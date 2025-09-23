เดนมาร์ก-นอร์เวย์เจอ 'โดรน' ป่วน สนามบินโคเปนเฮเกนต้องระงับเครื่องบินขึ้น-ลงนานเกือบ 4 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิกได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงเช้าวันอังคาร (23 ก.ย.) หลังมีผู้แจ้งพบเห็น "โดรน" จนทำให้การขึ้นและลงจอดทั้งหมดต้องหยุดชะงักเป็นเวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ขณะที่ท่าอากาศยานออสโลของนอร์เวย์ระบุว่าได้ปิดน่านฟ้าเพราะพบเห็นโดรนลำหนึ่งเช่นกัน
“ตำรวจได้เริ่มสอบสวนอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจสอบว่าโดรนเหล่านี้เป็นโดรนประเภทใด” จาคอบ แฮนเซน รองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจโคเปนเฮเกน กล่าวกับผู้สื่อข่าว
“โดรนเหล่านั้นบินหายไปแล้ว และเราไม่ได้ยึดมา” เขาเอ่ยสริม
แฮนเซนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่เดนมาร์กและนอร์เวย์จะร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
ท่าอากาศยานออสโลปิดน่านฟ้าตั้งแต่เที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น (2200 GMT) เนื่องจากมีการพบโดรน และเที่ยวบินทั้งหมดถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินที่ใกล้ที่สุดตามข้อมูลจากโฆษก Avinor ผู้ให้บริการท่าอากาศยานนอร์เวย์
ตำรวจเดนมาร์กแถลงเมื่อวันจันทร์ (22) ว่า มีผู้พบเห็นโดรนขนาดใหญ่ 2-3 ลำบินใกล้สนามบินโคเปนเฮเกน ทำให้ทางสนามบินจำเป็นต้องระงับการขึ้น-ลงของเที่ยวบินทั้งหมด
สนามบินหยุดให้บริการเมื่อเวลา 20:26 น. (18:26 GMT) ของวันจันทร์ ตามข้อมูลจาก FlightRadar ซึ่งเป็นบริการติดตามเที่ยวบิน FlightRadar ระบุในรายการ X ว่ามีเที่ยวบินประมาณ 50 เที่ยวบินที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่น
หลังจากเปิดให้บริการอีกครั้ง สนามบินโคเปนเฮเกนแถลงผ่าน X ว่า จะยังคงมีความล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกบางส่วน และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินของตนเอง
การปิดสนามบินเกิดขึ้นหลังจากมีเหตุขัดข้องหลายครั้งเกิดขึ้นที่สนามบินในยุโรปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
การโจมตีทางไซเบอร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (19) ทำให้ระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องของ Collins Aerospace ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ RTX เสียหาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่สนามบินฮีทโธรว์ในลอนดอน สนามบินเบอร์ลิน และสนามบินบรัสเซลส์ เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางทั่วภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์และจนถึงวันจันทร์ (22)
เมื่อปี 2018 การพบเห็นโดรนเหนือรันเวย์ที่สนามบินแกตวิคใกล้ๆ กรุงลอนดอนทำให้ผู้โดยสารหลายหมื่นคนต้องตกค้าง และเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องหยุดชะงักในช่วงเทศกาลวันหยุด
