"อังกฤษ" ฮึกเหิมประกาศพร้อมเผชิญหน้า “เครื่องบินรบรัสเซีย” กลางวงที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ “ทรัมป์” เปิดไฟเขียวโร่ให้ชาติพันธมิตรนาโตยิงตกได้หากล้ำแดน

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – รัฐมนตรีต่างอังกฤษคนใหม่ อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper)วันจันทร์(22 ก.ย)ประกาศว่า อังกฤษพร้อมที่จะเผชิญหน้าเครื่องบินรบรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้านาโตเตือนปูติน คิดให้ดีเสี่ยงเกิดสถานการณ์ปะทะทางทหารทางตรง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไฟเขียวเห็นด้วยให้ชาติพันธมิตรนาโตยิงเครื่องบินรบปูตินตกได้ถ้าล้ำดินแดนเข้าไป ส่วนเดนมาร์กประกาศยังคงให้ "รัสเซีย" อยู่ในความเป็นไปได้ของเบื้องหลังโดรนบุกสนามบินโคเปนเฮเกนคืนวันจันทร์
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันอังคาร(23 ก.ย)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนใหม่ อีเวตต์ คูเปอ์ (Yvette Cooper) แถลงกลางวงที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันจันทร์(22)ว่า นักบินอังกฤษพร้อมที่ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องพันธมิตรตะวันตกจากการรุกรานของรัสเซีย
ทั้งนี้ เครื่องบินกองทัพอากาศอังกฤษ RAF Typhoon ถูกส่งเข้าปฎิบัติการ Eastern Sentry สัปดาห์นี้เพื่อเฝ้าระวังน่านฟ้าโปแลนด์
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ในที่ประชุมคูเปอร์ได้ออกคำเตือนโดยตรงไปยังประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน โดยกล่าวว่า เขาเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงระหว่างนาโตและรัสเซีย
“การกระทำล่าสุดเหล่านี้เป็นอันตรายและขาดความระมัดระวังอย่างร้ายแรง” พร้อมเสริมว่า “พวกเขาตั้งใจเพื่อที่จะบ่อนทำลายต่อความถูกต้องทางดินแดนของรัฐที่มีอธิปไตยและความมั่นคงยุโรป”
รัฐมนตรีคูเปอร์กล่าวว่า “พันธมิตรของพวกเราป้องกัน...พวกเราพร้อมที่ใช้ทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องน่านฟ้าของนาโตและดินแดนนาโต” พร้อมยืนยันว่า “และหากพวกเราต้องเผชิญหน้าเครื่องบินเหล่านั้นที่กำลังปฎิบัติการในน่านฟ้านาโตโดยไม่ได้รับอนุญาต พวกเราจะทำเช่นนั้น”
สอดคล้องกับผู้นำโปแลนด์ นายกรัฐมนตรี โดนัลด์ ทัสก์ ที่กล่าวในวงที่ประชุมฉุกเฉินวันจันทร์(22)ว่า เขาต้องการแสดงความชัดเจนว่าได้ตัดสินใจที่จะยิงให้ตกหากล้ำน่านฟ้าเข้ามาและจะไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น อย่างไรก็ตามผู้นำโปแลนด์ได้เรียกร้องให้พันธมิตรนาโตอื่นๆให้หลักประกัน 100% ว่ากำลังทหารของชาติเหล่านั้นจะทำเช่นเดียวกัน
เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่หารือร่วมกับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในการประชุมนอกรอบที่สหประชาชาติในวันอังคาร(23) โดยมีภาพผู้นำยูเครนนั่งอยู่ด้วยตอบคำถามนักข่าวที่ว่า ชาติสมาชิกนาโตสมควรที่จะยิงเครื่องบินรัสเซียให้ตกหรือไม่หากบุกน่านฟ้าเข้าไป และส่งผลทำให้ผู้นำสหรัฐฯตอบคำถามว่า “เห็นด้วย”
เอเอฟพีชี้ว่า ทรัมป์ก่อนหน้าแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์โดรนรัสเซียล้ำน่านฟ้าโปแลนด์นั้นอาจเป็น “อุบัติเหตุ” แต่ทว่าการออกมาแสดงความเห็นล่าสุดของทรัมป์แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของเขาท่ามกลางสนามบินโคเปนเฮเกนและสนามบินออสโลต้องปิดระหว่างคืนวันจันทร์(22)มาถึงเช้าวันอังคาร(23)หลังการปรากฏตัวของโดรนสร้างความไม่พอใจให้กับทั้ง 2 ชาติ
โพลิติโกรายงานว่านายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เมตเต เฟรเดอริกเซน(Mette Frederiksen) วันอังคาร(23)ออกมายืนยันว่า เธอไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ “มอสโก” ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โดรนเหนือท้องฟ้าสนามบินโคเปนเฮเกนที่ต้องสั่งปิดนาน 4 ช.ม เธอเชื่อว่าเป้าหมายเพื่อจะสร้างความติดขัดให้เกิดขึ้นและสร้างความไม่สงบเพื่อให้เกิดความวิตกและเธอยังชี้ว่า ดูเหมือนเพื่อดูว่าจะสามารถว่าจะไปได้นานแค่ไหนเพื่อทดสอบขีดจำกัด
สื่อสหรัฐชี้ว่า รัสเซียออกมาปฎิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุเหล่านี้พร้อมยืนยันว่า เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ตั้งอยู่ข้อเท็จจริง
แต่ Flemming Drejer ทว่าผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองเดนมาร์ก PET กล่าวในงานแถลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่เดนมาร์กำลังสอบสวนในทุกทางเพื่อหาสาเหตุต้นตอ “แต่มันเป็นที่แน่ชัดจากการที่ภัยคุกคามในปัจจุบันและในสิ่งที่พวกเรากำลังมองต่อสถานการณ์ต่างประเทศ นี่เป็นสิ่งที่พวกเราตระหนักถึง” เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับรัสเซีย