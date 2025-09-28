ขนลุก! “เซเลนสกี” ยืนยัน “ปูติน” เตรียมบุกยุโรป หลัง “เดนมาร์ก” ป่วนทั้งสัปดาห์ "โดรนโผล่เหนือฐานทัพ – เรือรบรัสเซียปิดสัญญาณติดตามโผล่นอกฝั่ง"

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แถลงล่าสุดว่า ผู้นำรัสเซียมีแผนร้ายเตรียมโจมตีประเทศยุโรปแต่ไม่ระบุประเทซ หลังเดนมาร์กโดนป่วนทั้งสัปดาห์ล่าสุดคืนวันเสาร์(28 ก.ย) เจอโดรนโผล่เหนือฐานทัพไม่กี่แห่ง เรือรบรัสเซีย Aleksandr Shabalin ปิดสัญญาณติดตามวันพฤหัสบดี(25 ก.ย)ปรากฎตัวใกล้ชายฝั่งโคเปนเฮเกน และต้นสัปดาห์วันจันทร์(22 ก.ย)โดรนป่วนสนามบินโคเปนเฮเกน ส่วนสนามบินอัมสเตอร์ดัมงานเข้าวันเสาร์(27 ก.ย)พบโดรนบินห่างเครื่องแค่ 50 เมตรต้องปิดนาน 45 นาที
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(28 ก.ย)ว่า กองทัพเดนมาร์กออกแถลงการณ์เช้าวันอาทิตย์(28)ยืนยันว่า มีการพบโดรนจำนวนมากขึ้นเหนือท้องฟ้าฐานทัพเดนมาร์กไม่กี่แห่งในคืนวันเสาร์(27)มาจนถึงวันอาทิตย์(28)
“กองทัพเดนมาร์กสามารถยืนยันได้ว่ามีโดรนถูกพบเหนือฐานทัพเดนมาร์กไม่กี่แห่งในตอนกลางคืน มีการส่งกำลังไม่มากนักออกไปเพื่อรับมือ”
กองทัพเดนมาร์กออกแถลงการณ์แต่ไม่ยอมเปิดเผยมากไม่กว่านี้
ทั้งนี้ก่อนหน้าท่าอากาศยานโคเปนเฮกเกนที่วุ่นวายต้องปิดเป็นครั้งแรกนานไม่กี่ชั่วโมงในช่วงคืนดึกของวันจันทร์(22)ต้นสัปดาห์หลังการปรากฎตัวของโดรนจำนวนหนึ่งเหนือท้องฟ้า
เดนมาร์กยังพบกับการป้วนเปี้ยนของเรือรบรัสเซียที่ไม่เปิดสัญญาณติดตามใกล้น่านน้ำโคเปนเฮเกน
ดิเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานว่า Aleksandr Shabalin เรือรบรัสเซียประจำกองเรือบอลติกของรัสเซียถูกเฮลิคอปเตอร์สังเกตการณ์พบเรือรัสเซียต้องสงสัยป้วนเปี้ยนใกล้ Langeland ในวันพฤหัสบดี(25) อ้างอิงการรายงานจากสื่อเดนมาร์ก Ekstra Bladet
เรือรบรัสเซียจงใจปิดสัญญาณติดตามเรือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ต้องการซ่อนเร้นตัวจากการตรวจจับ
และตามาในวันศุกร์(26) มีการพบโดรน 26 ตัวบินใกล้ฐานทัพเดนมาร์ก Karup ส่งผลทำให้ต้องปิดน่านฟ้าพลเรือน ทั้งนี้ฐานทัพแห่งนี้มีกำลังพลทหารเดนมาร์กประจำ 3,500 นาย
ด้านประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนรายงานวันเสาร์(27) ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กำลังมีแผนร้ายเตรียมโจมตีประเทศยุโรปแต่ไม่เปิดเผยชื่อ
เซเลนสกี คู่ปรับปูติน แถลงในกรุงเคียฟหลังการหารือร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก ซึ่งทรัมป์เปลี่ยนท่าทีหันมาสนับสนุนยูเครน
ประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่า เขาเชื่อว่าในเวลานี้ “รัสเซีย” กำลังวางแผนการรบที่ใหญ่กว่า
“ปูตินจะไม่มีวันรอเพื่อที่จะให้สงครามตัวเองในยูเครนเสร็จก่อน เขาจะเปิดอีกบางส่วนในอีกทิศทาง ไม่มีใครรู้ว่าที่ไหน เขาต้องการเช่นนั้น”
เซเลนสกีกล่าวไปถึงสถานการณ์น่านฟ้าสมาชิกนาโตยุโรปว่า เวลานี้ปูตินกำลังตั้งใจทดสอบสมรรถนะยุโรปในการปกป้องน่านฟ้า
รายงานการแถลงของผู้นำเคียฟเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่รันเวย์ของสนามบินอัมสเตอร์ดัมวันเสาร์(27)ต้องปิดนาน 45 นาทีหลังพบโดรนโผล่บินแถวนั้น
มิเรอร์ของอังกฤษรายงานว่า เกิดขึ้นที่รันเวย์โปเดอร์บาน(Poderbaan )ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ( Amsterdam Schiphol airport)
เกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.10 น.ของวันเสาร์(27) โดรน 1 ลำบินระดับความสูง 150 เมตร ยูทูบเบอร์ที่ไลฟสตรีมสดเหตุการณ์ชวนระทึกได้ยินเสียงกัปตันของเครื่องบิน Transavia พูดว่า โดรนอยู่ห่างจากเครื่องบินแค่ 50 เมตรเท่านั้น
ตำรวจเนเธอร์แลนด์ออกปฎิบัติการรวมส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไป 1 ลำ แต่ไม่พบโดรนหรือคนที่อยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามโฆษกสารวัตรทหารเดนมาร์กออกมายอมรับว่า เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่น้อยครั้งจะเกิดแต่เชื่อว่า อาจมือสมัครเล่นบินโดรนเป็นงานอดิเรกก็เป็นได้