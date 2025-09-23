เนทันยาฮูหน้าซีด! ยุโรปชาติร่ำรวย “ลักเซมเบิร์ก-เบลเยียม-มอลตา-โมนาโค แห่รับรอง “ปาเลสไตน์” ส่วน “อับบาส” พูดชัดผ่านวิดีโอลิงค์กลาง UN ให้ฮามาสยอมจำนนวางอาวุธต่อองค์การบริหารปาเลสไตน์

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ มาห์มูด อับบาส วานนี้(22 ก.ย)ขึ้นกล่าวผ่านวิดีโอลิงค์ต่อหน้าที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ยืนยันให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสต้องยอมจำนนและส่งมอบอาวุธทั้งหมดออกมาให้องค์การบริหารปาเลสไตน์ ชี้ต้องการรัฐปาเลสไตน์แห่งการสามัคคีปราศจากอาวุธ หลังชาติยุโรปร่ำรวยทั้ง ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม มอลตา โมนาโค ประกาศรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐสร้างความไม่พอใจให้กับเนทันยาฮูที่เชื่อว่ามีช่องทางการตอบโต้จำกัด
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(23 ก.ย)ว่า เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตร์เรส แถลงในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่เมืองนิวยอร์ก ซิตี ว่า ความเป็นรัฐของประชาชนปาเลสไตน์เป็นสิทธิไม่ใช่รางวัล และปราศจากมันจะไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า อิสราเอลลงมือขัดขวางปาเลสไตน์ไม่ให้เกิดเป็นรัฐตั้งแต่ยังไม่เริ่มตั้ง พร้อมชี้ในที่ประชุมให้เห็นถึงการขยายชุมชนตั้งตนเองผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์ และการแสดงความก้าวร้าวในเขตฉนวนกาซาทำให้มีผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สเปนและไอร์แลนด์รวมนอร์เวย์ได้ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ก่อนหน้ามาตั้งแต่พฤษภาคม แต่ในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์(23)นี้มีชาติยุโรปเพิ่มมากขึ้นได้แถลงการณ์ยอมรับปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรีเบลเยียม บาร์ต เดอ เวเฟอร์ (Bart De Wever) ประกาศว่า “เบลเยียมเข้าร่วมชาติอื่นๆในการรับรองปาเลสไตน์เพื่อส่งสัญญาณแข็งแกร่งทางการเมืองและการทูตไปทั่วโลก”
นายกรัฐมนตรีมอลตา รอเบิร์ต อาเบลา (Robert Abela) แถลงว่า มอลตาขอรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์
และนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก ลุก ฟรีเดิน (Luc Frieden) ประกาศว่า ลักเซมเบิร์กประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ
โมนาโคซึ่งเป็นชาติที่เล็กที่สุดในยุโรป เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 เจ้าผู้ครองโมนาโกทรงประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์เช่นกัน
เดอะการ์เดียนชี้ว่า การประชุมใหญ่สหประชาชาติวันจันทร์(22)ที่เมืองนิวยอร์ก ซิตี มีเป้าหมายเพื่อให้บรรดาผู้นำทั่วโลกหารือ "ทางออกแบบ 2 รัฐคู่ขนาน" หรือ two-state solution ที่มีการประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นจำนวนมากภายใต้การนำของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบีย แต่ทว่าทั้ง "อิสราเอล" และ "สหรัฐฯ" คู่หูประกาศบอยคอตไม่ขอเข้าร่วมซัมมิตนี้ที่จะสิ้นสุดในกลางดึกวันจันทร์(22)เกิดขึ้นระหว่างการโจมตีกาซาอย่างไม่หยุดจากกองทัพอิสราเอล
บรรดาผู้นำอาหรับและมุสลิมมีกำหนดจะพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในนิวยอร์กเพื่อหารือแผนในการสถาปณากองกำลังสร้างเสถียรภาพในเขตแนวนกาซา
คลื่นการรับรองปาเลสไตน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างเป็นประวัติศาสตร์แต่สื่ออังกฤษชี้ว่า คาดว่าจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางภาคพื้นในกาซาในทันที ซึ่งเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น ที่เป็นพันธมิตรสหรัฐฯยังคงปฎิเสธที่จะประกาศการรับรอง
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ทั้งนี้ก่อนหน้าประธานาธิบดีปาเลสไตน์ มาห์มูด อับบาส ได้กล่าวต่อหน้าที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติผ่านทางวิดีโอลิงค์หลังก่อนหน้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศจะไม่ออกวีซ่าสหรัฐฯให้เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์สามารถเดินทางเข้าประชุมสหประชาชาติที่เมืองนิวยอร์กได้
อับบาสกล่าวเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสต้องยอมจำนนและวางอาวุธ โดยเขายืนยันว่า ฮามาสต้อง “ไม่มีบทบาท” ในการบริหารเขตฉนวนกาซาในอนาคตก่อนเรียกร้องให้ฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆต้องส่งมอบอาวุธของตัวเองทั้งหมดให้องค์การบริหารปาเลสไตน์ PA ของเขา
“สิ่งที่พวกเราต้องการคือรัฐสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่ปราศจากอาวุธ รัฐที่มีกฎหมายเดียวและมีกองกำลังความมั่นคงเดียวที่ชอบด้วยกฎหมาย”
ผู้นำปาเลสไตน์ยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงถาวรและหลักประกันการเข้าถึงความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทางมนุษยธรรมผ่านสหประชาชาติและ Unrwa
อับบาสร้องที่ประชุมใหญ่ให้เริ่มต้นการบูรณะเขตฉนวนกาซาและเขตยึดครองเวสต์แบงก์ทันทีโดยปราศจากการเลื่อนออกไป และผู้นำปาเลสไตน์ยังแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรอื่นๆเพื่อให้เกิดการบังคับใช้แผนสันติภาพใดๆที่มีการรับรองระหว่างการประชุมสหประชาชาติ
และได้แสดงแผนหลังสงครามสิ้นสุดว่าภายใน 3 เดือนนั้นจะมีการร่างกฎหมายรัฐธรรมชั่วคราวเพื่อรับรองการส่งผ่านอย่างถูกต้องในการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจไปยังรัฐใหม่ที่จะเกิดขึ้น
และจะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้การสังเกตการณ์จากนานาชาติ และเสริมต่อว่าเขาคาดหวังที่รัฐใหม่จะปกครอบตามแบบนิติรัฐ