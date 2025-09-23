สะเทือนวงการ! Nvidia ทุ่ม $100,000 ล้านลงทุนใน OpenAI ตั้งศูนย์ข้อมูล-ป้อนชิปฝึกเอไอ

อินวิเดีย (Nvidia) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศจะลงทุนสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI และจัดหาชิปศูนย์ข้อมูลให้แก่ OpenAI ตามประกาศจากทั้งสองบริษัทเมื่อวันจันทร์ (22 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการร่วมทุนที่น่าจับตามองระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ระดับโลก
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำถึงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันมากขึ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายรายที่กำลังพัฒนาระบบเอไอขั้นสูง และยังทำให้ผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เข้าไปมีส่วนแบ่งทางการเงินในบริษัทเอไอที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งก็เป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัทอยู่แล้ว
ขณะเดียวกัน การลงทุนนี้ทำให้ OpenAI มีเงินสดและช่องทางในการซื้อชิปขั้นสูง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเป็นเจ้าตลาดท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะที่บรรดาคู่แข่งของทั้ง 2 บริษัทก็อาจร้อนๆ หนาวๆ แล้วว่าความร่วมมือนี้จะบั่นทอนการแข่งขันหรือไม่
แหล่งข่าวใกล้ชิด OpenAI เปิดเผยว่าข้อตกลงนี้จะประกอบด้วยธุรกรรม 2 รายการที่แยกจากแต่มีความเชื่อมโยงกัน โดย Nvidia จะเริ่มลงทุนใน OpenAI สำหรับหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงหลังข้อตกลงแล้วเสร็จ จากนั้น OpenAI ก็จะสามารถใช้เงินสดเพื่อซื้อชิปของ Nvidia ได้
"ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการประมวลผล" แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI ระบุในคำแถลง
"โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลจะเป็นพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเราจะนำสิ่งที่เรากำลังสร้างร่วมกับ Nvidia มาใช้เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเอไอใหม่ๆ และเสริมศักยภาพให้กับผู้คนและธุรกิจด้วยสิ่งเหล่านี้ในระดับที่กว้างขวาง" เขากล่าว
ทั้งสองบริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อนำระบบ Nvidia อย่างน้อย 10 กิกะวัตต์มาใช้กับ OpenAI และมีแผนที่จะสรุปรายละเอียดความร่วมมือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พลังประมวลผลของชิปเหล่านี้เทียบเท่ากับความต้องการของครัวเรือนมากกว่า 8 ล้านครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา
ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้นถึง 4.4% หลังจากการประกาศดังกล่าว สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเดียวกัน ขณะที่ Oracle ซึ่งบริษัทผู้สร้างศูนย์ข้อมูลปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
เวลานี้ Oracle กำลังทำงานร่วมกับ OpenAI, ซอฟต์แบงก์ และไมโครซอฟต์ในโครงการ Stargate มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นแผนการสร้างศูนย์ข้อมูลเอไอขนาดใหญ่ทั่วโลก
ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ เมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการซื้อระบบของ Nvidia แล้ว Nvidia จะลงทุนเริ่มต้น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิด ขณะที่ OpenAI นั้นมีมูลค่าตลาดล่าสุดอยู่ที่ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Nvidia จะเริ่มส่งมอบฮาร์ดแวร์เร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2026 โดยจะส่งมอบพลังการประมวลผลระดับ 1 กิกะวัตต์แรกในช่วงครึ่งหลังของปีดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม Vera Rubin ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ข้อตกลงนี้จะเป็นผลดีต่อ Nvidia แต่ก็แสดงความกังวลว่า เงินลงทุนบางส่วนของ Nvidia อาจกลับมาในรูปแบบของการซื้อชิปหรือไม่
"ในแง่หนึ่ง สิ่งนี้ช่วยให้ OpenAI บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล และช่วยให้ Nvidia มั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้น ทว่าในอีกแง่หนึ่ง ความกังวลเรื่อง 'วงจร' ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในอดีต และสิ่งนี้จะยิ่งผลักดันให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงยิ่งขึ้น" สเตซี ราสกอน นักวิเคราะห์จากเบิร์นสไตนกล่าว
OpenAI ก็เช่นเดียวกับ Google แอมะซอน และบริษัทเทคอื่นๆ ที่กำลังวางแผนสร้างชิป AI ของตัวเอง โดยหวังเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า Nvidia ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนการประมวลผลที่ดำเนินอยู่ของ OpenAI รวมถึงความร่วมมือกับไมโครซอฟต์
รอยเตอร์รายงานเมื่อต้นปีนี้ว่า OpenAI กำลังพัฒนาชิปแบบกำหนดเองร่วมกับ Broadcom ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ราคาหุ้นของ Broadcom ลดลง 0.8% หลังจากที่ข่าวความร่วมมือระหว่าง OpenAI กับ Nvidia ถูกประกาศ
ที่มา: รอยเตอร์