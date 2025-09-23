ตำรวจลับสหรัฐฯยึด ซิมโทรศัพท์กว่า 100,000 ซิมพร้อมเซิร์ฟเวอร์เชื่อจ้องโจมตีเครือข่ายมือถือนิวยอร์ก-ระบบฉุกเฉิน 911 ของอเมริกาก่อนหน้า “ทรัมป์” จะขึ้นแสดงสุนทรพจน์

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ตำรวจลับสหรัฐฯแถลงยืนยันวันนี้(23 ก.ย)ทะลายเครือข่ายเชื่อจ้องโจมตีระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเมืองนิวยอร์ก ป่วนระบบโทรฉุกเฉินสหรัฐฯ 911 ระหว่างการประชุมใหญ่สหประชาชาติที่มีผู้นำทั่วโลกร่วม 193 ชาติเข้าร่วมรวมประธานาธิบดีซีเรีย อาห์เหม็ด อัล-ชารา( Ahmed al-Sharaa) ที่จะเปิดตัวครั้งแรกระหว่างทั่วโลกให้ความสนใจไปที่การรับรองรัฐปาเลสไตน์
รอยเตอร์รายงานวันนี้(23 ก.ย)ว่า สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯแถลงว่า เครื่องมือที่ว่านี้ถูกพบเป็นจำนวนมากภายใน 35 ไมล์ของที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่ซึ่งสมาชิก 193 ชาติเข้าร่วมและประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคาร(23)
สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า “ในการวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ไปว่าการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือระหว่างผู้เล่นของชาติที่เป็นภัยคุกคามและบรรดาบุคคลที่เป็นที่รู้จักต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัฐบาลกลางสหรัฐฯ”
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานว่า เจ้าหน้าที่ปฎิเสธที่จะเปิดเผยการค้นพบเครือข่ายผิดกฎหมาย แต่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯที่ได้รับรายงานสรุปในคดีเปิดเผยว่า เอเจนต์ค้นพบระหว่างกำลังสอบสวนภัยคุกคามต่อบุคคล 3 คนและรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยตรงต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทนีมป์ เจ้าหน้าที่กล่าวซึ่งการสอบสวนยังดำเนินอยู่และยังไม่มีการจับกุมเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเชื่อว่า เครือข่ายผิดผิดกฎหมายนี้เชื่อมโยงกับรัฐบาลปักกิ่ง
รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯทะลายแผนการป่วนการประชุม UN สามารถยึดเครื่องซิมเซิร์ฟเวอร์ (sim server) ได้กว่า 300 เครื่องที่มาพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์จำนวนมหาศาล 100,00 ซิมได้จากเซฟเฮาส์ที่ตั้งทั่วพื้นเป้าหมายภายในระยะ 35 ไมล์จากที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเมืองนิวยอร์ก ซิตี
สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯแถลงว่า การยึดของกลางเกี่ยวข้องกับเครือข่ายโทรคมนาคมนี้แสดงถึงภัยคุกคามซึ่งหน้าต่อปฎิบัติหน้าที่การอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ
รอยเตอร์รายงานว่า ตำรวจลับสหรัฐฯอ้างว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯเป็นสำคัญ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า เป็นปฎิบัติการลับที่หน่วยตำรวจลับสหรัฐฯสามารถทะลายเครือข่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่ผิดกฎหมายในทั่วพื้นที่เป้าหมายการปฎิบัติงาน
