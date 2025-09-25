เป็นเรื่อง! “รพ.บาหลี” โดนสงสัย "ขโมยอวัยวะ" หลังคืนศพนักท่องเที่ยวออสซีให้ครอบครัวในควีนสแลนด์แต่ไม่มี “อวัยวะหัวใจ” ติดกลับมาด้วย

เอเจนซีส์ - โรงพยาบาลบาหลีโต้ข้อกล่าวหาแอบขโมยอวัยวะมนุษย์ หลังส่งคืนศพนักท่องเที่ยวออสเตรเลียวัย 23 ปีที่เสียชีวิตจากตกสระน้ำต้นปีให้กับครอบครัวที่รัฐควีนสแลนด์ แต่กลับขาดอวัยวะหัวใจไปหลังเรื่องแดงเพิ่งส่งคืน 2 เดือนหลังจากนั้น อ้างขอเก็บไว้ตรวจเพิ่ม
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(25 ก.ย) ไบรอน แฮดโดว์ (Byron Haddow) นักท่องเที่ยวออสเตรเลียวัย 23 ปีพบเป็นศพเสียชีวิตคาสระน้ำในวิลล่าที่พักบนเกาะบาหลี อินโดนีเซีย ต้นปี
ร่างของเขาถูกส่งคืนไปออสเตรเลียบ้านเกิดในอีก 1 เดือนหลังจากนั้นแต่ทว่าการชันสูตรศพครั้งที่ 2 กลับพบว่าศพไม่มีอวัยวะหัวใจติดมาด้วย สร้างความสงสัยทำให้แคนเบอร์ราต้องคาดคั้นจาการ์ตาเพื่อตอบคำถาม
โรงพยาบาอินโดนีเซีย Prof IGNG Ngoerah ซึ่งเป็นสถานที่ชันสูตรศพนักท่องเที่ยวออสเตรเลียครั้งแรกตามคำสั่งของตำรวจบาหลีปฎิเสธการกระทำผิดใดๆ
อ้างอิงจาก Darmajaya ระบุว่าอวัยวะที่หายไปไม่ใช่เกิดจากเหตุผลที่ชั่วร้ายแต่เป็นเพราะอวัยวะดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อื่น
นักนักนิติเวชศาสตร์ที่เป็นคนชำแหละร่างเพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ปฎิเสธการทำผิดเนื่องมาจากความประพฤติมิชอบ
ทั้งนี้นายแพทย์โนลา มาร์กาเรต กูราวาน (Dr Nola Margaret Gunawan) ยืนยันผ่านหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลด์วันจันทร์(22)ว่า
“ผมได้ให้ผลการชันสูตรและอธิบายแก่ครอบครัว พวกเขายอมรับในคำอธิบายของผม”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า แต่ทว่าเรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะก่อนหน้า แม่ของผู้ตาย แชนเทล แฮดโดว์ (Chantal Haddow) ได้ร้องผ่านสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลีย Channel Nine ว่า
“พวกเขาเพิ่งโทรมาหาพวกเราเพื่อถามว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่าอวัยวะหัวใจของเขายังอยู่ที่บาหลี”
และแชนเทลกล่าวว่า “เมื่อดิฉันได้คิดไปดิฉันไม่สามารถรู้สึกอะไรได้ไปมากกว่าหัวใจแหลกสลาย มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ดิฉันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ดิฉันคิดว่าต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขาก่อนที่จะลงไปอยู่ในสระ”
ด้านทนายของครอบครัวคือ Ni Luh Arie Ratna Sukasari ออกมายืนยันว่า อวัยวะดังกล่าวเพิ่งถูกส่งมาที่ควีนสแลนด์ในสิงหาคม หรือกว่า 2 เดือนหลังการเสียชีวิตของแฮดโดว์ อ้างอิงจากเอเอฟพี
ทนายชี้ว่าคดีนี้สร้างความสงสัยต่อทางด้านการแพทย์และกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ที่กระทำในบาหลี
ทีมกฎหมายของครอบครัวผู้ตายโต้ให้เห็นถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของหนุ่มไบรอน แฮดโดว์วัย 23 ปีที่วิลล่าบาหลีเมื่อวันที่ 26 พ.คนั้นน่าสงสัยมาก ตรวจสอบใกล้ชิดต่อความเคลือ่นไหวของเขาก่อนการตายโดยเฉพาะเกี่ยวข้องด้านการเงิน
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ผลการชันสูตรยังชี้ว่า แฮดโดว์ยังคงมีชีวิตระหว่างเขาจมน้ำแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการหายใจระหว่างอยู่ในน้ำ
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า รายงานชันสูตรครั้งแรกจากบาหลีชี้ว่า แฮดโดว์น่าจะเสียชีวิตจากการเมาเหล้าและผสมกับยาโรคซึมเศร้า Duloxetine
แต่ครอบครัวชี้ว่า ลูกสูง 178 ซ.มไม่น่าจะจมน้ำในสระที่มีความลึกเพียง 150 ซ.มไปได้