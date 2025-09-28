กล่อมสำเร็จ! นายกฯอัลบานิสประกาศเลิกจัด “ประชามติออสเตรเลียเป็นสาธารณรัฐ” 1 วันหลังบินไปเฝ้า "คิงชาร์ลส์" ที่สกอตแลนด์

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์(28 ก.ย) ยืนยันไม่ต้องการจัดประชามติให้ออสเตรเลียเป็นสาธารณรัฐเกิดขึ้น 1 วันหลังบินเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่ปราสาทแบลมอรัล(Balmoral Castle) สื่อจี้ถามรู้สึกยังไงต้องบินไปเฝ้ากษัตริย์แห่งออสเตรเลียที่สกอตแลนด์
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(28 ก.ย)ว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส ที่มีจุดยืนต้องการเปลี่ยนให้แดนจิงโจ้กลายเป็นสาธารณรัฐที่ไม่ต้องมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐแต่ทว่าในการให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์(28) เขากล่าวว่าไม่มีความตั้งใจที่จะจัดการลงประชามติตัดสินสถานะของออสเตรเลียในเรื่องสาธารณรัฐอีกต่อไป
อัลบานิสยังให้คำมั่นที่จะไม่จุดประกายประเด็นสาธารณรัฐอีกต่อไปถึงแม้โดยส่วนตัวเขาจะยังคงเชื่อในความเป็นสาธารณรัฐ เขากล่าวว่ารัฐบาลแคนเบอร์รามีปัญหามากมายที่หนักกว่าต้องขบคิด เป็นต้นว่า วิกฤตค่าครองชีพประชาชนออสเตรเลียที่เห็นค่าเช่าสูงขึ้นและราคาบ้านแพงขึ้น
อัลบานิสเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียเมื่อถูกถามถึงการจัดลงประชามติสาธารณรัฐออสเตรเลีย
“ไม่ และผมคิดว่าผมได้แสดงความชัดเจนว่าผมต้องการที่จะจัดการลงประชามติครั้งเดียวในระหว่างที่ผมยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและพวกเราได้ทำแล้ว” อัลบานิสตอบในรายการ
สื่ออังกฤษชี้ว่า เป็นการจัดลงประชามติปี 2023 ที่เขาเป็นฝ่ายแพ้ต่อประชามติเสียงต่อรัฐสภา(Voice to Parliament) ที่จะมีการตั้งตัวแทนชนเผ่าอบอริจินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐสภาออสเตรเลีย
กลางสถานีผู้นำออสเตรเลียโดนถามจากนักข่าวว่าไม่รู้สึกแปลกหรือที่ต้องเดินทางแรมไกลไปจนถึงสกอตแลนด์เพื่อเข้าเฝ้า “กษัตริย์แห่งออสเตรเลีย”
อย่างไรก็ตามอัลบานิสตอบกลับมาว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงตระหนักดีต่อสถานะการสนับสนุนสาธารณรัฐของเขา และได้เสริมว่า “แต่ผมนับถือต่อการตัดสินใจที่ได้มีออกมาและระบบรัฐบาลของพวกเราและผมคิดว่ามันสำคัญ”
อัลบานิสยังโดนถามต้อนไม่หยุดที่ว่า เขาเชื่อหรือไม่ว่ากษัตริย์อังกฤษยังคงมีบทบาทในออสเตรเลีย
นายกฯอัลบานิสตอบว่า “ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ พระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลลาทรงได้รับการต้อนรับที่ดีมาก”
และเสริมว่า “ทั้งสองพระองค์ทรงงานหนัก ทั้งสองพระองค์ทรงสนพระทัยในประเทศของพวกเรา ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยอย่างมากต่อเครือจักรภพอังกฤษ...และผมคิดว่าทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญ
สื่ออังกฤษรายงานว่า นายกรัฐมนตรี แอนโธนี อัลบานิส ได้รับการต้อนรับด้วยทหารเกียรติยศสกอตแลนด์ปีสกอตหลังเดินออกมาจากเครื่องบินในวันเสาร์(27)ที่ฐานทัพอากาศ RAF Lossiemouth สกอตแลนด์
และในเวลาต่อมาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และมีการถ่ายรูปร่วมกับพระองค์ ซึ่งอัลบานิสได้โพสต์ภาพนี้บนโซเชียลมีเดียและกล่าวใต้ภาพว่า “ถือเป็นเกียรติยศที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้ “