งานหยาบ! เด็กอิเหนาป่วย ‘อาหารเป็นพิษ’ กว่า 1,000 คน หลังรับแจกอาหารฟรีตามโครงการของ ‘ปราโบโว’

เด็กนักเรียนกว่า 1,000 คนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียล้มป่วยอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนในสัปดาห์นี้ อีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องในโครงการอาหารฟรีของประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไปนับพันล้านดอลลาร์
เดดี มุลยาดี ผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันตกให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์วันนี้ (25) ว่า เหตุการณ์ที่เด็กๆ ล้มป่วยพร้อมกันเกิดขึ้นใน 4 พื้นที่ของจังหวัด หลังจากที่หน่วยงานเอ็นจีโอหลายแห่งเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียยุติโครงการนี้ชั่วคราว เพราะกังวลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนราวๆ 800 คนในจังหวัดชวาตะวันตกและสุลาเวสีกลางก็ป่วยอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของ ปราโบโว เช่นกัน
สังคมอินโดนีเซียเริ่มตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานและความละเลยในโครงการดังกล่าว ซึ่งขยายครอบคลุมประชากรมากกว่า 20 ล้านคน โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเลี้ยงอาหารฟรีแก่ประชากรให้ได้ถึง 83 ล้านคนจากทั้งหมด 280 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้
โครงการอาหารฟรีของ ปราโบโว ใช้งบประมาณ 171 ล้านล้านรูเปียะห์ หรือประมาณ 10,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่าในปีหน้า
ผู้ว่าการ มุลยาดี กล่าวว่า นักเรียนมากกว่า 470 คนล้มป่วยที่เมืองบันดุงฝั่งตะวันตกเมื่อวันจันทร์ (22) หลังจากกินอาหารกลางวันฟรี และยังเกิดการระบาดอีก 3 ครั้งที่นั่นในวันพุธ (24) และในภูมิภาคซูกาบูมี โดยส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 580 คน
“เราต้องประเมินผู้ดำเนินโครงการ... และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะเยียวยาความเจ็บปวดทางใจของนักเรียนที่กินอาหารเหล่านั้นได้อย่างไร” มุลยาดี กล่าว พร้อมเสริมว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายแห่งในบันดุงฝั่งตะวันตกต้องรับมือกับนักเรียนที่ป่วยซึ่งเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก
สำนักงานของประธานาธิบดี ปราโบโว ยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเคสอาหารเป็นพิษล่าสุด ขณะที่ ดาดัน ฮินดายานา หัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งดูแลโครงการอาหารฟรี ยืนยันว่ามีคำสั่งให้ครัวที่ปรุงอาหารหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ที่มา: รอยเตอร์