ระอุ! คนใกล้ชิดนายกฯเยอรมันส่งสัญญาณแรง “เครื่องบินรบรัสเซีย” ถ้าโผล่เข้า NATO มีสิทธิ์โดนยิงตก “ฟินแลนด์” นั่งไม่ติดภัยมาถึงหน้าบ้านแฉ "มอสโก" ใช้สูตรเดิมก่อนสงครามยูเครน หลัง "เอสโตเนีย" โดน MIG-31 ล้ำน่านฟ้า

เอเจนซีส์ – ยูร์เกน ฮาร์ดต์ (Jürgen Hardt) โฆษกนโยบายต่างประเทศประจำรัฐสภาของกลุ่มพรรค CDU-CSU ของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดริช แมร์ซ ยืนยันวันอาทิตย์(21 ก.ค)ว่า มีแค่สัญญาณชัดเจนเท่านั้นที่จะหยุดเคมลินได้คือการยิงเครื่องบินรบรัสเซียที่ล้ำน่านฟ้าชาติสมาชิกนาโต ระหว่างฟินแลนด์ล่าสุดเห็นเอสโตเนียเพื่อนบ้านโดนล้ำน่านฟ้าแฉมอสโกใช้วิธีเดิมๆกับยูเครนเริ่มต้นใช้กับเฮลซิงกิแดนนอร์ดิกยุโรปเหนือแล้ว
DW เยอรมันรายงานวันอาทิตย์(21 ก.ย) เยอรมัน ชาติพันธมิตรใหญ่ของนาโตเริ่มทนไม่ไหวที่เห็นการลุกล้ำน่านฟ้าฝั่งตะวันออกจากมอสโกถี่ เล็งใช้ยาแรงหลังแกนนำสมาชิกรัฐสภาเยอรมันแสดงความเป็นไปได้ที่จะยิงเครื่องบินรบรัสเซียให้ตกหากเจอเหนือน่านฟ้าชาตินาโต
“เครมลินต้องการสัญญาณหยุดที่ชัดเจน” ยูร์เกน ฮาร์ดต์ (Jürgen Hardt) โฆษกนโยบายต่างประเทศประจำรัฐสภาของกลุ่มพรรค CDU-CSU ของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดริช แมร์ซ ให้สัมภาษณ์สื่อ RND วันอาทิตย์(21)
และเสริมว่า “มีเพียงสัญญาณชัดเจนไปยังรัสเซียที่ว่าการละเมิดพรมแดนทางทหารใดๆจะพบกับกำลังทหาร รวมการยิงเครื่องบินรบรัสเซียตกเหนือดินแดนนาโตเท่านั้นถึงจะส่งผล”
ฮาร์ดต์แกนนำพรรคอนุรักษ์นิยมเยอรมันย้ำว่า “การยั่วยุเหล่านี้และการทดสอบจากรัสเซียจะยุติหากว่าพวกเราตอบโต้อย่างชัดเจนต่อการละเมิดพรมแดนทางทหารใดๆ”
เขาเตือนว่า “ในทางอื่นจะทำให้สงครามทางตรรกะความคิดของรัสเซียจะยิ่งเดินหน้ายกระดับ ปัจจุบันคือการละเมิดน่านฟ้า ในไม่ช้าจะเป็นการระเบิดเป้าหมายบุคคลและหลังจากนั้นทหารรัสเซียจะมา”
DW รายงานว่า พันธมิตรชาตินาโตมีกำหนดจะพบกันในสัปดาห์นี้สำหรับการใช้มาตรา 4 ตามสนธิสัญญานาโตของเอสโตเนียที่กำหนดให้ชาติสมาชิกนาโตทั้งหมดทำการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเกิดหลังเอสโตเนียวันศุกร์(19) โดนเครื่องบินรัสเซียล้ำน่านฟ้าจำนวน 3 ลำ
ขณะที่ ฟินแลนด์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามเอสโตเนียและมีพรมแดนยาวทางตะวันออกติดรัสเซียเผย มอสโกเริ่มคุกคามเฮลซิงกิใช้วิธีเดียวกับที่เคยทำกับยูเครนก่อนเริ่มส่งทหารรุกรานเป็นทางการเมื่อปลายกุมภาพันธ์ปี 2022
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันเสาร์(20)ว่า เจ้าหน้าที่เครมลินระดับสูงไม่กี่คนออกมาโจมตีฟินแลนด์เมื่อไม่กี่วันนี้ กล่าวหาฟิลแลนด์ว่ากำลังวางแผนเพื่อการโจมตี สถาบันเพื่อการศึกษาการสงครามสหรัฐฯ ISW ออกคำเตือน
เซอร์เก อีวานอฟ (Sergei Ivanov) ทูตพิเศษของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และอดีตรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เมื่อไม่นานมานี้ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ฟินแลนด์ในความเป็นจริงไม่เคยเกิด และไม่เหมือนว่ามันจะดีขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโตและอีกทั้งยังแข็งขันเรียกร้องทำให้พรมแดนทางตะวันออกของตัวเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
และเขายังกล่าวอ้างต่อว่า พลเมืองฟินแลนด์นั้นไม่พอใจต่อความสามารถของรัฐบาลเฮลซิงกิ รวมถึงอ้างว่าการไม่มีนักท่องเที่ยวรัสเซียนำมาสู่การลดจำนวนประชากรและเศรษฐกิจเลวร้ายในทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์เพื่อดิสเครดิตความน่าเชื่อถือดินแดนนอร์ดิกแห่งนี้ที่มีพรมแดนทางตะวันออกติดรัสเซียไปจนจรดด้านเหนือ
สื่ออังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ล้ำน่านฟ้าประเทศนาโตว่า “ไม่สามารถอดทนได้” พร้อมเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรนาโตใช้ยาแรงโดยกล่าวว่า “สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ”
โดยหมายความไปถึงการล้ำน่านฟ้าติดต่อกันจากมอสโกตั้งแต่ โปแลนด์ โรมาเนีย เอสโตเนีย เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งในมอลโดวาและโรมาเนีย
เซเลนสกีกล่าวบนโซเชียลมีเดียเตือนว่า “มันจำเป็นต้องใช้การตอบโต้อย่างเป็นระบบ มาตรการแข็งกร้าวต้องนำออกมาใช้ทั้งแบบทำโดยรวมและจากแต่ละชาติ”
เดลีเมลรายงานว่า ฟินแลนด์วางแผนที่จะทำให้พรมแดนติดรัสเซียกลายเป็นหนองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้รถถังรัสเซียสามารถข้ามแดนเพื่อเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวที่จะเป็นการป้องกันโดยให้ยานยนต์หนักรัสเซียเหล่านั้นจมน้ำ
เป็นแนวคิดเดียวกับทางโปแลนด์ที่พิจารณามาตรการนี้ที่เคยใช้ได้ผลในยูเครนมาแล้วเมื่อกองทัพตั้งใจทำให้พื้นที่ 2,800 เฮกเตอร์เกิดน้ำท่วมเพื่อพยายามหยุดกองทัพรัสเซียมุ่งหน้ามายังกรุงเคียฟในช่วงเริ่มต้นของสงครามยูเครน