เทรนด์ใหม่มาแรง! คนจีนแห่ขาย 'เศษเล็บ' ทางออนไลน์ เอาไปใช้ทำ 'ยาแผนโบราณ'

กลายเป็นช่องทางหารายได้เสริมของใครหลายคน เมื่อบริษัทผลิตยาแผนโบราณในจีนประกาศรับซื้อ "เศษเล็บ" ของมนุษย์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบปรุงยาแผนโบราณตามการแพทย์แผนจีน
ในขณะที่คนทั่วไปมองว่าเศษเล็บเป็นขยะที่น่ารังเกียจ ทว่าในตำราแพทย์แผนจีนนั้นเศษเล็บถือเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการปรุงยารักษาอาการต่างๆ เช่น ท้องอืดในเด็ก และต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นต้น
มีรายงานระบุว่า บริษัทผู้ผลิตยาแผนจีนรับซื้อเศษเล็บตามโรงเรียนและหมู่บ้าน จากนั้นจึงนำเล็บไปล้างให้สะอาด ก่อนจะตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียดสำหรับผสมในยาต่างๆ
เนื่องจากผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยจะงอกเล็บเพียงปีละประมาณ 100 กรัม การรวบรวมเศษเล็บให้เพียงพอต่อความต้องการจึงเป็นเรื่องยาก และทำให้ราคาของเศษเล็บพุ่งสูงตามไปด้วย
เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อแดนมังกร Kankan News รายงานว่า หญิงชาวมณฑลเหอเป่ย์รายหนึ่งขายเศษเล็บทางออนไลน์ในราคากิโลกรัมละ 150 หยวน (680 บาท) โดยเธอสะสมเศษเล็บมาตั้งแต่เด็กและตัดสินใจหารายได้เสริมจากเศษเล็บเหล่านี้
การใช้เล็บมนุษย์ในการแพทย์แผนจีนเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อความนิยมที่เพิ่มขึ้นของยาทาเล็บเริ่มทำให้ "สินค้า" เหล่านี้มีมลทิน และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีการค้นพบส่วนผสมอื่นๆ ที่ให้ผลคล้ายคลึงกัน
กระนั้นก็ตาม การใช้เล็บมือปรุงยาก็ไม่เคยหายไปไหน และดูเหมือนว่ากำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
สำหรับใครที่คิดจะหารายได้เสริมทางนี้ ข้อที่ควรทราบไว้ก่อนก็คือ คุณไม่สามารถขาย "เล็บเท้า" ได้ ผู้แปรรูปเล็บยืนยันชัดเจนว่าพวกเขามีการตรวจสอบสต็อกสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน และไม่รับซื้อเล็บเท้าอย่างเด็ดขาด
ที่มา: odditycentral