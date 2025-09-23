อเมริกายุคมืด! “ทรัมป์” สั่งรมว.ยุติธรรมสหรัฐฯตามไล่ล่าเช็คบิล “ศัตรูการเมืองของตัวเอง”

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุดสั่งรัฐมนตรียุติธรรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี เร่งดำเนินคดีเอาผิดศัตรูทางการเมืองของตัวเองทั้ง อดีตผอ.FBI เจมส์ โคมีย์ อัยการรัฐนิวยอร์กที่เคยเล่นงานบริษัท Trump Organization ในคดีฉ้อโกงธนาคาร และสว.พรรคเดโมแครตที่เดินหน้าการไต่สวนถอดถอนจากตำแหน่งสมัยแรก กลายเป็นผู้นำสหรัฐฯที่ใช้กระทรวงยุติธรรมที่ต้องเป็นอิสระเป็นเครื่องมือเล่นงานฝ่ายตรงข้าม
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(23 ก.ย)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ค่ำวันเสาร์(20)แสดงออกอย่างชัดเจนว่า เขามีความอึดอัดต่อรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี (Pam Bondi) ที่ลังเลในการทำให้ศัตรูทางการเมืองของตัวเองดำเนินคดีทางกฎหมายที่เขามีรายชื่อเป็นหางว่าว
เกิดขึ้นหลังนักจัดรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของสหรัฐฯ จิมมี คิมเมล (Jimmy Kimmel) โดนสถานีโทรทัศน์เอบีซีของสหรัฐฯสั่งให้ระงับการทำรายการชั่วคราว หลังออกมาวิจารณ์สัญลักษณ์ MAGA ชาร์ลี เคิร์ก หลังการเสียชีวิต คิมเมลมักวิจารณ์ผู้นำสหรัฐฯผ่านรายการและทำให้ทรัมป์ออกมาแสดงความดีใจต่อการสั่งระงับโชว์ที่ส่งผลทำให้สำนักงานสถานีเอบีซีนิวส์โดนเล่นงานยิงไม่กี่นัดกลายเป็นความรุนแรงทางการเมืองในอเมริการอบใหม่
สื่ออังกฤษชี้ว่า ทรัมป์ออกแถลงผ่าน Truth Social วันเสาร์(20)ที่เจาะจงไปยังรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ว่ากระทรวงไม่มีความก้าวหน้าในความพยายามที่จะดำเนืนคดีเอาผิดทางอาญาต่อบรรดากลุ่มคนที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
“พวกเราไม่สามารถล่าช้าต่อไปได้อีกต่อไป มันกำลังฆ่าชื่อเสียงของพวกเราและความน่าเชื่อถือ” ทรัมป์โพสต์
ผู้นำสหรัฐฯแสดงความอึดอัดที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดสำเร็จ” ก่อนที่เขาจะเรียกร้องให้บอนดีสอบสวนอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์ โคมีย์ (James Comey) อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก เลทิเทีย เจมส์ (Letitia James) และสว.พรรคเดโมแครต อดัม ชิฟฟ์ ( Adam Schiff) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการไต่สวนถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในสมัยแรก
และไม่นานหลังจากนั้น ทรัมป์โพสต์อีกครั้งเพื่อสรรเสริญรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี ที่เขากล่าวว่า “ทำงานได้ดีมาก”
ทรัมป์กล่าวว่า “ผมได้ตรวจดูรายงานกว่า 30 ชิ้น” และชี้ว่า “เรื่องเดิมๆเหมือนครั้งที่แล้ว มีแต่พูดไม่มีการปฎิบัติ ไม่มีอะไรสำเร็จ ไหนเกี่ยวกับ (เจมส์) โคมีย์ , อดัม ปลิ้นปล้อน ชิฟฟ์ ,เลทิเทีย??? พวกเขาทั้งหมดผิดไม่ต่างจากนรก แต่กลับไม่มีอะไรสำเร็จ”
บีบีซีชี้ว่า การโพสต์สั่งการของทรัมป์ทางโซเชียลมีเดียเรียกเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครต รวม ผู้นำสว.เสียงข้างน้อย ชัค ชูเมอร์ (Chuck Schumer) ที่โจมตีว่า นี่เป็นหนทางนำไปสู่การเป็นเผด็จการ
ในการให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันเสาร์(20) ชูเมอร์กล่าวต่อว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯที่เคยแข็งแกร่งและเป็นเอกเทศให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อไล่ล่าศัตรูของตัวเองไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีความผิดหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า อัยการสหรัฐฯ เอริค ซีเบิร์ต (Erik Siebert) ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯระดับสูงว่า ในการสอบสวนไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอัยการรัฐนิวยอร์ก เลทิเทีย เจมส์ ได้
บีบีซีรายงานว่า ซีเบิร์ตต้องออกจากตำแหน่งหลังจากทรัมป์กล่าวว่า เขาต้องการให้ซีเบิร์ตลาออกจากการที่ไม่สามารถดำเนินคดีเจมส์ได้สำเร็จต่อคดีโกงการจำนอง โดยในวันเสาร์(20) ประธานาธิบดีสหรัฐฯโพสต์ว่า เขาไล่เอริค ซีเบิร์ต ออก ซีเบิร์ตไม่ได้ลาออกเอง
ทรัมป์เมื่อสิงหาคมเคยพยายามที่จะไล่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯผู้หญิงผิวสี ลิซ่า คุก (Lisa Cook)ออกด้วยการอ้างว่าเธอทำความผิดคดีโกงการจำนอง แต่เป็นสิ่งที่เธอปฎิเสธ
ในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งรอบ 2 ทรัมป์ประกาศบนเวทีหาเสียงจะตามล้างแค้นศัตรูทางการเมืองของตัวเองรวม อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน และคนอื่นๆที่เป็นปรปักษ์กับเขา