า “จีน” เข้ามาเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อม”
และเปิดเผยว่า เขาได้ยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าหนเดียวสำหรับการอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลาไม่กี่วัน” และวีซ่าได้รับการอนุมัติ 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
นักประชาธิปไตยร่มเหลืองฮ่องกง นาธาน หลอ เปิดเผยว่าใช้พาสปอร์ตผู้ลี้ภัยอังกฤษ
ที่สนามบินสิงคโปร์ในวันอาทิตย์(28)พบว่าเขาโดนจับขึ้นเครื่องเที่ยวแรกกลับไปซานฟรานซิสโก สหรัฐฯที่เขาเดินทางมาจากที่นั่นเพื่อไปสิงคโปร์
ด้านโฆษกรัฐบาลฮ่องกงแถลงในตอนหนึ่งว่า “เรียกร้องอย่างหนักให้ (นาธาน หลอ)หยุดการกระทำทุกอย่างที่เป็นภัยต่อความมั่นคงชาติทันที และเดินทางกลับมาที่ฮ่องกงและมอบตัวเพื่อแก้ไขความผิดของตัวเอง”
ก่อนหน้าทางการฮ่องกงได้ออกประกาศเสนอรางวัลนำจับสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (128,000 ดอลลาร์) ในการให้เบาะแสข้อมูลที่จะนำมาสู่การจับกุมตัวหลอและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงคนอื่นๆ
บีบีซีรายงานว่า ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนวันจันทร์(29) ได้กล่าวถึง อดีตส.สฮ่องกงสายโปรประชาธิปไตยตะวันตก นาธาน หลอ ว่า เป็นพวกต่อต้านจีน พวกต่อต้านฮ่องกงที่สร้างความเดือดร้อนและมีชื่อในบัญชีต้องการตัวของตำรวจฮ่องกง