สงครามใกล้แล้ว! เอกสารลับรัสเซียรั่ว “มอสโก” กำลังซุ่มฝึกโจมตีทางอากาศให้ “ปักกิ่ง” จ่อบุก “ไต้หวัน” ในอนาคตอันใกล้

เอพี/เอเจนซีส์ – เอกสารลับรัสเซียหนา 800 แผ่นรั่วพบมอสโกเตรียมฝึกปักกิ่งรบทางอากาศเพื่อบุกไต้หวัน จีนเตรียมสั่งซื้อรถยานยนต์ทางการทหารรัสเซียหลายสิบคันและระบบร่มทหารรัสเซียฝึกทิ้งของหนักจากระดับความสูงรวมไปถึงการฝึกกำลังพลเพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ธิงแทงก์การทหารแดนผู้ดีชื่อดังที่เก่าแก่มากที่สุด สถาบันการทหารอังกฤษ RUSI (Royal United Services Institute) คาดจะเพิ่มศักยภาพการทหารจีนเพื่อบุกไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และรวมไปถึงชาติอื่นๆที่เป็นเกาะในบริเวณใกล้เคียงในภูมิภาค
เอพีรายงานวันศุกร์(26 ก.ย)ว่า ธิงแทงก์สถาบันการทหารอังกฤษ RUSI(Royal United Services Institute) กลางกรุงอังกฤษที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 1831 ได้วิเคราะห์เอกสารรั่วรัสเซียจำนวน 800 หน้ารวมถึง สัญญา บัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่จะจัดให้โดยมอสโกให้ปักกิ่ง เป็นเอกสารลับที่กลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดัง Black Moon สามารถเจาะเอามาได้ เอพีชี้ว่ากลุ่มนี้ก่อนหน้าเคยตีพิมพ์เอกสารบางส่วนก่อนหน้ามาก่อน ซึ่งกลุ่มที่ว่านี้ประกาศตัวต่อต้านบรรดารัฐบาลที่ใช้นโยบายต่างประเทศรุนแรง
ซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเชื่อว่า เอกสารรัสเซีย 800 หน้าดังกล่าวที่แชร์ให้กับเอพี 'ดูน่าจะเป็นของจริง' ถึงแม้ว่าบางส่วนของเอกสารจะมีการเซ็นเซอร์ไว้ก็ตาม เดลีเทเลกราฟของอังกฤษชี้ว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่ส่งฝูงโดรนและเครื่องบินรบขับไล่เข้าข่มขู่น่านฟ้านาโตเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนเวลานี้ต้องพึ่งพา 'ปักกิง' เพิ่มมากขึ้นสำหรับอะไหล่และเทคโนโลยีแบบ 2 ใช้ 2 ด้านทั้งการทหารและพลเรือนมากขึ้นเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับสงครามยูเครนที่ยังคงไม่จบสิ้น
และในเวลาเดียวกัน ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง หวังพึ่งใช้ความเชี่ยวชาญของรัสเซียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกไต้หวันที่ข่าวกรองตะวันตกประเมินว่า ปักกิ่งจะเปิดฉากรุกรานไต้หวันภายในปี 2027
สื่ออังกฤษรายงานว่า ถึงแม้ในเวลานี้เข้าใจว่าการทหารจีนนั้นดูเหมือนเหนือกว่าของรัสเซีย แต่ทว่าปักกิ่งยังขาดประสบการณ์ในการสู้รบสงคราม โดยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าผู้แทนจีนถูกส่งไปเพื่อร่วมการซ้อมรบรัสเซีย-เบลารุส Zapad 2025 บริเวณพรมแดนฝั่งตะวันออกของนาโต
