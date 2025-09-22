'โมดี' เรียกร้องคนอินเดีย 'งดใช้ของนอก-อุดหนุนสินค้าในประเทศ' ท่ามกลางสงครามภาษีกับสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียกล่าวปราศรัยต่อสาธารณชนเมื่อวันอาทิตย์ (21 ก.ย.) โดยเรียกร้องให้ชาวอินเดียงดใช้สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และหันมาอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อผลักดันการรณรงค์พึ่งพาตนเองท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ เริ่มเสื่อมถอย
หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียสูงถึง 50% โมดีได้กระตุ้นให้ใช้ "สวเทสี" (Swadeshi) หรือสินค้าที่ผลิตในอินเดีย ผู้สนับสนุนของเขาได้เริ่มรณรงค์คว่ำบาตรแบรนด์อเมริกัน เช่น แมคโดนัลด์ เป๊ปซี่ และแอปเปิล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในอินเดีย
“สินค้าจำนวนมากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันล้วนผลิตในต่างประเทศ ทว่าเราไม่รู้... เราจะต้องกำจัดมันทิ้งไป” โมดี กล่าวในการปราศรัยต่อประชาชนทั่วประเทศ ก่อนจะเริ่มบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีผู้บริโภคในวันจันทร์นี้ (22)
“เราควรจะซื้อสินค้าที่ผลิตในอินเดีย” เขาเอ่ยเสริม โดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศใด
ประชากร 1,400 ล้านคนของอินเดียถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อผ่านเว็บไซต์ Amazon.com ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ของสหรัฐฯ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแบรนด์ของสหรัฐฯ ได้ขยายการเข้าถึงแม้กระทั่งเมืองในชนบทอินเดีย
โมดี ยังขอให้เจ้าของร้านค้ามุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในอินเดีย โดยให้เหตุผลว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายบริษัทในอินเดียได้หันมาโปรโมตสินค้าท้องถิ่นกันมากขึ้น
ปิยุช โกยัล รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียคาดว่าจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเร็วๆ นี้เพื่อเจรจาการค้า ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการคลี่คลายความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ตึงเครียด
