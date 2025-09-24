ทรัมป์พูดไปเรื่อย!ยุโรปและWHOสวนปธน.สหรัฐฯ ยืนยัน'ยาพารา'ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์

หน่วยงานสาธารณสุขของสหภาพยุโรป(อียู)และสหราขอาณาจักร ยืนยันว่าการใช้ยาไทลินอล(พาราเซตามอล) ระหว่างตั้งครรภ์ "มีความปลอดภัย" โต้แย้งคำเตือนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่โยงยาแก้ปวดยอดนิยมกับภาวะออทิสติก (autism)
ในส่วนขององค์การอนามัยโลก(WHO) ก็บอกเช่นกันในวันอังคาร(23ก.ย.) ว่าหลักฐานความเชื่อมโยงกันระหว่างยาพาราเซตามอลกับภาวะออทิสติก ยังคงไม่สอดคล้องกันและเรียกร้องให้ระมัดระวังอย่าด่วนสรุปเกินไป
ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์(22ก.ย.) ทรัมป์ โยงภาวะออทิสติกกับการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก และการรับประทานยาไทลินอลในผู้หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการนำความเชื่อที่ปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับขึ้นมาสู่นโยบายสาธารณสุขแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา
สำนักงานยาแห่งยุโรป(EMA) ระบุในวันอังคาร(23ก.ย.) ไม่มีหลักฐานใหม่ที่จำเป็นสำหรับเปลี่ยนแปลงคำแนะนำในปัจจุบันของทวีปแห่งนี้ เกี่ยวกับการใช้ยาพาลาเซตามอลหรือที่เรียกว่าไทลินอลในสหรัฐฯ ระหว่างการตั้งครรภ์
"หลักฐานที่มีไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาพาราเซตามอลระหว่างตั้งครรภ์กับออทิสติก" EMA กล่าวในถ้อยแถลง พร้อมระบุว่าพาราเซตามอลสามารถใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ถ้ามีความจำเป็น แต่ควรใช้ในปริมาณน้อยที่สุดและเว้นระยะห่างมากที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(22ก.ย.) คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรยืนยันว่ามันมีความปลอดภัยสำหรับการใช้ในหญิงมีครรภ์
"หลักฐานยังคงไม่สอดรับกัน" ทาริค จาซาเรวิช โฆษกองค์การอนามัยโลกระบุ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาพาราเซตามอลในหญิงมีครรภ์กับภาวะออทิสติก เขาอ้างผลการศึกษาที่ไม่ระบุอย่างเจาะจง ชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มันอาจเกี่ยวข้องกัน แต่มันไม่ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยที่มีตามมาในภายหลัง "ด้วยที่ไม่มีการจำลองการศึกษาวิจัยซ้ำ เราจึงเรียกร้องให้ระมัดระวังต่อการสรุปอย่างไม่เป็นทางการใดๆ"
ในถ้อยแถลงที่ผิดปกติอย่างมากที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์(22ก.ย.) ทรัมป์ให้คำแนะนำทางการแพทย์แก่หญิงมีครรภ์และบรรดาผู้ปกครองของเด็กเล็ก บอกกับพวกเขาซ้ำๆว่าอย่าให้เด็กใช้หรือรับยาแก้ปวด และแนะนำว่าแม้กระทั่งวัคซีนทั่วๆไปก็ไม่ควรฉีด หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรฉีดในขณะที่เด็กยังเล็กเกินไป
คำแนะนำของทรัมป์สวนทางกับสังคมการแพทย์ ซึ่งอ้างข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยต่างๆนานามากมาย ที่แสดงให้เห็นว่าอะเซตามิโนเฟน สารออกฤทธิ์ในไทลินอล ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง
เมื่อถูกถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพูดของทรัมป์ ทาง จาซาเรวิช ตอบว่าวัคซีนไม่ได้เป็นต้นตอของออทิสติก และรับรองคุณภาพในการปกป้องชีวิตของพวกมัน "มันเป็นบางอย่างที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งเหลานี้ไม่ควรถูกนำมาตั้งคำถาม"
(ที่มา:รอยเตอร์)