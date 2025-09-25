บลูมเบิร์กชี้ “ปักกิ่ง” หันมาทุ่มตลาดส่งออกสินค้าราคาถูกให้คนทั้งโลกระหว่างช่วง 5 เดือนโดน “ทรัมป์” เก็บอัตราภาษีสูงลิ่ว

เอเจนซีส์ – ทั่วโลกตกตะลึงจักรกลการส่งออกของจีนใช้ยุทธวิธีหันมาส่งสินค้าราคาถูกส่งออกให้ตลาดทั่ว
โลกแทนที่ตลาดสหรัฐฯที่โดนอัตราภาษีทรัมป์สูงลิ่วช่วง 5 เดือน รัฐบาลหลายประเทศต่างเร่งมอนิเตอร์จับตาการทุ่มตลาดรวมใช้กลไกปกป้องทางการค้าเพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศไม่ให้โดนทุบได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เม็กซิโก ชิลี และเอกวาดอร์ พบยอดขายส่งออกจีนมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าสูงกว่ายุคก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19
บลูมเบิร์ก สื่อธุรกิจรายงานวันอังคาร(23 ก.ค)ว่า จักรกลการส่งออกของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สามารถหยุดยั้งได้และสร้างความลำบากใจต่อหลายประเทศที่วิตกว่าสินค้าราคาต่ำจากจีนจะไหลทะลักและสงผลกระทบต่อผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมและผู้ค้าภายในประเทศในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้งัดมาตรการ America First เรียกเก็บอัตราภาษีสูงลิ่วและช็อกทั้งโลกแต่ทว่า "ปักกิ่งยังคงสามารถทำกำไรได้ไม่หยุดโดยสามารถสร้างการเกิดดุลทางการค้าได้สูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์"
สื่อธุรกิจชี้ว่า ในขณะที่บรรดาผู้ส่งออกจีนต่างประสบความสำเร็จที่ทำให้มาตรการภาษีทรัมป์และมาตรการปกป้องทางการค้าจากหลายชาติกลายเป็น 'เสือกระดาษ' ได้สำเร็จแต่ทว่าการเพิ่มขึ้นทางการค้านั้นกลับไม่ได้ทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาภายในจีน เพราะพบว่ากำไรของบรรดาบริษัททางอุตสาหกรรมตกไป 1.7% ในรอบ 7 เดือนแรกในขณะที่บรรดานักอุตสาหการพยายามที่จะลดกำลังการผลิตส่วนเกินในบ้านภายใต้นโยบายต่อต้านความไม่ก้าวหน้า (Anti-Involution) หรือ ‘ฟ่านเน่ยจ่วน’ อ้างชื่อจากสื่อไทยด้านธุุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาของสีที่ให้มีการลดราคาสินค้าเพื่อสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในต่างแดน
สื่อไทยด้านธุุรกิจรายงานว่า ซึ่งมีหลายฝ่ายอธิบายว่า เป็นนโยบายเพื่อลดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรี่ หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการ “ลดกำลังการผลิต” เพื่อปรับสมดุล
อาร์เธอร์ โครเบอร์ ( Arthur Kroeber), ผู้นำการวิจัยประจำบริษัท Gavekal Dragonomics ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบของจีนที่สามารถต้านมาตรการภาษีทรัมป์ไว้ได้ในตลอดระยะเวลา 5 เดือนโดยชี้ว่าเกิดมาจากบรรดานักส่งออกจีนนั้นมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถซึมซับแรงต้านจากภัยคุกคามการกีดกันทางการค้าที่น่ากลัวของสหรัฐฯได้ และอีกทั้งยังมีความชาญฉลาดในการปรับเปลี่ยนเลี่ยงโดยผ่านการกระบวนการขนส่ง(transshipment) และหันไปเปิดการผลิตในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าแทน
แต่อย่างไรก์ตามบลูมเบิร์กชี้ว่า มาตรการทุ่มส่งออกสินค้าราคาถูกจีนไปทั่วโลกสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติต่างๆจากการที่พบว่ามีหลายประเทศต่างกำลังประเมินความเสียหานต่ออุตสาหกรรมการค้าภายในประเทศต่อความเสี่ยงที่จะทำให้ปักกิ่งหรือประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไม่พอใจหลังจากจีนขึ้นแท่นเป็นคู่ค้าอันดับแรกกว่าครึ่งโลก
ซึ่งมาจนถึงเวลามีเพียงแค่เม็กซิโกที่ออกมาตอบโต้ปักกิ่งทางการค้าในทางสาธารณะในปีนี้โดยประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจีนถึง 50% รวมรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และโลหะ โดยบลูมเบิร์กมองว่า ในท้ายที่สุดอาจเป็นการยากสำหรับบรรดาผู้นำชาติต่างๆที่จะปกป้องเศรษฐกิจของประเทศตัวเองจากเรือคาร์โกที่ขนสินค้าจีนนำเข้าเต็มลำ
