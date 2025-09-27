xs
'เนทันยาฮู' ขึ้นเวที UN ด่ากราดชาติตะวันตกหนุนรัฐปาเลสไตน์ ผู้แทนหลายประเทศแห่ 'วอล์กเอาท์'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายกรัฐมตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล กล่าวประณามบรรดาชาติตะวันตกที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์กลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ (26 ก.ย.) โดยกล่าวหาประเทศเหล่านั้นว่ากำลังส่งสารในทำนองว่า “การสังหารชาวยิวทำให้ได้รับรางวัล” ขณะที่นักการทูตหลายประเทศแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านผู้นำยิวด้วยการ “วอล์กเอาท์” จากที่ประชุม

ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ยูเอ็นครั้งที่ 80 ณ นครนิวยอร์ก เนทันยาฮู ได้ใช้คำพูดประณามอย่างแข็งกร้าวที่สุดต่อความเคลื่อนไหวทางการทูตของพันธมิตรสหรัฐฯ บางประเทศ ซึ่งส่งผลให้อิสราเอลถูกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นจากปฏิบัติการทำลายล้างกาซาที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปี

“สัปดาห์นี้ ผู้นำฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ ได้ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์แบบไม่มีเงื่อนไข” เขากล่าว “พวกเขาทำเช่นนั้นหลังจากที่ฮามาสกระทำความโหดร้ายเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ซึ่งเป็นความโหดร้ายที่ประชากรปาเลสไตน์เกือบ 90% กล่าวยกย่องเชิดชู”

เนทันยาฮู วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกเหล่านี้ว่าเป็น “สัญลักษณ์แห่งความน่าอับอาย”

“พวกคุณรู้ไหมว่า ข้อความที่พวกผู้นำที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในสัปดาห์นี้ส่งไปถึงชาวปาเลสไตน์คืออะไร? มันชัดเจนมาก นั่นก็คือ การสังหารชาวยิวทำให้ได้รางวัล” เนทันยาฮู กล่าว


เนื่องจากมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมรายชื่อสนับสนุนเอกราชของรัฐปาเลสไตน์มากขึ้น รัฐบาล เนทันยาฮู ซึ่งมีจุดยืนขวาจัดที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลจึงได้ประกาศอย่างแข็งกร้าวที่สุดในรอบหลายปีว่า จะไม่มีรัฐปาเลสไตน์อีกต่อไป ขณะที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้กับกลุ่มฮามาส

ผู้แทนต่างประเทศจำนวนมากส่งสัญญาณประท้วงด้วยการเดินออกจากห้องประชุมขณะที่ เนทันยาฮู ขึ้นเวที ขณะที่ผู้เข้าร่วมบางชุมบางส่วนยังคงปรบมือให้เขา และมีผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์หลายพันคนได้รวมตัวปิดกั้นการจราจรใกล้จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์ก

"เมื่อเวลาผ่านไป ผู้นำโลกหลายคนก็ยอมจำนน พวกเขาพ่ายแพ้ภายใต้แรงกดดันจากสื่อที่ลำเอียง กลุ่มผู้สนับสนุนอิสลามหัวรุนแรง และกลุ่มต่อต้านยิว มีคำกล่าวว่าเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง คนแข็งแกร่งก็จะก้าวต่อไป สำหรับหลายประเทศที่นี่ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง คุณก็ยอมจำนน" เนทันยาฮู กล่าว

"เบื้องหลังฉาก ผู้นำหลายคนที่ประณามเราอย่างเปิดเผยต่างก็ขอบคุณเราเป็นการส่วนตัว พวกเขาบอกผมว่า พวกเขาเห็นคุณค่าของหน่วยข่าวกรองอันยอดเยี่ยมของอิสราเอลมากเพียงใดที่สามารถป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเมืองหลวงของพวกเขาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า"

สำนักงานสื่อมวลชนของรัฐบาลกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสแถลงว่า คำปราศรัยของ เนทันยาฮู "เต็มไปด้วยคำโกหกและข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง" และประณามว่าเป็น "ความพยายามอย่างสิ้นหวังในการหาเหตุผลให้กับอาชญากรรมสงคราม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"

ที่มา: รอยเตอร์






