ยุคเสื่อม!โพลพบนศ.อเมริกากำลังมุ่งสู่หัวรุนแรง โหยหาศก.สังคมนิยมแบบคิวบา-โซเวียต

เหล่านักศึกษาสหรัฐฯส่วนใหญ่อยากมีระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมเหมือนอย่างคิวบาและสหภาพโซเวียต มากกว่าทุนนิยม จากผลสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์
ผลสำรวจทางออกไลน์นักศึกษา 820 คน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 4 แห่ง ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิลเลียม เอฟ.บัคลีย์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 46% ที่เห็นด้วยว่าระบบสังคมนิยมนำเสนอโมเดลที่ดีกว่าทุนนิยม แต่มี 39% ที่ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันพบว่ามี 40% ที่บอกว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม ส่วนระบบสังคมนิยมมี 36%
เป็นที่น่าตกใจที่พวกนักศึกษาเริ่มไม่อดทนอดกลั้นต่อมุมมองของฝ่ายเห็นต่างมากขึ้น โดยผลสำรวจพบว่ามีถึง 40% ที่บอกว่าการใช้ความรุนแรงทางกายภาพมีความชอบธรรมในการหยุดวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง และมี 48% ที่เห็นด้วยกับการตะโกนตอบโต้หรือก่อความวุ่นวายแก่พวกปราศรัยหรือบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
"ผมมันเป็นสิ่งน่ากังวงลที่พบเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่าที่เคยมีมา ในบรรดานักศึกษาปริญญาตรีที่สนับสนุนตะโกนกลบเสียงความคิดเห็นที่พวกเขาไม่ชอบ" ลอเรน โนเบล ผู้ก่อตั้งสถาบันบัคลีย์กล่าว ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ พร้อมชี้ว่าจำนวนนักศึกษาที่คิดว่าการใช้ความรุนแรงมีความชอบธรรม "เป็นสิ่งที่น่าวิตกอย่างมาก จากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งเกิดเหตุลอบสังหาร ชาร์ลี เคิร์ค" พร้อมเตือนว่า "การศึกษาระดับสูงของอเมริกากำลังมีปัญหา"
ชาร์ลร เคิร์ค นักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยมถูกสังหารโดยพลซุ่มยิงเมื่อวันที่ 10 กันยายน ระหว่างกล่าวปราศรัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในยูทาห์ อัยการตั้งข้อหาฆาตกรรม ไทเลอร์ โรบินสัน วัย 22 ปี เน้นว่าเขามีมุมมองฝ่ายซ้ายและโปร LGBTQ
ผลสำรวจของสำนัก Gallup ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน พบเช่นกันว่าเวลานี้มีชาวอเมริกาเพียง 54% ที่มีมุมมองชื่นชอบทุนนิยม ถือเป็นตัวเลขต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2010 ในโพลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวเดโมแครตชื่นชอบสังคมนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 66% ในปีนี้
ขณะเดียวกันผลสำรวจยังเน้นย้ำถึงความแตกแยกทางการเมืองอย่างหนัก โดยนักศึกษาหัวเสรี 64% บอกว่าพวกเขาไม่อาจเป็นเพื่อนกับใครก็ตามที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เปรียบเทียบกับพวกนักศึกษาสายกลาง 35% และอนุรักษ์นิยม 25% ที่บอกว่าไม่อาจเป็นเพื่อนกับฝ่ายตรงข้ามได้
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)