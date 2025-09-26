'ทรัมป์' ประกาศขึ้นภาษีนำเข้า 'ยา-เฟอร์นิเจอร์-รถบรรทุกขนาดใหญ่' เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (25 ก.ย.) ว่า มาตรการขึ้นภาษีศุลกากรรอบใหม่จะมีผลบังคับใช้กับสินค้านำเข้าหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงภาษี 100% สำหรับยานำเข้าที่มีเครื่องหมายการค้า และภาษีนำเข้า 25% สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้า
ภาษีศุลกากรกลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในรัฐบาลสมัยที่ 2 ของทรัมป์ โดยมีการเก็บภาษีประเทศคู่ค้าตั้งแต่ 10% ถึง 50% และการจัดเก็บภาษีแบบเจาะจงอื่นๆ สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจหยุดชะงัก
ประกาศที่เผยแพร่ทาง Truth Social ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่า ภาษีใหม่นี้จะถูกเก็บเพิ่มต่างหากนอกเหนือจากอัตราภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากสินค้าของแต่ละประเทศอยู่แล้วหรือไม่ หรือประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ เช่น สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะได้รับการยกเว้นหรือไม่อย่างไร
ทรัมป์ ยังกล่าวอีกว่า สหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าตู้ใส่ของในครัวและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำ 50% และภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ 30% โดยภาษีใหม่ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
“สาเหตุของเรื่องนี้ก็คือ การที่ประเทศอื่นๆ ส่งสินค้าเหล่านี้เข้ามาท่วมตลาดสหรัฐอเมริกา” ทรัมป์ กล่าวถึงภาษีนำเข้าสินค้าครัวเรือนผ่าน Truth Social
กระแสข่าวนี้ทำให้หุ้นของบริษัทยาทั่วเอเชียร่วงระนาว โดยหุ้น Sumitomo Pharma ของญี่ปุ่นดิ่งลง 4.3% ขณะที่หุ้น CSL ของออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี
ทรัมป์กล่าวว่า ภาษีศุลกากรใหม่ 100% สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรใดๆ จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด เว้นเสียแต่บริษัทเหล่านั้นจะเริ่มสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาแล้ว
กลุ่มวิจัยและผู้ผลิตยาแห่งอเมริกา (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม กล่าวว่า บริษัทต่างๆ "ยังคงประกาศการลงทุนใหม่ในสหรัฐฯ มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ ภาษีศุลกากรเป็นความเสี่ยงต่อแผนดังกล่าว"
รัฐบาล ทรัมป์ ได้เปิดการสอบสวนกว่าสิบกรณีเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติจากการนำเข้ากังหันลม เครื่องบิน เซมิคอนดักเตอร์ โพลีซิลิคอน ทองแดง ไม้แปรรูป และแร่ธาตุสำคัญต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่
สัปดาห์นี้ ทรัมป์ ยังได้ประกาศสอบสวนการนำเข้าอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทรัมป์ ใช้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศเพื่อบีบให้ประเทศต่างๆ ต้องยอมประนีประนอมและเจรจาทำข้อตกลงการค้าใหม่ และยังใช้เป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองด้วย รัฐบาลของเขายกย่องภาษีศุลกากรว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าวอชิงตันจะสามารถเก็บภาษีได้ถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ได้กำหนดภาษีความมั่นคงแห่งชาติสำหรับเหล็กและอะลูมิเนียมนำเข้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ รถยนต์ขนาดเล็ก และชิ้นส่วน และทองแดง
ข้อตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร มีข้อกำหนดที่จำกัดภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะ เช่น รถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ และยา ซึ่งก็หมายความว่าภาษีความมั่นคงแห่งชาติที่ ทรัมป์ ประกาศเพิ่มเติมล่าสุดนี้ไม่น่าจะทำให้ภาษีสูงไปกว่าที่ตกลงกันไว้
ทรัมป์ อ้างว่า ภาษีศุลกากรสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ใหม่มีไว้เพื่อปกป้องผู้ผลิตในอเมริกาจาก "การแข่งขันภายนอกที่ไม่เป็นธรรม" และชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ของอเมริกา เช่น Peterbilt, Kenworth และ Freightliner
ที่มา: รอยเตอร์