“ทรัมป์” ประกาศ Fox News ของเจ้าพ่อสื่อตะวันตก “รูเพิร์ต เมอร์ด็อก” และลูกชาย “ลัคแลน” เข้าร่วมดีล TikTok ในสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงวันอาทิตย์(21 ก.ย)ว่า เจ้าของ Fox Corp ซึ่งบริษัทแม่ของ Fox News คือพ่อลูกเมอร์ด็อกจะร่วมอยู่ในดีลขาย TikTok สำหรับปฎิบัติการในอเมริกา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(21 ก.ย)ว่า ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์วานนี้(21) ว่า เจ้าพ่อสื่อตะวันตก รูเพิร์ต เมอร์ด็อก (Rupert Murdoch)และบุตรชาย ลัคแลน เมอร์ด็อก (Luchlan Murdoch)นั้นจะอยู่ร่วมในความพยายามการซื้อ TikTok ในอเมริกา
เกิดขึ้นในรายการวันอาทิตย์(21)ที่ทรัมป์โดนผู้จัดรายการชื่อดัง ปีเตอร์ ดูซีย์ ( Peter Doocy) ถามถึงสถานะดีล TikTok กับปักกิ่งว่าไปถึงไหนแล้ว
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ส่งสัญญาณข้อตกลง TikTok นั้นจะบรรลุได้ในเร็ววันนี้ ถึงแม้จะมีความสับสนบางประการเกี่ยวกับสถานะของสัญญาก็ตาม
ทรัมป์กล่าวว่า ซีโอโออเมริกันชื่อดังทั้ง แลร์รี เอลลิสัน (Larry Ellison) ผู้ก่อตั้งร่วมบริษัทซอฟ์ทแวร์ Oracle ไมเคิล เดลล์ (Michael Dell) ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์แบรนด์ Dell นั้นเกี่ยวกับดีลนี้
และเขาเสริมว่า “ผมเกลียดที่จะต้องบอกกับคุณในสิ่งนี้ว้า ชายที่มีชื่อว่า ลัคแลน (ลัคแลน เมอร์ด็อก ซีอีโอใหญ่ Fox News) นั้นเกี่ยวข้อง พวกคุณรู้ว่าลัคแลนเป็นใครใช่ไหม? นี่ไม่ใช่ชื่อผิดปกติ ลัคแลน เมอร์ด็อก”
ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยต่อว่า “รูเพิร์ตนั้นแน่นอนว่าคงจะอยู่ในกลุ่ม ผมคิดพวกเขาคงจะอยู่ในกลุ่ม อีก 2 คนน่าจะเป็นคนที่วิเศษมาก เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นอเมริกันรักชาติ พวกเขารักประเทศดังนั้นผมคิดว่าคนเหล่านั้นต้องทำงานได้ดีมากๆ”
สื่ออังกฤษรายงานว่า ดีล TikTok นี้เกี่ยวข้องกับบริษัท Fox Corp ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Fox News สื่อการเมืองปีกขวาสหรัฐฯเชียร์ทรัมป์อยู่ในกลุ่มของนักลงทุนสำหรับดีลนี้ โดย CNN ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(21)ว่า
การเจรจา TikTok เกี่ยวข้องกับพ่อลูกเมอร์ด็อกนั้นจะส่งผลทำให้บริษัท Fox Corp เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมทุนหลายชาติสำหรับการซื้อ TikTok
เดอะการ์เดียนรายงานว่า สภาคองเกรสสหรัฐฯได้ผ่านกฎหมายเมื่อปี 2024 ให้แบน TikTok ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้เจ้าของบริษัทจีน ByteDance เว้นแต่กิจการในสหรัฐฯถูกขายให้บริษัทสหรัฐฯโดยอ้างอิงจากความมั่นคงประเทศและความวิตกการลุกล้ำความเป็นส่วนตัว
แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขวางกฎหมายนี้ไว้พร้อมกับขยายเส้นตายการส่งมอบ TikTok มาแล้วไม่กี่ครั้ง
TikTok มีผู้ใช้ร่วม 170 ล้านคนในอเมริกา และวันอาทิตย์(21)ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ได้ให้เครดิตในการช่วยให้เขาสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯสมัย 2 ในปี 2024
ทั้งนี้ก่อนหน้าวันเสาร์(20) โฆษกทำเนียบขาว แคโรไลน์ เลวิตต์ (Karoline Leavitt) ได้เปิดเผยกับฟ็อกซ์นิวส์ว่า จะมีชาวอเมริกัน 6 คนนั่งอยู่ในบอร์ดบริษัทจำนวน 7 ที่นั่ง และอีกทั้งข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะควบคุมโดยบริษัท Oracle ของเอลลิสัน โดยสหรัฐฯจะเป็นควบคุมข้อมูลและอัลกอริทึมของ TikTok ในอเมริกา
โฆษกทำเนียบขาวอ้างวลีทรัมป์ที่มักพูดติดปากว่า “ข้อตกลงนี้เป็นเหมือนการนำ America first” และย้ำว่า ข้อตกลงนี้หมายความว่า TikTok นั้นจะมีผู้ถือส่วนใหญ่เป็นอเมริกันในสหรัฐฯ”