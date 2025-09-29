สานสัมพันธ์ปักกิ่ง!เกาหลีใต้เริ่มฟรีวีซ่าดึงดูดนทท.จีน เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ

เกาหลีใต้เริ่มให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า(ฟรีวีซ่า) สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในวันจันทร์(29ก.ย.) มาตรการที่พวกเขาหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์กับชาติเพื่อนบ้านเอเชีย
ในฐานะโครงการนำร่องที่มีกำหนดลากยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า กลุ่มนักท่องเที่ยว 3 คนขึ้นไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีใต้โดยไม่ต้องมีวีซ่า เป็นเวลา 15 วัน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นก่อนหน้าวันหยุดแห่งชาติของจีน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 8 ตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดยาวในเกาหลีใต้ ในช่วงเวลาเดียวกัน
โครงการนี้มีการแถลงข่าวไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตามหลังการตัดสินใจของจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ที่เสนอมอบการยกเว้นวีซ่าแก่ชาวเกาหลีใต้ เป็นเวลาสูงสุด 30 วัน
ครั้งสุดท้ายที่เกาหลีใต้เสนอให้นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ถือหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าแบบเดียวกันนี้ ต้องย้อนกลับไปในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงมีนาคม 2018 สอดคล้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็องชัง
รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีอี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ หวังปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มเติม ระหว่างการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่คาดหมายว่าน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม ครั้งที่ผู้นำแดนมังกรมีกำหนดเข้าร่วมประชุมซัมมิตเอเชีย-แปซิฟิก ในเกาหลีใต้
(ที่มา:รอยเตอร์)