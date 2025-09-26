จ้องเล่นรัสเซีย!เดนมาร์กพบโดรนลึกลับล่วงล้ำต้องปิดสนามบิน แจ้งนาโต'ตัวละครรัฐ'อยู่เบื้องหลัง

เดนมาร์ก รายงานไปยังบรรดาพันธมิตรนาโต ว่า "ตัวละครระดับรัฐ" ไม่เจาะจงว่าเป็นชาติไหน อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนล่วงล้ำน่านฟ้าจนต้องปิดสนามบิน 2 แห่ง รัฐมนตรีต่างประเทศลัตเวีย เพื่อนร่วมสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่แน่ใจว่ามันเป็นฝีมือใคร
เหตุล่วงล้ำนี้บีบให้สนามบินอัลบอร์ก ซึ่งปกติแล้วถูกใช้งานทั้งทางพาณิชย์และด้านการทหาร ต้องปิดปฏิบัติการเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ส่วนสนามบินบินลุนด์ ท่าอากาศยานใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเดนมาร์ก ต้องหยุดปฏิบัติการเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามการเปิดเผยของตำรวจ ก่อนที่ทั้ง 2 แห่งกลับมาเปิดปฏิบัติการได้ในตอนเช้าวันพฤหัสบดี(25ก.ย.)
"รัฐบาลเดนมาร์กบอกว่ามีรัฐหนึ่งๆปฏิบัติการมัน" ไบบา บราเซ รัฐมนตรีต่างปรเทศลัตเวีย ให้สัมภาษณ์รอบนอกที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์ก อย่างไรก็ตามทาง โธมัส อาห์เรนเคียล หัวหน้าหน่วยข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์ก บอกระหว่างแถลงข่าวในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ยังคงไม่ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ และปฏิเสธให้ความเห็นว่าเขาสงสัยตัวละครรัฐหนึ่งรัฐใดหรือไม่
กระนั้นทาง ฟินน์ บอร์ช หัวหน้าหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติของเดนมาร์ก กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวว่า รัสเซียเคลื่อนไหวอย่างลับๆที่เสี่ยงเป็นภัยคุกคามความมั่นคง "ความเสี่ยงการจารกรรมโดยรัสเซียนั้นอยู่ในระดับสูง ระดับเดียวกับความเสี่ยงรัสเซียลอบก่อวินาศกรรม อย่างที่เราเห็นในที่อื่นๆในยุโรป และเราพบเห็นความเสี่ยงที่นี่ ในประเทศของเราเช่นกัน"
สถานทูตรัสเซียในโคเปนเฮเกนในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ปฏิเสธคำกล่าวหา โดยบอกว่ามันเป็นการคาดเดาอย่างไร้สาระ ที่ว่ามอสโกเกี่ยวข้องกับการล่วงล้ำเดนมาร์ก
กระทรวงกลาโหมเดนมาร์กบอกก่อนหน้านี้ว่าลักษณะของโดรนเมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นการโจมตีแบบลูกผสม(ไฮบริด) รวมกันระหว่างยุทธวิธีทางทหารและกลยุทธ์อำพราง โดยมีเป้าหมายแผ่กระจายความหวาดกลัว
เหตุการณ์ในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ถือเป็นครั้งที่ 2 ในสัปดาห์นี้ เฉพาะที่เกิดขึ้นในเดนมาร์ก ส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่ยุโรปบางส่วนมองว่าเป็นรูปแบบของความพยายามก่อความปั่นป่วนโดยรัสเซีย ที่เผยให้เห็นถึงความอ่อนแอของน่านฟ้ายุโรป ในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดขั้นสูงระหว่างมอสโกกับนาโต
เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เชื่อมโยงเหตุการณ์โดรนที่ทำให้ต้องปิดสนามบินโคเปนเฮเกนเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์(22ก.ย.) กับกิจกรรมโดรนทั่วยุโรป ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของรัสเซีย แต่ไม่ได้ให้หลักฐานยืนยันใดๆ
ในเหตุล่วงล้ำเดนมาร์ก ในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) โดรนยังถูกพบเห็นใกล้สนามบินเอสบีเยร์กและสนามบินเซินเดอร์บอร์ก เช่นเดียวกับฐานทัพอากาศสกรีดสตรุป ที่ตั้งของฝูงบินขับไล่ F-16 และ F-35 ของเดนมาร์ก รวมถึงบริเวณที่ตั้งทางทหารแห่งหนึ่งในเมืองโฮลสเตโบร ซึ่งทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคจัตแลนด์ ทางตะวันตกของประเทศ
ตำรวจเดนมาร์กเปิดเผยว่าพวกเขาได้เพิ่มประจำการเจ้าหน้าที่ตามสนามบินต่างๆที่ได้รับผลกระทบและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆอื่นๆ
เหตุล่วงล้ำครั้งนี้มีขึ้นหลังจากในปีนี้ เดนมาร์ก ได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมเพื่อจัดการกับปัญหาขาดแคลนอย่างมาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาได้แถลงแผนจัดซื้ออาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำ พร้อมตัดสินใจเป็นที่ตั้งของศูนย์ผลิตเชื้อเพลิงขีปนาวุธของยูเครน ใกล้ฐานทัพสกรีดสตรุป ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงประณามจากรัสเซีย
ก่อนหน้านี้ โปแลนด์ สอยร่วงโดรนต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซีย ที่ล่วงละเมิดน่านฟ้าเมื่อวันที่ 10 กันยายน แต่พวกเจ้าหน้าที่เดนมาร์กระบุในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ว่าพวกเขาไม่ตัดสินใจยิงใส่โดรนลำไหนในน่านฟ้าของพวกเขา สืบเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย แม้มันก่อความปั่นป่วนแก่การสัญจรทางอากาศก็ตาม
เดนมาร์ก ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้มาตรา 4 ของนาโตหรือไม่ ในขณะที่มันจะเป็นการเปิดทางให้ร้องขอบรรดาสมาชิกปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ หลังจากก่อนหน้านี้ โปแนด์ ใช้มาตราดังกล่าวหลังสอยร่วงโดรน เช่นเดียวกับ เอสโตเนีย ที่ใช้มาตรานี้หลังจากเครื่องบินทหารรัสเซีย ล่วงละเมิดน่านฟ้าของพวกเขาเป็นเวลา 12 นาที เมื่อวันที่ 19 กันยายน
(ที่มา:รอยเตอร์)