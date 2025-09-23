‘สหรัฐฯ-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น’ ออกคำแถลงร่วมกังวล ‘กิจกรรมบ่อนทำลายเสถียรภาพ’ ในช่องแคบไต้หวัน

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ออกคำแถลงร่วมแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับ “กิจกรรมบ่อนทำลายเสถียรภาพ” ที่เกิดบ่อยขึ้นในบริเวณรอบๆ เกาะไต้หวัน
ทั้ง 3 ชาติยังได้คัดค้านอย่างรุนแรงต่อ “การอ้างสิทธิทางทะเลอย่างผิดกฎหมาย” ในทะเลจีนใต้ และความพยายามที่จะบังคับใช้ข้ออ้างเหล่านั้น
แม้คำแถลงร่วมดังกล่าวจะไม่ได้เอ่ยถึง “จีน” แต่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันและบรรดาชาติพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาททะเลจีนใต้
ด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกมาแถลงรับลูก “ชื่นชม” ท่าทีกังวลของ 3 ชาติ
เซียว กวงเหว่ย (Hsiao Kuang-wei) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงไทเปว่า ไต้หวันจะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และหุ้นส่วนที่มีแนวความคิดตรงกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
จีนอ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด และไปทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นๆ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ข้อขัดแย้งเหล่านี้ครอบคลุมการอ้างสิทธิเหนือเกาะแก่งหลายแห่งในทะเลจีนใต้ และยังไม่ได้รับการแก้ไขตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้พบกับ โช ฮยุน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ และ อิวายะ ทาเคชิ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ (22) โดยทั้ง 3 ฝ่ายยังได้ร่วมหารือพันธกรณีที่ต่อเนื่องเพื่อที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ตามข้อความในคำแถลงร่วม
จีนซึ่งยืนยันว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเองได้ยกระดับกิจกรรมทางทหารรอบเกาะประชาธิปไตยแห่งนี้ถี่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดซ้อมรบ ในขณะที่ไต้หวันปฏิเสธไม่ยอมรับการอ้างอธิปไตยของปักกิ่ง
ที่มา: รอยเตอร์