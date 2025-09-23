อยากลองดีเชิญ!ท่านคิมโวเกาหลีเหนือมี'อาวุธลับใหม่' สำหรับป้องปรามสหรัฐฯและพันธมิตร

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ แย้มว่าประเทศของเขาได้พัฒนา "อาวุธลับ' เสริมความเข้มแข็งแก่การป้องปรามสหรัฐฯและพันธมิตร ที่เขากล่าวหาว่าเป็นตัวบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวเคซีเอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐเมื่อวันจันทร์(22ก.ย.) คิม บอกว่า "เปียงยางยังคงต้องเดินหน้าสะสมขุมกำลังที่น่าเกรงขามกว่าเดิม เพื่อปัดเป่าภัยคุกคามด้านการทหารทั้งหมดทั้งมวล" และกล่าวหาวอชิงตันกับพันธมิตรบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค ด้วยการจัดฉาก "พฤติกรรมยั่งยุต่างๆนานาที่โหมกรพือความตึงเครียดเพิ่มเติม" และไม่สนใจความกังวลด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือ
"เพื่อปัดเป่าแนวโน้มภัยคุกคามดังกล่าว เกาหลีเหนือมีอาวุธลับใหม่ในครอบครองและบรรลุเป้าหมายในความสำเร็จด้านการวิจัยมากมายในด้านวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศ" คิมกล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
เขากล่าวว่าเปียงยาง "ยังประสบความสำเร็จในการสร้างแกนหลักทางยุทธศาสตร์สำหรับปกป้องอธิปไตยทางทะเล ด้วยการสร้างกองเรือพิฆาตที่มีศักยภาพปฏิบัติภารกิจด้านการทหารทางทะเลที่หลากหลาย"
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ว่าเขาแล้วเสร็จสิ้นการทดสอบภาคพื้นขั้นสุดท้าย "เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็ง" ที่มีเจตนาใช้กับขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง-20 อาวุธที่มีศักยภาพโจมตีได้ไกลถึงแผ่นดินอเมริกา
ในสัปดาห์ที่แล้ว คิม ยังได้ตรวจตราการทดสอบโดรนโจมตีทางยุทธวิธี ที่เรียกกันว่า "คัมซอง" และอากาศยานสอดแนมทางยุทธศาสตร์ไร้คนขับ หลังจากเมื่อเดือนมีนาคม เขาได้ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ "โดรนพลีชีพ" พลังงานเอไอ
คิม ยังได้ย้ำเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเขาต่อแนวคิด "ปลดนิวเคลียร์อย่างเป็นขั้นตอน" พร้อมยืนกราน "เราจะไม่มีวันยอมสละอาวุธนิวเคลียร์ของเรา" ขณะเดียวกันก็เน้นว่าสถานะนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ถูกระบุใน "กฎหมายแห่งชาติ"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)