เอพีรายงานต่อว่า เอกสารลับรัสเซียที่รั่วนี้มีทั้งที่ดูเหมือนเป็นร่างและเอกสารที่สมบูรณ์อ้างอิงการประชุมระหว่างผู้แทนจีนและผู้แทนรัสเซีย รวมไปถึงการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก และการจ่ายเงินและระยะเวลาการส่งมอบของสำหรับระบบร่มทหารใช้ในระดับเพดานบินสูงและยานยนต์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พวกเขาชี้ว่ารัสเซียได้เริ่มทำงานสำหรับยุทโธปกรณ์เหล่านี้ที่จะส่งมอบแต่ไม่มีหลักฐานโดยตรงจากฝ่ายจีนว่าปักกิ่งได้จ่ายเงินหรือได้รับยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางการทหารใดไปแล้วบ้าง
การวิเคราะห์ของ RUSI ชี้ว่า รัสเซียตกลงที่จะขายจีนสำหรับระบบที่ออกแบบสำหรับการกระโดดร่มรับน้ำหนักมากถึง 190 ก.ก ได้จากในระดับสูง
เอกสารลับได้อ้างอิงไปถึงช่วงนาทีของการประชุมจากวันที่ 8 มี.ค ปี 2024 ในกรุงมอสโกเมื่อเครมลินยอมตกลงที่จะส่งมอบให้ปักกิ่งภายในสิ้นปี 2024 โดยระบบดังกล่าวที่รู้จักในชื่อ Dalnolyot สามารถทำงานได้ในสภาพอากาศหนาวจัดถึง – 60 องศาเซลเซียส
อ้างอิงจากเอกสารลับรัสเซียที่รั่ว ปักกิ่งได้ร้องขอการทดสอบระบบร่มสำหรับการหย่อนในระดับ 8,000 เมตร โดยในความสูงระดับนี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยรบพิเศษจีนสามารถร่อนไปได้ถึง 80 ก.ม ในการเข้าดินแดนประเทศอื่นได้อย่างเป็นความลับไม่ระแคะระคายให้ฝ่ายตรงข้ามรู้
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มว่า รัสเซียในปี 2023 ได้ยอมตกลงขายอุปกรณ์ให้กองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA รวมยานต์ยนต์จู่โจม ปืนต่อต้านรถถัง รถลำเลียงพลหุ้มกราะแบบขนส่งทางอากาศ
ทั้งนี้รถยานยนต์หุ้มเกราะนี้จะติดระบบสื่อสารจีนและระบบควบคุมบัญชาการ และอีกทั้งรัสเซียจะฝึกซ้อมหน่วยทหารพลร่มจีนในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ อ้างอิงจากเอกสารลับรัสเซียจำนวน 800 หน้า
ตามข้อตกลงดังกล่าว การซ้อมรบจะเกิดขึ้นทั้งในรัสเซียและจีน และครูรัสเซียจะสอนหน่วยพลร่มจีนในประเทศจีนสำหรับการร่อนลง การเคลื่อนกำลังพลและอื่นๆ
นักวิจัยประจำสถาบันการทหารอังกฤษ RUSI 2 คนคือ โอเลคซานดร์ วี แดนีลยุค (Oleksandr V Danylyuk) และ แจ็ค วัตลิง( Jack Watling) กล่าวว่า
“รัสเซียกำลังป้อนยุทโธปกรณ์และสอนหน่วยรบพิเศษจีนเพื่อบุกดินแดนประเทศอื่นๆปราศจากการสังเกตเห็น เสนอช่องทางวิธีการโจมตี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และประเทศหมู่เกาะอื่นๆในภูมิภาค”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ฟิลิปปินส์เป็น 1 ในหลายชาติที่มีปัญหาพรมแดนพิพาทกับปักกิ่งในทะเลจีนใต้ เรือจากทั้ง 2 ชาติมักปะทะกันเสมอท่ามกลางการแสดงความเป็นผู้ครอบครองมากขึ้นจากจีน
CNN รายงานว่า รัสเซียนั้นขึ้นชื่อเชี่ยวชาญด้านหน่วยพลร่มแต่จีนยังขาดในด้านนี้ ซึ่งหากว่าปักกิ่งต้องการโจมตีไต้หวัน การเคลื่อนพลทางอากาศจะถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าไปในช่วงต้นของปฎิบัติการถึงแม้ว่าความพยายามใดๆในการบุกและการควบคุมไต้หวันน่าจะต้องใช้การโจมตีแบบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่ยากลำบากและขนาดใหญ่ทางทะเลก็ตาม