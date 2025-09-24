สื่อทั่วโลกเกาะติดข่าวหลุมยักษ์โรงพยาบาลวชิระลึก 50 เมตรมีรถตกลงไปท่อประปาใต้ดินแตกช่วงเวลาเร่งด่วน สั่งอพยพตำรวจ-ชาวบ้าน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - สื่อต่างประเทศชื่อดังทั้ง CNNของสหรัฐฯ พีเพิลของสหรัฐฯ บีบีซีของอังกฤษ สกายนิวส์ของอังกฤษ บริสเบนไทม์สของออสเตรเลีย DW ของเยอรมัน และเดลีเมลของอังกฤษต่างรายงานข่าวหลุมยักษ์หน้าโรงพยาบาลวชิระที่เกิดขึ้นช่วงเช้าในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันพุธ(24 ก.ย) ที่มีความลึกถึง 50 เมตรท่ามกลางสายตาประชาชนที่แตกตื่นเห็นถนนถล่มลงไปเรื่อยๆไม่ต่างจากฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด เจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยโดยรอบแล้ว
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(24 ก.ย)ว่า คลิปที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วแสดงให้เห็นถึงถนนด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อเวลาราว 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ(24)เกิดถล่มยุบลงไปเป็นโพรงลึกต่อหน้าต่อต่าผู้คนและรถราในบริเวณนั้นที่ขึ้นชื่อว่าพลุกพล่าน เกิดขึ้นใกล้กับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีม่วง
คลิปแสดงให้เห็นระหว่างถนนถล่มทำเสาไฟฟ้าบริเวณนั้นไม่กี่ต้นเกิดล้มเป็นประกายไฟช็อตและระเบิดเสียงดังและท่อประปาขนาดยักษ์ใต้ดินแตกเกิดน้ำพุ่งไหลไม่หยุด
รถกระบะโตโยต้ากำลังทรงตัวพยายามไม่ให้หล่นลงไปในหลุมยักษ์ที่มีความลึกราว 50 เมตรและมีขนาดกว้างยาว 30 เมตรคูณ 30 เมตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกแถลงการณ์อ้างอิงจากการรายงานของพีเพิลมีใจความว่า “ถนนสามเสนบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต เกิดถล่มเป็นหลุมขนาด 30 เมตรคูณ 30 เมตร และมีความลึก 50 เมตร มีแนวโน้มที่จะถล่มลงไปเรื่อยๆ ในเวลาต่อมาที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้า 2 ต้นตกลงไปและรวมถึงรถที่จอดอยู่ 1 คัน”
พีเพิลชี้ว่า ถนนที่เกิดถล่มกลายเป็นหลุมยักษ์นี้อยู่ใกล้สถานีตำรวจนครบาลสามเสนและเสาไฟฟ้า 2 ต้นตกลงไปอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ไทยภาคภาษาอังกฤษ และหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลและเอพีรายงานว่า พบมีรถตกลงไป 2 คัน
เดลีเมลรายงานว่า มีรถตำรวจและรถกทม.หลายคันปิดกั้นจุดเกิดเหตุห้ามประชาชนและรถผ่านถนนบริเวณที่เกิดเหตุ
ผู้ว่าการกรุงเทพฯ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แถลงยืนยันว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บในเหตุเกิดหลุมยักษ์แต่มีรถ 3 คันได้รับความเสียหาย
สุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอเอฟพีในที่เกิดเหตุว่า การยุบตัวของถนนสามเสนเชื่อมโยงกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อไม่นานมานี้และรวมถึงท่อประปาแตกแต่ในเวลานี้ยังไม่ทราบสาเหตุการถล่มที่แท้จริง
“มีการรั่วของน้ำจากท่อประปาซึ่งเป็นท่อที่วางอยู่ด้านใต้ของถนนและเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้น”
และได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า “น้ำที่ไหลออกมาส่งผลทำให้ดินเกิดยุบตัวลงไปบริเวณด้านใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้เกิดถล่มลงมา”
อุโมงค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่กล่าวว่าทาง MRTจะเปิดการสอบสวนสาเหตุการถล่ม
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯเปิดเผยว่า มีการสั่งอพยพด่วนตำรวจสถานีสามเสนและแฟลตตำรวจออกมาเพื่อความปลอดภัย
สื่ออังกฤษรายงานพยานในที่เกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลวัย 27 ปี นพเดช พิตเพง (Noppadech Pitpeng) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเปิดเผยความรู้สึกว่า เขารู้สึกตกใจต่อเสียงที่ดังมากจากการถล่มเป็นหลุมยักษ์ในเช้าวันพุธ(24)ที่ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมา
“เสียงเหมือนเสาไฟฟ้าล้มและแฟลตของผมทั้งหลังสั่น” กล่าวให้สัมภาษณ์ระหว่างกำลังหอบเสื้อผ้าของตัวเองที่อยู่ในถังขนาดใหญ่ออกมาจากแฟลตเพื่อหนีภัย