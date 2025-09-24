มาแนวยุ!ทรัมป์กลับลำเชื่อยูเครนภายใต้แรงหนุนยุโรป สามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดจากรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(23ก.ย.) เชื่อว่ายูเครน ภายใต้แรงสนับสนุนจากยุโรป สามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดจากรัสเซีย หรือกระทั่งมากกว่านั้น ในการกลับลำครั้งสำคัญ หลังพบปะกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน
การกลับลำอย่างน่าประหลาดใจครั้งนี้ไม่ขึ้นไม่นานหลังจาก ทรัมป์ ส่งเสียงเรียกร้องเช่นกัน ให้บรรดาชาตินาโตสอยร่วงเครื่องบินรบรัสเซียลำใดก็ตาม ที่ละเมิดน่านฟ้าของพวกเขา
"ผมคิดว่ายูเครน ด้วยแรงสนับสนุนจากสหภาพยุโรป อยู่ในสถานภาพที่จะสู้รบและทวงคืนดินแดนทั้งหใดของยูเครน กลับสู่สถานะดั้งเดิม" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง หลังจากพูดคุยกับเซเลนสกี
ทรัมป์ บอกด้วยว่ารัสเซียกำลังสู้รบโดยไร้เป้าหมาย หลังสงครามลากยาวมานานกว่า 3 ปี ท่าทีที่ดูเหมือนเปลี่ยนไป ไม่ถึง 1 เดือน หลังเขาพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในอะแลสกา
ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัมป์ ไม่รู้เต็มใจสนับสนุน เซเลนสกี ทั้งคู่เคยเปิดศึกวิวาทะต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อเดือนกัมภาพันธ์ โดยคราวนั้น ทรัมป์ บอกกับผู้นำยูเครนว่า "คุณไม่เหลือไพ่ในมือที่จะเป็นฝ่ายชนะแล้ว"
อย่างไรก็ตามในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอังคาร(23ก.ย.) ทรัมป์ เย้ยหยันรัสเซียว่าเป็นแค่ "เสือกระดาษ" บอกว่า "รัสเซียและปูตินกำลังเจอปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจ และถึงเวลาแล้วสำหรับยูเครนที่จะลงมือ"
"ด้วยเวลา ความอดทนและแรงสนับสนุนทางการเงินจากยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาโต การกลับสู่เขตแดนดั้งเดิมจากช่วงเวลาที่สงครามเริ่มต้น มันเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างมาก ทำไมจะไม่ใช่ล่ะ?" ทรัมป์เขียน พร้อมระบุเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังเลวร้าย "ยูเครนจะสามารถทวงคืนประเทศของพวกเขาจากจุดดั้งเดิม และใครจะไปรู้ พวกเขาอาจได้มากกว่านั้น!"
ระหว่างพบปะกับเซเลนสกี รอบนอกการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ทรัมป์บอกว่า "เขาให้ความเคารพเป็นอย่างสูงต่อการพากเพียรสู้รบของยูเครน มันเป็นอัศจรรย์อย่างแท้จริง" ส่วนทาง เซเลนสกี ตอบกลับด้วยการกล่าวขอบคุณ ทรัมป์ "สำหรับความพยายามส่วนตัวของเขาในการหยุดสงครามนี้" และเรียกร้องแบบเดียวกับทรัมป์ ขอให้บรรดาชาติยุโรปหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย
ตามหลังเครื่องบินขับไล่และโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าหลายต่อหลายรอบที่ก่อความวิตกกังวลแก่บรรดาพันธมิตรนาโตในยุโรปของวอชิงตัน ทรัมป์กล่าวในวันอังคาร(23ก.ย.) ว่าพวกเขามีสิทธิ์จัดการกับเครื่องบินและโดรนเหล่านั้น "ใช่ ผมเห็นด้วย" ทรัมป์กล่าว เมื่อถูกผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามว่าบรรดาชาตินาโตควรสอยร่วงเครื่องบินรัสเซียหรือไม่ ถ้าเครื่องบินเหล่านั้นล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้า
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ตอบแบบบ่ายเบี่ยง เมื่อถูกถามว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยังคงเป็นคู่หูการเจรจาที่น่าเชื่อถือ แม้มอสโกยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างไม่ลดละ "สัก 1 เดือนข้างหน้านับแต่ตอนนี้ ผมจะบอกให้คุณรู้ โอเคไหม" ผู้นำสหรัฐฯระบุ
ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยุโรปในเรื่องยูเครน โหมกระพือความหนักหน่วงขึ้นในช่วงไม่นานที่ผ่านมา จากกรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดน่านฟ้าหลายต่อหลายรอบ
ฝูงบินรบของนาโตถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันศุกร์(19ก.ย.) หลังจากเครื่องบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซีย 3 ลำ ล่วงละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนีย เป็นเวลาราวๆ 12 นาที กระตุ้นให้เอสโตเนียเรียกร้องให้เปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการพูดคุยกับบรรดาพันธมิตรนาโต
โปแลนด์ อีกชาติสมาชิกนาโต เปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ว่าโดรนรัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้าของพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างปฏิบัติการโจมตียูเครน ในเหตุการณ์ที่วอร์ซอเรียกว่าเป็น "การกระทำแห่งการรุกราน"
เยอรมนี แสดงปฏิกริยาอย่างระมัดระวังต่อความเห็นของทรัมป์ เกี่ยวกับการสอยร่วงเครื่องบินรบรัสเซีย เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหลุมพลางแห่งการโหมกระพือสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลาย ส่วน อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เผยว่าเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีรัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้ากับทรัมป์ ณ เวทียูเอ็น และเห็นพ้องถึงความจำเป็นต้องตัดลดรายได้ทางพลังงานของรัสเซีย
(ที่มา:เอเอฟพี)