เป็นระบบที่กล่าวว่าสามารถทำให้เสาสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายในเมืองนิวยอร์กเป็นอัมพาตใช้การไม่ได้ แจมสัญญาณการโทรแจ้งฉุกเฉิน 911 และสามารถป่วนเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่อาจทำให้เกิดความโกลาหลในช่วงเวลาที่เมืองนิวยอร์กเป็นสถานที่จัดการประชุมมีผู้นำทั่วโลกเข้าร่วม โรงแรมต่างๆพลุกพล่านไปด้วยแขกระดับวีไอพีและขบวนรถบรรดาชาติผู้นำปรากฎบนถนนเมืองแมนแฮตตัน
การทะลายแผนนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อพรมแดนใหม่โดยที่แผนการมีเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นที่เชื่อมเมืองที่ทันสมัยเข้าด้วยกันด้วยการสื่อสารโทรคมนาคม
เครือข่ายเน็ตเวิร์กผิดกฎหมายที่โดนทะลายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กว้างขวางมากขึ้นของสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯต่อภัยคุกคามทางการสื่อสารโทรคมนาคมมีเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล อ้างอิงเจ้าหน้าที่สอบสวน
เครื่องซิมเซิร์ฟเวอร์ที่ค้นพบนี้สามารถสร้างการต่อสายโทรศัพท์ได้ในจำนวนมหาศาลได้รวมทั้งการส่งข้อความ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าวว่า ยังไม่ค้นพบแผนโดยตรงที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้การประชุมใหญ่ UN เกิดความโกลาหล และชี้ว่ายังไม่พบว่ามีภัยคุกคามที่เป็นไปได้ต่อเมืองนิวยอร์ก ซิตี
ทั้งนี้บลูมเบิร์กได้รายงานในเรื่องนี้โดยชี้ว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเครือข่ายหลอกลวงทางอีเมล ข้อความสั้นที่เรียกว่า “smishing network” นั้นเชื่อมโยงเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในปีนี้จากเหตุที่มีคนพยายามจะหลอกแอบอ้างเป็นหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบของทรัมป์ ซูซี ไวล์ส (Susie Wiles) และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ
เกิดขึ้นหลังมีโทรเลขส่งจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯออกไปในช่วงหน้าร้อนล่าสุด โดยมีบุคคลไม่ทราบชื่อได้ทิ้งข้อความเสียงและข้อความเป็นอักษรไปยังเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 5 คนรวม “รัฐมนตรีต่างประเทศ 3 คน” ผู้ว่าการรัฐของสหรัฐฯ 1 คนและสมาชิกรัฐสภาคองเกรสสหรัฐฯอีก 1 คนหลังจากสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม Signal ที่แอบอ้างว่าเป็นบัญชีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รูบิโอ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า เมื่อเอเจนต์บุกไปถึงสถานที่เป้าหมายต่างๆ คนเหล่านั้นต้องตกตะลึงเมื่อพบแถวเซิร์ฟเวอร์และชั้นต่างๆที่เต็มไปด้วยซิมการ์ดโทรศัพท์ พบว่ามีซิมการ์ดไม่ต่ำกว่า 100,000 ซิมกำลังอยู่ระหว่างการทำงาน เจ้าหน้าที่สอบสวนสหรัฐฯเผย
และชี้ต่อว่ามีอีกเป็นจำนวนมากกำลังรอที่จะไปใช้งานซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนร้ายเตรียมพร้อมที่จะโหลดเครือข่ายให้ทำงานเป็น 2 เท่าหรือ 3 เท่าของความสามารถของเครือข่าย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายโทรคมนาคมผิดกฎหมายนี้มีเงินมหาศาลอยู่เบื้องหลังและมีการจัดการลักษณะบริษัทสูง โดยแค่ฮาร์ดแวร์นั้นมีการประเมินว่าตกหลายล้านดอลลาร์รวมไปถึงซิมการ์ดโทรศัพท์
ระบบมีศักยภาพสามารถส่งข้อความสั้นได้ถึง 30ล้านข้อความต่อนาที
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ ณอน เคอร์แรน (Sean Curran) แถลงว่า "ความเป็นไปได้ต่อการสร้างความติดขัดทางด้านโทรคมนาคมต่อประเทศของพวกเราที่มาจากระบบเครือข่ายของอุปกรณ์นั้นไม่ใช่การกล่าวเกินจริง"