เจ็บไหม!สื่อเขมรเย้ยสยาม ตีข่าวคนจีนหนีไทย แห่ไปเที่ยวเวียดนามแทน

สืบเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและการแข่งขัน ได้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยนไป เบี่ยงจุดหมายปลายทางจากประเทศไทยสู่เวียดนามแทน ตามรายงานของ kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา
เว็บไซต์ kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานเมื่อวันพุธ(24ก.ย.) กล่าวอ้างว่ามีข่าวมากมายบ่งชี้ว่าภาคการทท่องเที่ยวของเวียดนามกำลังคึกคัก สวนทางกับไทย ที่จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าลดลงอย่างมาก
สื่อแห่งนี้อ้างว่ามีหลายเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆนานาที่สร้างความแปดเปื้อนแก่ชื่อเสียงของไทยในหมู่นักท่องเที่ยวจีน และเวลานี้พวกเจ้าหน้าที่ไทยและบริษัทนำเที่ยวทั้งหลายกำลังเร่งมือกันอย่างหนักในการจัดการกับประเด็นปัญหานี้
ในประเด็นใหญ่ๆที่ kampucheathmey อ้างว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนบ่ายหน้าหนีจากไทย ในนั้นรวมถึงกรณีการลักพาตัวคนดัง โดยเฉพาะกรณีเหตุลักพาตัว "หวัง ซิง" นักแสดงชาวจีนในช่วงต้นปี 2025 ที่ก่อความเสียหายครั้งใหญ่แก่ไทย หวังถูกล่อลวงให้เดินทางมาไทยและจากนั้นก็ค้ามนุษย์เข้าสู่แก๊งฉ้อโกงทางออนไลน์ในพม่า รายงานข่าวนี้ถูกแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์จีนและยังคงก่อความกังวลมาจนถึงทุกวันนี้
อีกประเด็นหนึ่งคือ ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของจีน "No More Bets" ที่ฉายภาพให้เห็นถึงการค้ามนุษย์และฉ้อโกงทางออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อความกังวลด้านความปลอดภัยแก่พวกผู้ชมชาวจีน และเหตุการณ์ลักพาตัวในชีวิตจริง ก็ยิ่งซ้ำเติมความหวาดวิตกมากขึ้นไปอีก ตามรายงานของ kampucheathmey
ประเด็นที่ 3 คือ การฉ้อโกงและการหลอกลวง ทาง kampucheathmey ระบุว่าพวกนักท่องเที่ยวจีนพากันคร่ำครวญเกี่ยวกัยการฉ้อโกงและอาชญากรรมต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงคนขับแท็กซี่คิดค่าบริการชาวต่างชาติเกินราคา เช่นเดียวกับพวกพ่อค้าแม่ค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานพวกแก๊งอาชญากรรมจีนปฏิบัติการศูนย์สแกมเมอร์ในพื้นที่ด้วย
kampucheathmey รายงานต่อว่าประเด็นสุดท้ายก็คือ ราคาที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าและการบริการ โดยระบุการปรับขึ้นราคาในยุคหลังโรคระบาดใหญ่ ทั้งโรงแรม อาหารและการขนส่งผลให้ไทยไม่ได้เป็นดินแดนที่มีราคาจับต้องได้อีกต่อไป กัดเซาะเชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบประหยุดสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้แล้วค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินหยวนของจีน ก็ทำให้การเที่ยวไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
รายงานของ kampucheathmey ระบุว่าสืบเนื่องจากประเด็นต่างๆนานาเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจีนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวียดนาม ในปี 2025 ขณะที่พวกนักวิเคราะห์ด้านการตลาดคาดการณ์ว่าเวียดนามจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 22.6 ล้านคนในนช่วงสิ้่นปี
สำนักข่าว kampucheathmey เชื่อว่าการที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเยือนไทยน้อยลง ส่งผลกะทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น รายได้กำลังลดลงเรื่อยและและโรงแรมแหลายแห่งต้องปิดตัวลง ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวของไทยกำลังประสบปัญหาในการกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวถึงกับต้องเปิดแคมเปญหนึ่ง เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยของประเทศ
(ที่มา:kampucheathmey)