ไต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่งเวียดนาม'ตาย1สูญหาย12' ไทยเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่

ไต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่งทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือของเวียดนามในตอนเช้ามืดวันจันทร์(29ก.ย.) ก่อความเสียหายแก่บ้านเรือและหักโค่นเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายและชาวประมง 12 คนสูญหาย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเตือนว่าแม้มันอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว แต่คาดหมายว่ามันจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
พายุไต้ฝุ่นซัดถล่มจังหวัดเหงะอาน ตอน 8.00น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ด้วยความเร็วลมสูงสุด 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อ่อนตัวลงจากระดับ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนที่มันขึ้นฝั่งในตอนเช้ามืด อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติเวียดนาม
ก่อนขึ้นฝั่ง พายุบัวลอยเคลื่อนที่ไปตามแนวชายฝั่งของประเทศเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดคลื่นสูงในระดับสูงสุด 8 เมตร
สื่อมวลชนแห่งรัฐเวียดนามรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังติดอยู่ท่ามกลางอุทกภัยในเมืองเว้ ขณะเดียวกันมีชาวประมงสูญหาย 12 ราย หลังคลื่นขนาดยักษ์ซัดเรือประมง 4 ลำ อัปปางนอกชายฝั่งจังหวัดกว๋างจิ
ก่อนหน้าพายุซัดถล่ม รัฐบาลสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 28,500 ราย ขณะที่หลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือไม่ก็ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากสนามบิน 4 แห่งตามจังหวัดต่างๆทางภาคกลางของประเทศต้องปิดบริการ
พายุลูกนี้ก่อให้เกิดฝนตกหนักทั่วเวียดนามมาตั้งแต่วันเสาร์(27ก.ย.) และพวกเจ้าหน้าที่เตือนถึงความเสี่ยงเกิดอุทกภัยร้ายแรงและดินถล่ม
ด้วยที่มีชายฝั่งยาวเหยียดหันหน้าเข้าหาทะเลจีนใต้ เวียดนามจึงเป็นอีกชาติที่มักเจอพายุเล่นงานเป็นประจำ บ่อยครั้งก่อตัวทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีผู้เสียชีวิต 10 ราย หลังพายุบัวลอยซัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในส่วนของไทย ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอัพเดทข้อมูลล่าสุดในตอนเช้าวันจันทร์(29ก.ย.) ระบุว่าพายุ “บัวลอย” เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบน บริเวณเมืองกว๋างบิ่ญ และอ่อนกำลังลงเป็น พายุโซนร้อนกำลังแรง
โดยในเวลา 04.00 น. ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ราว 50 กม. ลมแรงสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 111 กม./ชม. เคลื่อนตะวันตกค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันจะปกคลุมลาวตอนบน และอ่อนกำลังต่อเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นลำดับต่อไป
ผลกระทบต่อไทยคือ ไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และ ฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ, ภาคอีสาน (ใกล้เส้นทางพายุ), ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก่อความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ลุ่มน้ำ และเขตน้ำท่วมขังต่อเนื่องอีก 1–3 วัน
(ที่มา:เอเจนซี/กรมอุตุนิยมวิทยา)