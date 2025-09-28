ส่อเค้าเดือด!มอสโกเตือนตอบโต้'เด็ดขาด' หากนาโตสอยเครื่องบินรบรัสเซีย

เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ในวันเสาร์(27ก.ย.) บอกไปยังชาติตะวันตก เกี่ยวกับการรุกรานใดๆต่อมอสโก ว่าจะต้องเจอกับ "การตอบโต้ที่เด็ดขาด" ในความเคลื่อนไหวส่งเสียงเตือนต่อความพยายามใดๆที่จะสอยร่วงอากาศยานในน่านฟ้ารัสเซีย ท่ามกลางคำขู่เมื่อเร็วๆนี้จากพันธมิตรนาโต
ท่ามกลางสงครามของรัสเซียที่ยังคงคุกรุ่นในยูเครน ความตึงเครียดในปีกตะวันออกของนาโตร้อนระอุยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเอสโตเนียกล่าวหาว่ามอสโกส่งเครื่องบินขับไล่ 3 ลำล่วงละเมิดน่านฟ้า และฝูงบินรบของนาโตสอยร่วงโดรนรัสเซียเหนือโปแลนด์
"การรุกรานใดๆต่อประเทศของผมจะต้องเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดขาด ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ในเรื่องนี้พวกที่อยู่ในนาโตและอียู กำลังบอกพวกมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของพวกเขาว่า การทำสงครามกับรัสเซียเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้" ลาฟรอฟกล่าวกับที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
เหตุล่วงล้ำน่านฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆและเชื่อมโยงกับรัสเซีย ก่อความกังวลแก่บรรดาชาติต่างๆในยุโรปตะวันตก บริเวณที่รัสเซียถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็น ท่ามกลางความหวังที่เลือนรางลงไป ต่อความเป็นไปได้ที่สงครามของรัสเซียในยูเครนจะยุติลงในเร็ววัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯกล่าวในสัปดาห์นี้ ว่าเขาสนับสนุนแนวคิดสอยร่วงเครื่องบินรบของรัสเซียที่ละเมิดน่านฟ้านาโต ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทีครั้งใหญ่ ที่พบเห็นเขาเย้ยหยันผลงานด้านการทหารของรัสเซียในยูเครน และเรียกมอสโกว่าเป็น "เสือกระดาษ"
ลาฟรอฟ ยักไหล่ต่อวาทกรรมเมื่อเร็วๆนี้ของทรัมป์ แต่เตือนต่อความเคลื่อนไหวใดๆที่เล่นงานอากาศยานของมอสโกภายในน่านฟ้าของรัสเซียเอง "ถ้ามีความพยายามสอยร่วงวัตถุบินหนึ่งใด ในน่านฟ้าของเรา เมื่อนั้นผมคิดว่าจะมีคนต้องเสียใจมากๆที่ดำเนินการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเราอย่างร้ายแรง" เขากล่าว
เขาบอกต่อว่ามีแต่พวก "ตาบอดทางการเมือง" เท่านั้น ที่ยังคงวาดฝันว่าวันหนึ่งยูเครนจะคืนสู่แนวเขตแดนก่อนถูกรัสเซียรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คำพูดที่ดูเหมือนเป็นการตอบโต้แบบอ้อมๆ ต่อคำกล่าวอ้างของทรัมป์ ที่กล่าวว่าเคียฟอาจทวงคืนดินแดนที่ถูกยึดครองทั้งหมดจากรัสเซีย
นอกจากนี้แล้ว ลาฟรอฟ ยังพูดถึง ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่าหาใช้ "วาทกรรมทางการทหาร" และบอกว่ามอสโกมีความกังวลต่อถ้อยคำของพวกนักการเมืองในอียูและนาโต ที่ชี้ว่าเค้าลางของสงครามโลกครั้งที่ 3 นั้น "เป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้"
แม้ว่าจะกล่าวโจมตีนาโตและสหภาพยุโรป แต่ ลาฟรอฟ แสดงจุดยืนว่ามอสโกหวัง "พูดคุยอย่างตรงไปตรงมา" กับสหรัฐฯภายใต้การนำของทัมป์ แม้เมื่อเร็วๆนี้ประธานธิบดีอเมริกาแสดงท่าทีเปลี่ยนไป
เขาบอกต่อว่ารัสเซียและสหรัฐฯ จะจัดการเจรจารอบ 3 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูปฏิบัติการด้านสถานทูตของกันและกัน ขณะที่ถูกลดขนาดลงอย่างมากมานานกว่า 1 ทศวรรษ ท่ามกลางการขับไล่ทางการทูตตอบโต้กันไปมา และการกำหนดข้อจำกัดอื่นๆ
ลาฟรอฟ ได้พบปะกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯในวันพุธ(24ก.ย.) รอบนอกที่ประชุมประจำปีของพวกผู้นำ ณ เวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ลาฟรอฟ บอกว่าเขาไม่เห็นว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับอินเดียจะอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม แม้ ทรัมป์ กำหนดเพดานภาษีสูงลิ่วสินค้านำเข้าจากอินเดีย และเรียกร้องอินเดียกับจีน ให้หยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ลงโทษกรณีรุกรานยูเครน
(ที่มา:รอยเตอร์)