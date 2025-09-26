กลุ่มสิทธิฯว่าไง!ทรัมป์ดันคืนชีพโทษประหารในกรุงวอชิงตัน หวังสกัดอาชญากรรมรุนแรง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ผลักดันคืนสถานะโทษประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมและอาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยในบันทึกของประธานาธิบดีที่ลงนามเมื่อวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ระบุเขาเชื่อว่ามันจะช่วยป้องปรามเหตุความรุนแรงในเมืองหลวงแห่งนี้
คำสั่งที่บัญชาถึง พาเมลา บอนดี รัฐมนตรียุติธรรมและ จีนีน ปิร์โร อัยการสหรัฐฯประจำเขตดิสทริกต์ ออฟ โคลัมเบีย ให้ "บังคับใช้โทษประหารชีวิตเต็มรูปแบบ ถ้ามีหลักฐานสนับสนุน" คำแถลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทรัมป์ มีขึ้นระหว่างพิธีลงนามหนึ่งในทำเนียบขาว ล้อมรอบด้วย บอนดี, รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์, แคช์ ปาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอและคนอื่นๆ
"โทษประหารชีวิตในวอชิงตัน" ทรัมป์กล่าวระหว่างลงนามในคำสั่ง "คุณฆ่าใครบางคน หรือถ้าคุณฆ่าตำรวจ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โทษคือประหารชีวิต และหวังว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้น หลายสัปดาห์แล้วที่เราไม่มีเหตุฆาตกรรมหนึ่งๆเลย"
วิลล์ ชาร์ฟ เลขานุการทำเนียบขาว ให้คำนิยามบทลงโทษประหารชีวิตในฐานะ "เป็นหนึ่งในเครื่องป้องปรามทรงพลังมากที่สุดที่เรามี สำหรับป้องปรามอาชญากรรมรุนแรง" และบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของทรัมป์ ที่มุ่งมั่นทำให้วอชิงตัน "เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองและทุกคนที่เดินทางมาเยือน"
มาตรการนี้มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ ใช้รัฐบาลกลางดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมในเมืองหลวง ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม เขาใช้กฎหมายการปกครองตนเองปี 1973 (Home Rule Act) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสาธารณะ บังคับให้กรมตำรวจนครบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง และส่งทหารจากกองกำลังป้องกันชาติหลายร้อยนายเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น
โทษประหารชีวิตเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นับตั้งแต่ศาลสูงสุดยกเลิกสถานะลงโทษประหารชีวิตทั่วประเทศในปี 1972 ต่อมาพวกชาวบ้านได้ปฏิเสธคืนชีพโทษประหารในการทำประชามติ 1992 อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางยังคงมีอำนาจในการหาทางลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดในบางคดี กระนั้นความพยายามของ ทรัมป์ ที่การขยายขอบเขตโทษประหารอย่างกว้างขวางในคดีฆาตกรรมในดี.ซี. ถูกคาดหมายว่ามันจะถูกคัดค้านทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง
ปัจจุบันมีอยู่ 27 รัฐของสหรัฐฯที่อนุญาตให้ประหารชีวิต ส่วน 23 รัฐได้ละทิ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทรัมป์แสดงจุดยืนมาช้านาน สนับสนุนใช้การลงโทษด้วยการประหารชีวิต เป็นเครื่องป้องปรามอาชญากรรมรุนแรง และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เขาเพิ่งส่งเสียงเรียกร้องให้ประหารชีวิตพวกมือสังหารที่ปลิดชีพ ไอรีนา ซารุตส์กา ผู้สื่อข่าวชาวยูเครน
