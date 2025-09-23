วิทยาศาสตร์ถอยไป! 'ทรัมป์' เตือนหญิงตั้งครรภ์เลี่ยงกินยาไทลินอล อ้างเสี่ยงทำลูกเป็น 'ออทิสติก' แม้แพทย์ยืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยว

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมากล่าวเชื่อมโยงภาวะออทิสติก (autism) กับการฉีดวัคซีนในวัยเด็กและการรับประทานยาแก้ปวดไทลินอลโดยหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการนำความเชื่อที่ปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับขึ้นมาสู่นโยบายสาธารณสุขแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา
ระหว่างการแถลงข่าวพิเศษที่ทำเนียบขาว ทรัมป์ ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์แก่สตรีตั้งครรภ์และพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก โดยย้ำเตือนพวกเขาว่าอย่าใช้ยาไทลินอล และแม้แต่วัคซีนทั่วๆ ไปก็ไม่ควรฉีด หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรฉีดในขณะที่เด็กยังเล็กเกินไป
คำแนะนำของ ทรัมป์ ซึ่งยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ใช่หมอ ขัดแย้งกับข้อสรุปในแวดวงการแพทย์ซึ่งอ้างผลการศึกษหลายฉบับที่ผมว่า acetaminophen ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยาไทลินอล ไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์
“ผมจะพูดในแบบที่มันเป็น อย่ากินไทลินอล อย่าไปกินมัน” ทรัมป์ กล่าว
“สิ่งอื่นๆ ที่เราแนะนำ หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ผมทำก็คือ อย่าปล่อยให้พวกเขาฉีดสิ่งที่มากมายก่ายกองที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตเข้าไปในร่างกายลูกของคุณ” ทรัมป์ กล่าว โดยหมายถึงวัคซีน
ทีมงานของ ทรัมป์ ยังเสนอให้ใช้ leucovorin ซึ่งเป็นกรดโฟลิกรูปแบบหนึ่งในการรักษาอาการของโรคออทิสติก
องค์กรด้านการแพทย์ วิจัย และช่วยเหลือผู้ป่วยออทิสติกหลายสิบแห่ง รวมถึงสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics) และวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และนรีเวชแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists) ต่างออกมาวิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดี
“ข้อมูลที่ท่านเอามาอ้างนั้นไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าไทลีนอลทำให้เกิดภาวะออทิสติก และ leucovorin คือยารักษา มีแต่จะกระพือความกลัวและสร้างความหวังแบบผิดๆ ทั้งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน” สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการรักษาออทิสติก (Coalition of Autism Scientists) ระบุในถ้อยแถลง
ระหว่างยืนเคียงข้าง โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจารณ์วัคซีนตัวยงที่อ้างว่าไม่มีวัคซีนใดปลอดภัย ทรัมป์ ยังเรียกร้องให้มีการศึกษาซ้ำเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนกับภาวะออทิสติก ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เคยถูกหักล้างมาแล้วหลายครั้ง
“เราเชื่อในวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นอิสระและถูกต้อง ซึ่งพบว่าการใช้ตัวยา acetaminophen ไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะออทิสติก เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำแนะนำที่เป็นอื่น และรู้สึกกังวลว่าคำแนะนำเช่นนี้อาจจะก่อความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อสตรีที่กำลังจะเป็นคุณแม่และผู้ปกครอง” บริษัท Kenvue ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาไทลินอล ระบุในถ้อยแถลง
ทรัมป์ เคยกล่วว่าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นอย่างยิ่งในวัคซีน และเป็นผู้นำในการริเริ่มรับมือโรคระบาดใหญ่เพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เรียกร้องให้นำสารปรอทออกจากวัคซีน และมองว่าเด็กไม่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีก่อนอายุ 12 ปี ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กจะได้รับวัคซีนนี้ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เขายังยังกล่าวอีกด้วยว่า วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ควรแบ่งฉีดเป็น 3 เข็มแยกกัน
ที่มา: รอยเตอร์