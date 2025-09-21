“สตาร์เมอร์” เตรียมแถลงบ่ายวันอาทิตย์ประกาศรับรอง “ปาเลสไตน์ในฐานะรัฐ” ตามหลัง “โปรตุเกส" ส่วน "นายกฯเยอรมัน" ประกาศไม่ร่วมการประชุมใหญ่ UN ที่นิวยอร์กสัปดาห์นี้ ไม่เดินตาม "ฝรั่งเศส-อังกฤษ"

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ คาดว่าบ่ายวันอาทิตย์(21 ก.ย) เตรียมประกาศอังกฤษจะกลายเป็นชาติล่าสุดรับรอง “ปาเลสไตน์” ในฐานะรัฐที่จะเกิดขึ้นในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในเดือนนี้ตามหลังโปรตุเกสที่ประกาศตัวก่อนหน้า ท่ามกลางยุโรป- G-7 เห็นแบ่งเป็น 2 ขั้วในการรับรอง
เอเอฟพีรายงานวันอาทิตย์(21 ก.ย)ว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมจะประกาศการรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐบ่ายวันนี้(21 )โดดเดี่ยวสหรัฐฯและอิสราเอลเพิ่มมากขึ้น
โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เดวิด แลมมี ให้สัมภาษณ์บีบีซีของอังกฤษวันอาทิตย์(21) ในการปกป้องทางออก 2 รัฐคู่ขนาน (two-state solution) มีใจความว่า
“ถึงเวลาแล้วที่ต้องยืนหยัดสำหรับทางออก 2 รัฐคู่ขนาน” เขากล่าว
ในรายการสัมภาษณ์เช้าวันอาทิตย์(21)ของบีบีซี แลมมียืนยันว่า การประกาศรับรองนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บนภาคพื้นได้อย่างสำคัญ มันจะทำให้เด็กๆมีอาหารกินไหม? ไม่ มันจะไม่ มันต้องขึ้นกับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม มันจะปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระไหม? มันต้องขึ้นกับการหยุดยิง
แต่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่า “แต่มันเป็นการยึดมั่นต่อทางออกแบบ 2 รัฐคู่ขนาน”
พร้อมกันนี้เขาเสริมต่อว่า รัฐบาลอังกฤษกล่าวอยู่เสมอว่า เชื่อมั่นว่ามีประเทศบ้านเกิดสำหรับชาวยิว แต่เราก็เชื่อมั่นในสิทธิทางพลเมืองและศาสนาของชาวปาเลสไตน์เช่นกัน
เอเอฟพีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศโปรตุเกสกล่าวผ่านแถลงการณ์เช่นกันว่า ลิสบอนจะรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐและจะประกาศการรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ก.ยที่จะถึง
ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวทางสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่หากว่าเกิดขึ้นจริงจะทำให้แดนผู้ดีกลายเป็นชาติแรกของ G-7 ตามหลังฝรั่งเศสที่เป็นชาติ G-7 เช่นกันและเป็นชาติต้นคิดร่วมกับซาอุดีอาระเบียในการเตรียมประกาศในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์(22) ที่เมืองนิวยอร์ก ซิตี
รัฐบาลอังกฤษตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสาธารณะที่มีคนจำนวนมหาศาลเดินขบวนทุกเดือน โพลที่เผยแพร่ออกมาโดย YouGov แสดงให้เห็นว่า อังกฤษรุ่นใหม่อายุ 18 ปี – 25 ปีสนับสนุนรัฐปาเลสไตน์
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า นายกฯสตาร์เมอร์โดนพรรคแรงงานของตัวเองบีบ โดยทั้งสมาชิกสภาพรรคแรงงานและฐานเสียงพรรคต่างออกมาแสดงความเห็นต่อความรู้สึกหวาดกลัวต่อสงครามอิสราเอล
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งไปเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการได้ยอมรับต่อความเห็นที่แตกต่างระหว่างตัวเขาและของสตาร์เมอร์เกี่ยวข้องกับการรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐในการแถลงข่าววันพฤหัสบดี(18) ระหว่างการเยือน
“ผมมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากท่านนายกรัฐมนตรีต่อสิ่งนั้น เป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่พวกเราเห็นแตกต่างกัน” ทรัมป์ประกาศ
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ดูเหมือนทั้งยุโรป และกลุ่มชาติ G-7 ที่มีสหรัฐฯและแคนาดาร่วมจะมีความคิดเห็นแบ่งเป็นขั้วเกี่ยวกันการรับรองปาเลสไตน์
ในขณะที่ฝรั่งเศส อังกฤษ และ แคนาดา กำลังจะกลายเป็นสมาชิก G-7 ชาติแรกที่จะยอมรับปาเลสไตน์ในฐานะประเทศ แต่ทว่า เยอรมัน อิตาลีได้แสดงความชัดเจนไม่เห็นด้วยที่จะเดินตาม
สองชาตินี้และอีกไม่กี่ประเทศจากยุโรปเชื่อว่า การรับรองสมควรเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทางออกแบบ 2 รัฐคู่ขนานแต่อย่างไรก็ตามยังคงพยายามตีตัวออกห่างจากความคาดหวังนี้
นายกรัฐมนตรีเยรมัน ฟรีดริช แมร์ซ นั้นขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับการรัฐปาเลสไตน์และจะไม่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นที่ซึ่งฝรั่งเศสและซาอดีอาระเบียจะเป็นโต้โผรวมเสียงประชาคมโลกให้รับรองปาเลสไตน์
แมร์ซแถลงวันพฤหัสบดี(18)ว่า เยอรมันมองว่าการรับรองเช่นนั้นเป็นหนึ่งในก้าวท้ายๆไม่ใช่หนึ่งในก้างแรกของการนำไปสู่ทางออกแบบ 2 รัฐคู่ขนาน
นอกเหนือจากเยอรมัน และอิตาลี ญี่ปุ่นที่อยู่ในกลุ่ม G-7 ตีตัวออกห่างและยังไม่มีแผนที่จะยกมือรับรองรัฐปาเลสไตน์เช่นกัน สื่อสหรัฐฯรายงาน