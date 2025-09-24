ผู้นำหญิงโบสถ์แห่งความสามัคคีเกาหลีใต้โดนจับเชื่อมโยงคดีสินบนกระเป๋า Chanel 2 ใบแก่ศรีภรรยาอดีตปธน.ยุน ซอกยอล ที่ต้องขึ้นศาลวันนี้คดีรับกระเป๋าดิออร์ใบแพง

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – คิม กอน ฮี ( Kim Keon Hee) ภรรยาอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซ็อกยอล ที่โดนถอดออกจากตำแหน่วันพุธ (24 ก.ย) ขึ้นศาลเกาหลีใต้คดีรับสินบนกระเป๋าแบรนด์เนมหรู Christian Dior จากพระศาสนจารย์อเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ หลัง 1 วันก่อนหน้าเจ้าสำนักโบสถ์แห่งความสามัคคีกรุงโซลวัย 82 ปีโดนตำรวจจับกุมคดีสอบติดสินบนเป็นกระเป๋า Chanel จำนวน 2 ใบ สร้อยแบรนด์ Graff และชุดโสมบำรุงราคาแพงมูลค่ารวมร่วม 80 ล้านวอน
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(24 ก.ย)ว่า อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 เกาหลีใต้ คิม ควน ฮี( Kim Keon Hee) ของอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอลที่ตกจากอำนาจหลังการสั่งรัฐประหารฉุกเฉินระยะสั้นเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ปรากฎตัวต่อหน้าศาลแขวงกลางกรุงโซลทางใต้ของเมืองหลวงในวันนี้(24)ในชุดสูทสีดำคดีคอร์รัปชันและเป็นการปรากฎตัวต่อหน้าศาลครั้งแรกนับตั้งแต่โดนจับเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา
อัยการเกาหลีใต้แถลงศาลในความผิดของเธอรวมถึงบงการตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ละเมิดกฎหมายระดมทุนทางการเมืองเกาหลีใต้ด้วยการร้องขอให้โบร๊กเกอร์ทางอำนาจการเมืองจัดทำโพลสำรวจความนิยมและรับสินบนจากโบสถ์แห่งความสามัคคีเกาหลีใต้ที่ยังให้สินบนส.สพรรคคอนเซอร์เวตีฟแดนโสมอีก 1 คน
เรื่องอื้อฉาวคดีสินบนกระเป๋า Christian Dior ที่กลายเป็นข่าวดังหลังถูกแอบจับภาพการรับสินบนเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูระหว่างภรรยาของยุน ซอกยอลที่สามีกำลังอยู่ในตำแหน่งผู้นำโซลและพระศาสนจารย์คริสต์อเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ ชอย เจ-ยัง( Choi Jae-young)
อ้างจากการรายงานของโคเรียเฮอรัลด์รายงานเมื่อวันที่ 22 ส.ค ปีที่แล้วพบว่า พระศาสนจารย์ชอยเป็นคนก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์สนับสนุนเกาหลีเหนือเมื่อปี 2018 ที่มีเนื้อหาแสดงความชื่นชมรัฐบาลเปียงยางของประธานาธิบดี คิม จองอึน และชี้ว่า เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยในเวลานั้นตำรวจเกาหลีใต้ดำเนินการสอบสวนสำนักข่าวออนไลน์ดังกล่าวในข้อหาความผิดกฎหมายต้านคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้
รอยเตอร์รายงานว่า อัยการเกาหลีใต้แถลงต่อศาลว่า คดีคอร์รัปชันนี้พบว่าโบสถ์แห่งความสามัคคีได้มอบกระเป๋าแบรนด์หรู Chanel จำนวน 2 ใบ สร้อยแบรนด์ Graff และชุดโสมเกาหลีราคาแพงแก่ คิม กอน ฮี ที่ทั้ง 4 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าราว 80 ล้านวอน
เกิดขึ้น 1 วันหลัง ฮาน ฮัค-จา ( Han Hak-ja) ผู้นำสำนักโบสถ์แห่งความสามัคคีกรุงโซลวัย 82 ปีโดนตำรวจจับกุมคดีติดสินบนภรรยาอดีตผู้นำเกาหลีใต้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 ก.ย)ว่า ฮานเป็นภรรยาหม้ายของผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งความสามัคคี ซัน เมียง มุน (Sun Myung Moon) ซึ่งโบสถ์แห่งนี้รู้จักในชื่อโบสถ์มุนนีโดนจับในช่วงต้นของวันอังคาร(23)
ฮานปฎิเสธไม่ได้ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่โบสถ์ให้ติดสินบนภรรยาอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล และส.สเกาหลีใต้
ทั้งนี้ศาลแขวงกลางกรุงโซลได้อนุมัติหมายจับฮานตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่สอบสวนที่กล่าวว่า เธอเสี่ยงจะทำลายหลักฐานของคดี
ทั้งนี้ผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีเชื่อว่าในเวลานี้จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำใกล้กรุงโซล
สื่ออังกฤษรายงานว่า ส.สเกาหลีใต้ที่รับสินบนจากโบสถ์คือ ควอน ซอง-ดอง (Kweon Seong-dong) เป็นคนที่ภักดีต่อยุนโดนจับในสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาปฎิเสธข้อหาคอร์รัปชันโดยอ้างว่าไม่เคยรับเงินใดๆจากโบสถ์แห่งนี้ที่มีรายงานว่าเป็นจำนวน 100 ล้านวอน หรือราว 71,800 ดอลลาร์
และสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่สอบสวนยังได้ไปยังสำนักงานใหญ่พรรคพลังประชาชนเกาหลีใต้ ( People Power party) ของอดีตประธานาธิบดียุนเพื่อรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมในการสอบข้ออ้างว่า สมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีลงชื่อจำนวนมากก่อนหน้าการลงชิงตำแหน่งผู้นำพรรคในปี 2023 เพื่อสนับสนุนควอน
ฮานโดนจับตามหลังศาลในญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งเมื่อมีนาคมต้นปีให้ยุบโบสถ์แห่งความสามัคคีหลังการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะโดยฝีมือของชายคนหนึ่งที่ครอบครัวตัวเองต้องล้มละลายเนื่องมาจากโดนหลอกให้บริจาคทรัพย์แก่โบสถ์ที่อื้อฉาวแห่งนี้