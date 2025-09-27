คุยงานแบบใด! นายกเทศมนตรีหญิงญี่ปุ่นถูกแฉนัดลูกน้องชายที่มีเมียแล้ว 'เข้าโรงแรม' กว่า 10 ครั้ง ยันแค่ 'คุยงาน' ไม่มีเรื่องชู้สาว

กลายเป็นข่าวไวรัลในญี่ปุ่น เมื่อนายกเทศมนตรีหญิงรายหนึ่งถูกเปิดโปงว่ามีพฤติกรรมนัดลูกน้องชายที่มีครอบครัวแล้วไปเจอกันที่โรงแรมกว่า 10 ครั้ง ขณะที่เจ้าตัวยันแค่เรียกไป 'คุยงาน' ไม่ได้มีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
รายงานระบุว่า ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. เป็นต้นมา อากิระ โอกาวะ (Akira Ogawa) นายกเทศมนตรีเมืองมาเอบาชิ จังหวัดกุนมะ วัย 42 ปี ได้พบกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่แต่งงานแล้วที่โรงแรมมากกว่า 10 ครั้ง โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อคู่สมรสของลูกน้องคนดังกล่าวเกิดความสงสัย นำไปสู่การสืบสวนจนกระทั่งค้นพบความจริงดังกล่าว
หนังสือพิมพ์ไมนิจิระบุว่า โอกาวะ ปฏิเสธเรื่องชู้สาว และรู้สึกเสียใจหากการกระทำของเธออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น
โอกาวะ ซึ่งยังเป็นโสด และเจ้าหน้าที่ชายอาวุโสซึ่งมีภรรยาและลูกแล้ว ต่างยืนยันว่าเคยนัดพบกันเป็นการส่วนตัวที่โรงแรมหลายครั้ง โดยนายกเทศมนตรีหญิงยังยอมรับด้วยว่า เธอรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่งงานแล้ว
โอกาวะ อธิบายเพิ่มเติมว่า เธอมีการปรึกษาหารือกับเขาบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องงาน
“จนถึงเดือน ก.พ. เราจะคุยกันในร้านอาหารและห้องคาราโอเกะ” เธออธิบาย พร้อมบอกว่าไม่สามารถพูดคุยกันอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับงานในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ได้
“เราก็เลยเสนอว่า ไปคุยกันที่โรงแรมดีกว่า จะได้ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะเห็น”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามฝ่ายชายว่า รู้สึกกดดันหรือไม่เนื่องจากเธอเป็นผู้บังคับบัญชาของเขา เจ้าตัวตอบว่าไม่ และยินยอมที่จะไปพบกับเธอเอง
ผลการสอบสวนยังพบว่า โอกาวะ ไม่เคยใช้ยานพาหนะของราชการโดยมิชอบด้วยเหตุผลส่วนตัวในระหว่างไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ชายคนดังกล่าว
แม้จะอ้างว่าเป็นการนัดพบเพื่อคุยเรื่องงาน แต่ โอกาวะ ยืนยันว่า เธอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายโรงแรมเอง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 ก.ย.) นายกเทศมนตรีหญิงผู้นี้ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อขอโทษต่อการกระทำของเธอ
เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมบอกว่ารู้สึกเสียใจที่การกระทำของเธอทำให้เกิดความเข้าใจผิด และขณะนี้เธออยู่ระหว่างพูดคุยกับที่ปรึกษาของเธอว่าควรจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือไม่
