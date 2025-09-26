'ทรัมป์' ประกาศดีลขาย TikTok ผ่านฉลุย แย้มบริษัทใหม่มีมูลค่า $14,000 ล้าน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี (ก.ย.) โดยระบุว่าแผนของตนที่จะการขายกิจการแอปพลิเคชัน TikTok ของจีนในสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนทั้งจากสหรัฐฯ และทั่วโลก จะเป็นการตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติตาามที่ระบุไว้ในกฎหมายปี 2024
เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัทใหม่นี้จะมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก
เมื่อวันพฤหัสบดี (25) ทรัมป์ยังได้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายแบน TikTok ออกไปจนถึงวันที่ 20 ม.ค. ปีหน้า ท่ามกลางความพยายามที่จะดึงสินทรัพย์ของ TikTok ในสหรัฐฯ ออกจากแพลตฟอร์มระดับโลก จัดหานักลงทุนชาวอเมริกันและนักลงทุนรายอื่นๆ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนด้วย
การประกาศคำสั่งบริหารนี้แสดงให้เห็นว่า ทรัมป์ มีความคืบหน้าในการขายสินทรัพย์ของ TikTok ในสหรัฐฯ ทว่ายังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ต้องได้รับการชี้แจง รวมถึงวิธีการที่บริษัทใหม่จะใช้งานสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ TikTok นั่นคือ "อัลกอริทึมการแนะนำ" (recommendation algorithm)
“มีการต่อต้านอยู่บ้างจากฝ่ายจีน แต่สิ่งสำคัญพื้นฐานที่เราต้องการทำให้สำเร็จคือ เราต้องการให้ TikTok ยังคงดำเนินงานต่อไป แต่เราก็ต้องแน่ใจว่า เราได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของชาวอเมริกันตามที่กฎหมายกำหนด” แวนซ์ ระบุในการแถลงข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่
คำสั่งของ ทรัมป์ ระบุว่า อัลกอริทึมจะถูกจำกัดและติดตามโดยพันธมิตรด้านความปลอดภัยของบริษัทในสหรัฐฯ และการทำงานของอัลกอริทึมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วมทุนใหม่แห่งนี้
ทรัมป์ กล่าวด้วยว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้แสดงท่าทีเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว
“ผมได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสี” ทรัมป์ กล่าว “เราพูดคุยกันอย่างดี ผมบอกเขาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ และเขาก็บอกให้ดำเนินการต่อไป”
สถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ ขณะที่ TikTok ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำของ ทรัมป์ ในทันที
ทรัมป์ให้เครดิต TikTok ซึ่งมีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 170 ล้านคน ว่ามีส่วนช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว โดย ทรัมป์ มีผู้ติดตาม 15 ล้านคนในบัญชี TikTok ส่วนตัว ขณะที่ทำเนียบขาวยังได้เปิดตัวบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว
ทรัมป์ กล่าวว่า “นี่จะเป็นการดำเนินการโดยชาวอเมริกันทั้งหมด” พร้อมเผยว่า ไมเคิล เดลล์ ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ Dell Technologies, รูเพิร์ต เมอร์ด็อก ประธานกิตติคุณของ Fox Corp เจ้าของ Fox News และผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ News Corp และ “นักลงทุนระดับโลกอีกสี่หรือห้าคน” จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
ทำเนียบขาวไม่ได้ชี้แจงถึงวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการ TikTok ในสหรัฐฯ ว่าอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์
ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ในจีน ประเมินมูลค่าบริษัทเอาไว้ที่มากกว่า 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแผนการซื้อหุ้นคืนของพนักงานใหม่ และพบว่า TikTok คิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยในรายได้รวมของบริษัท
แดน อีฟส์ นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities เคยประเมินว่า TikTok มีมูลค่าราว 30,000-40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากไม่รวมอัลกอริทึม ณ ช่วงเดือน เม.ย. ปี 2025
อลัน โรเซนสไตน์ ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ระบุว่า คำสั่งฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ รวมถึงเรื่องที่ว่า ByteDance จะยังคงควบคุมอัลกอริทึมนี้อยู่หรือไม่
“ปัญหาก็คือ ประธานาธิบดีได้อนุมัติข้อตกลงนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัลกอริทึมนี้มากนัก” เขากล่าว
แหล่งข่าว 2 รายที่ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (25) ว่า กลุ่มนักลงทุน 3 ราย รวมถึง Oracle และบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Silver Lake จะเข้าซื้อหุ้นประมาณ 50% ใน TikTok สหรัฐอเมริกา
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ByteDance จะถือหุ้นประมาณ 30% ในบรรดานักลงทุนปัจจุบันของ ByteDance ได้แก่ Susquehanna International Group, General Atlantic และ KKR
แหล่งข่าวระบุว่า เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากใน TikTok สัดส่วนการถือหุ้น 50% อาจยังคงเปลี่ยนแปลงไป
ทั้ง Oracle และ Silver Lake ยังไม่ได้ตอบคำขอสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์
ก่อนหน้านี้ CNBC รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า MGX ซึ่งมีฐานอยู่ที่อาบูดาบี, Oracle และ Silver Lake จะเป็นนักลงทุนหลักใน TikTok US โดยถือหุ้นรวมกัน 45%
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่า พวกเขาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการ TikTok สหรัฐฯ จะถูกตัดขาดจากจีนโดยสิ้นเชิง
“เมื่อรายละเอียดต่างๆ แล้วเสร็จ เราต้องมั่นใจได้ว่าข้อตกลงนี้จะปกป้องผู้ใช้ชาวอเมริกันจากอิทธิพลและการสอดส่องของกลุ่มที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน” เบรตต์ กูธรี, กัส บิลิราคิส และริชาร์ด ฮัดสัน ซึ่งล้วนแต่เป็น ส.ส.รีพับลิกัน กล่าว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวระบุเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว (20) ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ TikTok ในสหรัฐฯ ยังรวมถึงการให้สิทธิ ByteDance แต่งตั้ง 1 ใน 7 สมาชิกคณะกรรมการของหน่วยงานใหม่ ขณะที่ชาวอเมริกันครองที่นั่งอีก 6 ที่
ByteDance จะถือหุ้นใน TikTok ในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 20% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายปี 2024 ซึ่งสั่งให้แอปต้องปิดตัวลงภายในเดือน ม.ค. 2025 หาก ByteDance ไม่ยอมขายกิจการ TikTok ในสหรัฐอเมริกา
