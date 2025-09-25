เอาอะไรคิด!วังเครมลินบอกทรัมป์'ผิดพลาดใหญ่หลวง' ที่เชื่อยูเครนจะสามารถทวงคืนดินแดนจากรัสเซีย

วังเครมลินเมื่อวันพุธ(24ก.ย.) ปฏิเสธประเด็นสำคัญในวาทกรรมกลับลำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในเรื่องเกี่ยวกับยูเครน ระบุจะให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่อเมริกา เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในสมรภูมิรบ หลังผู้นำวอชิงตันเชื่อว่าเคียฟ จะสามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดจากรัสเซีย
ในวาทกรรมที่เปลี่ยนไปหันไปเข้าข้างยูเครนอย่างกะทันหัน ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคาร(23ก.ย.) เชื่อว่าเคียฟภายใต้แรงสนับสนุนจากยุโรป จะสามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดที่ถูกยึดไปโดยรัสเซีย ซึ่งเวลานี้ควบคุมดินแดนราวๆ 1 ใน 5 ของยูเครน พร้อมแนะให้ลงมือเดี๋ยวนี้เลย เนื่องจากมอสโกกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามล่าสุดในวันพุธ(24ก.ย.) วังเครมลินตอบโต้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียมีเสถียรภาพ แม้เจอปัญหาอยู่บ้างสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร และกองกำลังรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงในยูเครน ส่วนหนึ่งของความจงใจทางยุทธศาสตร์ โดยที่เคียฟเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ใช่มอสโก
"ตามที่เราเข้าใจ ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ มีขึ้นหลังจากพูดคุยสื่อสารกับประธานาธิบดีเซเลนสกี และดูเหมือนว่า มันจะอยู่ภายใต้อิทธิพลเวอร์ชันที่สื่อสารโดยเซเลนสกี เวอร์ชันดังกล่าวสวนทางโดยสิ้นเชิงกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน" ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
"ข้อเท็จจริงที่ว่ายูเครนกำลังยุยงทุกแนวทางที่เป็นไปได้ เพื่อเดินหน้าความเป็นปรปักษ์และอ้างว่ายูเครนสามารถทวงคืนบางอย่างกลับไป ในมุมมองของเรา มันเป็นคำกล่าวอ้างที่ผิดพลาด สถานการณ์ในแนวหน้าเป็นสิ่งบ่งบอกตัวมันเองอยู่แล้ว" เขากล่าว
รอยเตอร์รายงานว่าแม้รัสเซียยังคงเดินหน้ารุกคืบในหลายพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้ประสบชัยชนะครั้งใหญ่ในยูเครนมาสักพักแล้ว
เปสคอฟ ยังแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจต่อการที่ ทรัมป์ เปรียบรัสเซีย เป็น "เสือกระดาษ" โดยเขาบอกว่า "รัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับหมีมากกว่าเสือ และหมีกระดาษไม่มีอยู่จริง" เปสคอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุอาร์บีซี
โฆษกวังเครมลิน เปิดเผยว่า เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย จะพูดคุยกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ หลังจากนี้ในวันพุธ(24ก.ย.) และมอบ "ข้อมูลที่แท้จริง" กับวอชิงตัน เกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน
เปสคอฟบอกว่าการรุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆของรัสเซียในยูเครน เป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์ที่ผ่านการไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี "เรากำลังเดินหน้าอย่างระมัดระวังเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และไม่ก่อความเสียหายแก่ศักยภาพการโจมตีของเรา"
อย่างไรก็ตามพวกนักวิเคราะห์ทางทหารของตะวันตก มองว่าการที่รัสเซียไม่ได้รับชัยชนะในสมรภูมิสำคัญๆใดๆเมื่อเร็วๆนี้ เป็นผลจากความแน่วแน่และไหวพริบด้านการป้องกันตนเองของยูเครน และลักษณะของสงครามโดรน ท่ามกลางความอ่อนล้าของทั้ง 2 ฝ่าย ในสงครามที่ลากยาวมานานกว่า 3 ปีครึ่ง
ดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย และเวลานี้ดำรงตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บอกว่า ทรัมป์ถลำเข้าสู่โลกคู่ขนานและคาดการณ์ว่าผู้นำสหรัฐฯจะกลับลำอีกครั้ง "สิ่งสำคัญคือเขาสามารถกลับลำจุดยืน 180 องศาในทุกๆประเด็นที่มีความเป็นไปได้ นั่นคือแนวทางที่คุณประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศหนึ่งๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์" เมดเวเดฟกล่าวประชด
(ที่มา:รอยเตอร์)