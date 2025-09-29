ระทึก! คนร้ายบุก 'กราดยิง-จุดไฟเผา' โบสถ์มอร์มอนในมิชิแกนก่อนถูกตำรวจวิสามัญฯ เหยื่อดับอีก 4 ราย-เจ็บ 8

เกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประตูหน้าโบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนของสหรัฐฯ ก่อนใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมเปิดฉากยิงและจุดไฟเผาโบสถ์ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย ขณะที่ตัวผู้ก่อเหตุถูกตำรวจวิสามัญฯ เสียชีวิตระหว่างการยิงปะทะ
ตำรวจสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุคือ โทมัส เจคอบ แซนฟอร์ด (Thomas Jacob Sanford) วัย 40 ปี ซึ่งเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในเมืองเบอร์ตัน ชายคนนี้ได้จงใจจุดไฟเผาโบสถ์ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
ซึ่งส่งผลให้ตัวโบสถ์ถูกไฟเผาผลาญและมีกลุ่มควันฟุ้งกระจาย
เหตุการณ์นี้ทำให้เหยื่อเสียชีวิตทันที 2 ราย และอีก 8 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาหลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุตำรวจรายงานว่า พบศพอย่างน้อย 2 ศพภายในซากโบสถ์ที่ไหม้เกรียมซึ่งยังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ และอาจจะมีผู้เสียชีวิตรายอื่นรวมอยู่ด้วย
“ยังมีศพบางส่วนที่ยังสูญหาย” วิลเลียม เรนเย หัวหน้าตำรวจเมืองแกรนด์บลังก์ ระบุในงานแถลงข่าว
เจ้าหน้าที่สำนักงานแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และวัตถุระเบิดแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) แถลงว่า พนักงานสืบสวนเชื่อว่ามือปืนน่าจะมีการใช้สารเร่งปฏิกิริยาซึ่งน่าจะเป็นน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ และยังพบวัตถุระเบิดบางส่วน ขณะที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (เอเอฟบีไอ) ยืนยันว่า กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุกราดยิงและเผาโบสถ์ ซึ่งถือเป็น "การกระทำความรุนแรงแบบเจาะจงเป้าหมาย"
เรนเย กล่าวว่า มีผู้คนหลายร้อยคนอยู่ในโบสถ์เในขณะที่ แซนฟอร์ด ขับรถเข้าไปในอาคาร
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 2 นายรีบไปยังที่เกิดเหตุภายใน 30 วินาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเกิดการยิงปะทะกับผู้ต้องสงสัยจนเขาเสียชีวิตภายในลานจอดรถ รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 8 นาทีหลังจากเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น
เรนเย ยืนยันว่า พนักงานสืบสวนเตรียมเข้าค้นบ้านและตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุเพื่อหาแรงจูงใจ
จากบันทึกทางทหารของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแซนฟอร์ด รับราชการเป็นนาวิกโยธินสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2008 และเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรัก
เป็นเรื่องน่าบังเอิญที่ทหารผ่านศึกนาวิกโยธินวัย 40 ปี อีกนายหนึ่งซึ่งเคยประจำการในอิรัก ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีกราดยิงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 3 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย เพียงไม่ถึง 14 ชั่วโมงก่อนเหตุการณ์ในรัฐมิชิแกน
ตำรวจในเมืองเซาท์พอร์ต รัฐนอร์ทแคโรไลนา ระบุว่า ไนเจล แม็กซ์ เอดจ์ (Nigel Max Edge) ได้ใช้ปืนกราดยิงใส่บาร์ริมน้ำจากบนเรือเมื่อคืนวันเสาร์ (27) โดย เอดจ์ ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา 3 กระทง และพยายามฆ่าอีก 5 กระทง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ว่า เหตุยิงกันครั้งนี้ “ดูเหมือนจะเป็นการโจมตีชาวคริสต์ในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง” และ “การระบาดของความรุนแรงในประเทศของเราจะต้องยุติลงโดยทันที!”
สำหรับ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints หรือที่รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการว่าศาสนจักรมอร์มอน ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูรวมถึงคำพยากรณ์ของ โจเซฟ สมิธ ชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19
แกรนด์บลังก์ซึ่งมีประชากร 7,700 คน อยู่ห่างจากเมืองดีทรอยต์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร
เหตุกราดยิงและเผาโบสถ์ที่มิชิแกนถือเป็นเหตุการณ์กราดยิงครั้งที่ 324 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 2025 ตามฐานข้อมูลว่าด้วยความรุนแรงจากอาวุธปืน (Gun Violence Archive)
