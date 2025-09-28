หดหู่! แห่ร่วมดาราดังอินเดียหาเสียงเลือกตั้ง เหยียบกันตาย39รายเจ็บครึ่งร้อย(ชมคลิป)

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 รายและบาดเจ็บกว่า 50 คน ในวันเสาร์(27ก.ย.) ในเหตุเหยียบกันอลหม่าน ณ เวทีหาเสียงของ โจเซฟ วิเจย์ จันทรเสกขร เป็นนักแสดงชาวทมิฬที่โด่งดังมากในอินเดียมากว่า 30 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในรัฐทมิฬนาฑู จากการเปิดเผยของมุขมนตรีแห่งรัฐ
เอ็ม.เค.สตาลิน มุขมนตรีแห่งรัฐทมิฬนาฑูของอินเดีย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในเขตคารูร์ บริเวณที่เหตุการณ์สลดครั้งนี้เกิดขึ้น ระหว่างการหาเสียงของพรรค Tamilaga Vettri Kazhagam พรรคการเมืองของวิเจย์ "จนถึงตอนนี้ พบผู้เสียชีวิตแล้ว 39 ราย ในนั้นเป็นชาย 13 คน ผู้หญิง 17 คน เด็กชาย 4 คนและผู้หญิง 5 คน นอกจากนี้แล้วยังมีอีก 51 คน เป็นชาย 26 คนและผู้หญิง 25 คน กำลังรักษาตัวในอาการสาหัส"
โจเซฟ วิเจย์ จันทรเสกขร เป็นนักแสดงชาวทมิฬที่โด่งดังมากในอินเดียมากว่า 30 ปี เขาดึงดูดฝูงชนจำนวนมากให้มาร่วมการชุมนุมสาธารณะของเขา นับตั้งแต่เปิดตัวพรรคการเมือง Tamilaga Vettri Kazhagam ในปี 2024
เขาอยู่ระหว่างการรณรงค์หาเสียงก่อนถึงศึกเลือกตั้งประจำรัฐทมิฬนาฑู ที่จะมีขึ้นในปี 2026 โดยพรรคของวิเจย์ตั้งเป้าหมายว่าคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งดังกล่าว เหนือพรรค DMK พรรคที่ทำหน้าที่บริหารรัฐทมิฬนาฑูในปัจจุบัน และพรรคภารติยะ ชนะตะ (BJP) ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี
ในวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนท้องถิ่น พบเห็นประชาชนหลายพันคนล้อมรอบรถหาเสียงขนาดใหญ่ โดยที่มี วิเจย์ ยืนอยู่ด้านบนและกำลังปราศรัยหาเสียง ระหว่างการแห่ พบเห็น วิเจย์ ขว้างปาขวดน้ำจากด้านบนของรถ ลงไปให้บรรดาผู้สนับสนุนที่ดูเหมือนกำลังเป็นลม และเรียกตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ ครั้งที่ฝูงชนเริ่มควบคุมไม่อยู่
"ใจของผมแตกสลาย ผมไม่อาจยอมรับได้ มันเจ็บปวดและน่าเศร้าใจแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้" วิเจย์โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "ผมขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครับพี่ชายน้องชายและพี่สาวน้องสาวอันเป็นที่รักขอผม ที่ต้องมาเสียชีวิตในคารูร์ ขณะเดียวกันผมสวดมนตร์ภาวนาแก่ผู้คนที่กำลังรักษาตัวในโรงพยายาลเช่นกัน"
มีคณะแพทย์อย่างน้อย 44 คนในเขตอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ถูกส่งมายังเขตแห่งนี้ ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเหยียบกันตายในครั้งนี้ ระหว่างแถลงข่าวในตอนเช้าวันอาทิตย์(28ก.ย.) ทาง สตาลิน เผยว่า "รัฐทมิฬนาฑู ได้แต่งตั้งคณะกรรมาการชุดหนึ่งที่นำโดย อรุนา จากาดีสาน ผู้พิพากษาเกษียณอายุ เข้าสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยื่นรายงานต่อรัฐบาล และหลังจากนั้นก็จะดำเนินการเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้เขาประกาศมอบเงิน 1 ล้านรูปี(ราว 3.6 แสนบาท) ให้แก่แต่ละครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวทีชุมนุมของวิเจย์ได้ก่อความกังวลด้านความปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้เคยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาประชุมเปิดตัวพรรคการเมืองของตนเองเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แม้ตำรวจกำหนดข้อจำกัดต่างๆนานาหลังจากนั้น ในนนั้นรวมถึงจำกัดขนาดของขบวนแห่และปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงาน แต่ผู้คนที่สนับสนุนเขายังมีจำนวนมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นจะรองรับไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่า "เหตุการณ์เคราะห์ร้ายระหว่างการชุมนุมทางการเมืองในคารูร์ ในทมิฬนาฑู เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมาก" นายกรัฐมนรตีนเรนทรา โมดี เขียนข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)