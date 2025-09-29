สะเทือนตะวันตก!จีนเสนอตัวเป็น'ตู้เซฟทองคำ' ดึงทั่วโลกซื้อและสำรองไว้ที่ปักกิ่ง

จีนวางเป้ากลายมาเป็นผู้ดูแลคลังสำรองทองคำของต่างประเทศ ในความพยายามยกระดับสถานะของตนเองในตลาดทองคำโลก ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน(ธนาคารกลางจีน) กำลังใช้ตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Gold Exchange) ดึงดูดธนาคารกลางของบรรดาชาติที่เป็นมิตร ให้ซื้อทองคำและจับเก็บมันไว้ในเขตแดนของจีน แหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก พร้อมระบุว่าความพยายามนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจแล้วอย่างน้อยๆจาก 1 ประเทศ ซึ่งเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเคลื่อนไหวนี้จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของปักกิ่งในระบบการเงินโลก สานต่อเป้าหมายของการสถาปนาโลกหนึ่งๆที่ลดการพึ่งพิงดอลลาร์และศูนย์กลางตะวันตก อย่างสหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร และ สวิตเซอร์แลนด์
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ซื้อทองคำในฐานะเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเปิดโอกาสให้ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน นำเสนอทางเลือกเป็นแหล่งจัดเก็บที่ปลอดภัยสำหรับทองคำ ที่ถูกมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในฐานะเครื่องป้อนกันคลื่นความช็อคทางเศรษฐกิจ
เบื้องต้นทางธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนและตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
อุปสงค์จากธนาคารกลางต่างๆคือเสาหลักที่ขับเคลื่อนให้ราคาทองคำพุ่งทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ และตัวของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนยกระดับการถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกันแล้ว
นักวิเคราะห์มองว่า แม้จีนจะยังห่างไกลจากการท้าชิงตำแหน่งของลอนดอน ที่ธนาคารกลางอังกฤษรับฝากทองคำไว้กว่า 5,000 ตัน แต่เมื่อรวมกับการที่จีนเป็นตลาดผู้บริโภคทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการเปิดคลังเก็บทองคำนอกประเทศที่ฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้ นี่จึงเป็นก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในการจัดระเบียบอำนาจทางการเงินของโลกใหม่
"ตลาดอาจคาดการณ์ว่าการที่จีนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสำรองทองคำต่างประเทศนั้น ส่งสัญญาณถึงแรงผลักดันระยะยาวในการยกระดับบทบาทของจีนในระบบการเงินโลก" วาเอล มาคาเร็ม นักกลยุทธ์ตลาดการเงินของ Exness กล่าว "นักลงทุนอาจตีความว่านี่เป็นแรงผลักดันการลดใช้เงินดอลลาร์ ซึ่งอาจช่วยหนุนทองคำได้"
ทองคำสำรองที่รับฝากจะถูกเก็บไว้ในคลังภายใต้การดูแลของคณะกรรมการระหว่างประเทศของตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ ซึ่งคณะกรรมการนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางจีน โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เพื่อเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายทองคำระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับคู่ค้าในจีน
แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ทองคำแท่งที่นำมาเก็บรักษาที่นี่จะเป็นทองคำสำรองในคำสั่งซื้อล็อตใหม่ ไม่ใช่การย้ายทองคำสำรองเดิมจากที่ต่างๆ
ที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อเปิดกว้างตลาดค้าทองเซี่ยงไฮ้มากขึ้น เช่น การเปิดตัวห้องนิรภัยและสัญญาซื้อขายนอกชายฝั่งแห่งแรกในฮ่องกงในปีนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมในสกุลเงินหยวน นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการนำเข้าทองคำเมื่อเร็วๆนี้ด้วย
(ที่มา:เอเจนซี/บลูมเบิร์ก)