ประเทศอื่นๆเริ่มตื่นตัวมอนิเตอร์สถานการณ์ความเสียหายธุรกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดสินค้าราคาถูกจากจีนเป็นต้นว่า อินเดียที่หันมาใกล้ชิดปักกิ่งมากขึ้นผลจากมาตรการภาษีทรัมป์ที่เล่นงานนิวเดลีจากการซื้อน้ำมันรัสเซียทำให้เราเห็นสินค้านำเข้าจีนมาที่อินเดียทุบสถิติที่ 12.5 พันล้านดอลลาร์เดือนที่แล้ว แต่ในเวลาเดียวกันนิวเดลีได้รับคำร้องร่วม 50 รายงานในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการสอบสวนต่อการทุ่มตลาดสินค้าจากทั้ง “จีน” และ “เวียดนาม” อ้างอิงจากแหล่งข่าววงใน
นอกจากนี้รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซียยังประกาศจะจับตาการไหลทะลักของสินค้าจีนเข้าประเทศหลังวิดีโอคลิปที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วของผู้ค้าจีนต่างว่างแผนที่จะส่งออกกางเกงยีนส์และเสื้อในราคาต่ำแทบไม่น่าเชื่อแค่ 80 เซนต์ หรือราคาต่ำกว่า 32 บาทมายังหลายเมืองใหญ่สร้างความไม่พอใจไปทั่ว
บลูมเบิร์กชี้ว่า การจับตาสินค้าจีนสู่แดนอิเหนาเป็นที่จับตามาตั้งแต่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่แล้ว โดยอดีตผู้นำ โจโก วิโดโด ในระหว่างอยู่ในอำนาจเคยข่มขู่ที่จะขึ้นกำแพงภาษี 200% เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในขณะที่บราซิลได้ขึ้นภาษีโลหะจีน และแม้กระทั่งเวียดนามที่ออกมาตรการชั่วคราวจ่อต้านแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่จีนที่ขายสินค้าราคาต่ำกว่าผู้ขายในเวียดนาม
นอกจากนี้ทั้งชิลีและเอกวาดอร์ต่างขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมอย่างเงียบๆต่อสินค้านำเข้าราคาถูกหลังแพลตฟอร์มจีน Temu เพิ่มผู้ใช้งานต่อเดือนสูงขึ้น 143% นับตั้งแต่มกราคมในแดนละตินอเมริกา ส่วนบราซิลข่มขู่ที่จะตอบโต้อย่างรุนแรง โดยในหน้าร้อนปีนี้บราซิลสั่งให้ค่ายรถไฟฟ้าจีนชื่อดัง BYD ที่ได้รับอานิสงค์ปลอดภาษีต้องเพิ่มการผลิตภายในบราซิล
อย่างไรก็ตามปักกิ่งพบว่ามีการตอบโต้ผ่านทั้งการทูตและการคุกคามทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้ประเทศต่างๆไม่กล้าตอบโต้การทุ่มตลาดจากจีน ซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงได้ออกมาเรียกร้องให้ชาติสมาชิกกลุ่ม BRICS ให้ร่วมกันส่งเสียงต่อต้าน “การปกป้องทางการค้า” ระหว่างการขึ้นกล่าวในที่ประชุม
บลูมเบิร์กวิเคราะห์สี จิ้นผิงว่า เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียที่คำนวณแล้วว่าความเสี่ยงนี้อาจจะคุ้ม แสดงให้ทั้งโลกเห็นว่า “ปักกิ่ง” ไม่จำเป็นต้องการตลาดสหรัฐฯที่แข็งแกร่งในเรื่องการบริโภคซึ่งในระหว่างนี้จีนยังอยู่ใต้การหยุดอัตราภาษี 145% ภายใต้ระยะเวลา 90 วันที่ 2 ชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกต่างยังคงเดินหน้าอยู่ระหว่างการเจรจาการค้า
ซาจจิด ชีนอย (Sajjid Chinoy) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียประจำ JPMorgan Chase & Co.’s ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กว่า “จีนประสบความสำเร็จกว่าที่คาดไว้ในครึ่งแรกของปี” พร้อมแสดงความชื่นชมว่า จากข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า จีนมีความชาญฉลาดมากในการค้นพบตลาดการส่งออกอื่นรวม ยุโรป ที่ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการทำให้ล่าช้าต่อการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
ด้านผู้ว่าการธนาคารกลางกัมพูชา เจีย สะเร็ย (Chea Serey) ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กก่อนหน้าเมื่อต้นเดือนกันยายนได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา “พวกเรานำเข้าเป็นจำนวนมากจากจีน” เมื่อโดนถามถึงการทุ่มตลาดจากจีน และกล่าวต่อว่า “พวกเรานั้นพึ่งพาเป็นจำนวนมากในแง่การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศจากจีน”