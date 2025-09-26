กระหึ่ม! “ซาร์โกซี” โดนจำคุก 5 ปีคดีรับเงินเผด็จการกัดดาฟีหาเสียงชิงปธน.ฝรั่งเศส

เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี – ศาลฝรั่งเศสวันพฤหัสบดี(25 ก.ย) ตัดสิยลงโทษอดีตผู้นำแดนน้ำหอมชื่อกระฉ่อน นิโกลาส์ ซาร์โกซี จำคุก 5 ปีในเรือนจำในคดีรับเงินอดีตเผด็จการลิเบีย พันเอกโมอัมมาร์ กัดดาฟี เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสปี 2007 ส่งผลทำให้ซาร์โกซีกลายเป็นผู้นำคนแรกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดนส่งตัวเข้าคุก
เอเอฟพีรายงานวันนี้(26 ก.ย) อดีตประธานาธิบดีลิเบีย พันเอกโมอัมมาร์ กัดดาฟี โดนโค่นจากอำนาจและสังหารในการลุกขึ้นสู้ของประชาชนลิเบียเมื่อปี 2011 สิ้นสุดการอยู่ในอำนาจนานร่วม 40 ปีในประเทศแอฟริกาเหนือ
ศาลอาญาปารีสวันพฤหัสบดี(26) ออกคำพิพากษาตัดสินอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส นิโกลาส์ ซาร์โกซี วัย 70 ปีซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2007 – 2012 มีความผิดและสั่งลงโทษจำคุกในเรือนจำนาน 5 ปีในความผิดคดีสมคบคิดการกระทำความผิดถึงแม้ว่าศาลจะสั่งให้พ้นผิดในคดีคอร์รัปชันและการรับเงินส่วนตัวสำหรับการหาเสียง
เอพีชี้ว่าทั้งนี้ข้อกล่าวหานั้นย้อนไปไกลถึงปี 2011 เมื่อสำนักข่าวลิเบียและกัดดาฟีได้เปิดเผบว่า ประเทศลิเบียแอบส่งเงินร่วมหลายล้านยูโรไปให้ซาร์โกซีสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งปี 2007
เจ้าหน้าที่สอบสวนยังตรวจสอบไปถึงการเดินทางไปลิเบียของคนใกล้ชิดซาร์โกซีในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสรวมถึง หัวหน้าคณะทำงานของซาร์โกซีเอง
รอยเตอร์รายงานว่า ในวันพฤหัสบดี(26)ผู้พิพากษากล่าวว่า ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าอดีตประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์โกซี ได้ทำข้อตกลงเช่นนั้นกับกัดดาฟี และหรือไม่สามารถระบุได้ว่ามีเงินส่งมาจากลิเบียไปถึงคลังเงินหาเสียงของซาร์โกซี
แต่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่า เงื่อนเวลานั้นเหมาะเจาะอย่างน่าสงสัยและอีกทั้งเส้นทางการเงินที่ส่งผ่านนั้นคลุมเคลือมาก
แต่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษากล่าวว่า ซาร์โกซียังคงมีความผิดคดีการสมคบคิดการทำความผิดระหว่างปี 2005 - ปี 2007 ในการอนุญาตให้ผู้ช่วยใกล้ชิดติดต่อกับคนในลิเบียเพื่อพยายามและการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับหาเสียงเลือกตั้ง
ซึ่งตั้งแต่พฤษภาคมปี 2007 ซาร์โกซีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเขาได้รับภูมิคุ้มกันของประธานาธิบดี
เอพีรายงานว่า ศาลอาญาปารีสระบุว่า ซาร์โกซีในช่วงกระทำความผิดระหว่างปี 2005 – ปี 2007 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสนั้นเพื่อที่จะได้เงินทุนเพื่อชนะเลือกตั้งรับเงินจากลิเบียโดยแลกเปลี่ยนด้วยการให้ความสนับสนุนทางการทูต
ศาลอาญาปารีสอย่างไรก็ตามได้ตัดสินให้เขาพ้นผิดใน 3 ข้อหาอื่นๆที่รวมถึงคดีคอร์รัปชันทางอ้อม รับเงินหาเสียงผิดกฎหมาย และซุกซ่อนการยักยอกเงินสาธารณะ
เอเอฟพีรายงานว่า ศาลวันพฤหัสบดี(26) สั่งให้อดีตประธานาธิบดีซาร์โกซีวัย 70 ปีต้องเข้าสู่เรือนจำหลังจากนั้นโดยอัยการได้แจ้งต่ออดีตผู้นำแดนน้ำหอมว่า เขาควรถูกส่งตัวไปเรือนจำในวันที่ 13 ต.ค ที่จะถึง
นอกจากนี้ซาร์โกซียังโดนสั่งปรับเป็นเงินจำนวน 100,000 ยูโร(117,000 ดอลลาร์) และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หลังคำพิพากษาซาร์โกซีประกาศที่จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทันที
เอเอฟพีรายงานว่า อดีตประธานาธิบดีซาร์โกซีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวหลังเดินทางออกมาจากศาลอาญาปารีสโดยชี้ว่า “คำพิพากษานั้นร้ายแรงมากต่อความเป็นนิติรัฐ” และยังกล่าวต่อว่า “จะนอนในคุกด้วยศีรษที่สูงตระหง่านของผมด้วยความภาคภูมิ”
ทั้งนี้ถึงแม้เขาจะยื่นอุทธรณ์แต่ทว่าจะไม่ผลกระทบต่อการที่เขาจะต้องเดินทางเข้าไปรับโทษจำคุกในเรือนจำ และจะส่งผลทำให้ซาร์โกซีลายเป็นผู้นำแดนน้ำหอมคนแรกที่ติดคุกนับตั้งแต่ ฟีลิป เปแต็ง (Philippe Petain) หรือ จอมพล เปแต็งที่แอบสมคบคิดกับพวกนาซีและโดนจำคุกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง