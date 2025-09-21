เป็นเทรนด์ไปแล้ว! ดัตช์ลุกฮือปิดถนนไฮเวย์ในกรุงเฮก รถตำรวจโดนเผาโชว์ ปะทะเดือดมีตำรวจเจ็บ 2"สนามบินทั่วยุโรป" เจอโจมตีทางไซเบอร์กระทบยาวถึงวันจันทร์ นักท่องเที่ยวผู้ดีติดแหง็กที่ "ฮีทโธรว์" บินมาไทยไม่ได้

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/เอพี – ผู้ประท้วงร่วม 1,500 คนวันเสาร์(20 ก.ย)ปิดถนนไฮเวย์ในเมืองหลวงเปิดฉากต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองตามหลังอังกฤษ รถตำรวจโดนเผาไป 1 คันเกิดการปะทะระหว่างผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่มีผู้ประท้วงโดนจับไป 30 คนและตำรวจเจ็บ 2 นาย ผู้นำการเมืองปีกขวาดัตช์หัวโจกต่อต่านผู้อพยพ เคียร์ต วิลเดอร์ส ไม่ยอมไปปรากฏตัวขึ้นปราศรัยตามคำเชิญไม่พอใจมีการทำร้ายตำรวจ เกิดขึ้นท่ามกลางผลของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสนามบินใหญ่ๆทั่วยุโรปรวม สนามบินฮีทโธรว์ของอังกฤษที่เกิดตั้งแต่วันเสาร์(20 ก.ย)นั้นลากยาวมาจนถึงวันนี้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(20 ก.ย)ว่า คนหลายพันเดินทางเข้าร่วมการประท้วงโดยนักเคลื่อนไหวการเมืองปีกขวาเนเธอร์แลนด์ที่กรุงเฮกในวันเสาร์(20)เพื่อเรียกร้องนโยบายเข้าเมืองดัตช์เข้มงวดมากขึ้นและหยุดพวกลี้ภัยเข้าเมืองเกิดขึ้นไม่นานแค่เดือนกว่าก่อนแดนกังหันสีส้มจะเข้าสู่การเลือกตั้ง
ใหญ่ทั่วประเทศ
ผู้ประท้วงกลุ่มใหญ่ที่มีเป็นจำนวนมากโบกธงชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดากลุ่มขวาจัดต่างๆของประเทศปะทะอย่างรุนแรงกับตำรวจดัตช์ด้วยการโยนหินและขวดเข้าใส่ อ้างอิงภาพข่าวตามรายงานของสถานีโทรทัศน์เนเธอร์แลนด์ NOS
บีบีซีของอังกฤษรายงานเพิ่มว่า มีผู้ประท้วงร่วม 1,500 คนปิดกั้นถนนไฮเวยในกรุงเฮ และมีรถตำรวจดัตช์ 1 คันโดนเผา สำนักข่าว ANP ของเนเธอร์แลนด์รายงานโดยอ้างอิงตัวเลขจากตำรวจ
ทั้งนี้พบว่ากลุ่มผู้ประท้สงปิดถนนไฮเวยช่วงเวลาสั้นๆใกล้จุดที่เปิดฉากการประท้วง
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นอกเหนือจากนี้บรรดาผู้ประท้วงยังทุบทำลายกระจกไม่กี่บานที่สำนักงานใหญ่พรรคกลางซ้ายดัตช์ D66 ส่วนกลุ่มก่อจลาจลที่เล็กกว่ามุ่งหน้าไปยังที่ตั้งรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ที่ถูกรั้วกั้นล้อมไว้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง
เดอะการ์เดียนรายงาน ตำรวจดัตช์ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนน้ำเป็นอาวุธเพื่อสลายการประท้วงต้านผู้อพยพที่กรุงเฮกวานนี้(20) โดยอ้างอิงแถลงการณ์จากโฆษกรัฐบาลเฮก
พบว่ามีผู้ประท้วงโดนจับไป 30 คนและตำรวจ 2 นายได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการจับกุมคนอื่นๆเพิ่มเติมในภายหลังระหว่างการตรวจกล้องทีวีวงจรปิด
ผู้นำฝ่ายขวาที่มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพเนเธอร์แลนด์ เคียร์ต วิลเดอร์ส ที่เคยชนะเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าได้รับคำเชิญให้ไปขึ้นปราศรัยในที่ชุมนุมแต่เขาไม่ไปปรากฏตัว แต่กลับเป็นว่าเขาออกมาประณามความรุนแรงที่เกิดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนเธอร์แลนด์ โดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและกล่าวต่อว่าเป็นฝีมือของพวกปัญญาอ่อน
บีบีซีรายงานว่า การออกมาตำหนิของวิลเดอร์สยังประสานเสียงกับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ ดิค สโคฟ (Dick Schoof) ที่ประณามภาพที่ประหลาดของเหตุความรุนแรงที่ไร้ยางอายและน่าตกตะลึงนั้นถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ขณะที่ความปั่นป่วนที่ทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินหลังจากเกิดการโจมตีทางไซเบอร์สนามบินใหญ่ๆทั่วยุโรปทั้งในเยอรมันและอังกฤษตั้งแต่วันเสาร์ (20)นั้นส่งมาถึงวันอาทิตย์(21)
รอยเตอร์รายงานวันนี้(21)ว่า สนามบินใหญ่ๆที่ได้รับผลกระทบได้แก่ สนามบินฮีทโธรว์ของอังกฤษ สนามบินดับลินของไอร์แลนด์ สนามบินบรัสเซลส์ของเบลเยียม และสนามบินเบอร์ลินของเยอรมัน แต่ทว่าสนามแฟรงเฟิร์ตนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีไซเบอร์
การโจมตีไซเบอร์วันเสาร์ (20)เกิดขึ้นที่ระบบเช็กอิน-และบอร์ดิงผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินทำให้ปฎิบัติการเที่ยวบินของสายการบินเกิดการติดขัด รอยเตอร์ชี้ว่า ปัญหาเกิดจากซอฟท์แวร์ MUSE ของบริษัท Collins Aerospace ที่ให้บริการไม่กี่สายการบินที่ท่าอากาศยานต่างๆทั่วโลก
ทั้งนี้ที่สนามบินฮีทโธรว์ สนามบินเบอร์ลิน และสนามบินบรัสเซลส์ พบว่า เที่ยวบินขาเขาและขาออกร่วม 29 เที่ยวถูกยกเลิกเมื่อเวลา 11.30 GMT และรวมทั้งหมดมีเที่ยวบินขาออก 651 เที่ยวออกจากสนามบินฮีทโธรว์ เที่ยวบิน 228 เที่ยวออกจากสนามบินบรัสเซลส์ และ เที่ยวบิน 226 เที่ยวออกจากสนามบินเบอร์ลินวันเสาร์(21)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในกรุงบรัสเซลส์เผยว่า มี 4 เที่ยวบินที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินและรวมไปถึงมีเที่ยวบินล่าช้าที่เป็นส่วนมากของเที่ยวบินขาออก
รอยเตอร์รายงานว่า ท่าอากาศยานบรัสเซลส์แถลงได้สั่งสายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินขาออกครึ่งหนึ่งของตารางการบินวันอาทิตย์(21)เพื่อเลี่ยงคิวที่รอนานเกินไปและการสั่งยกเลิกที่ล่าช้า เป็นสัญญาณชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ยังคงตามมาถึงในอีกวันที่จะเป็นการติดขัดในการเดินทางอากาศในยุโรปตลอดทั้งสุดสัปดาห์
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า สำนักงานความปลอดภัยร่วมทางการบินยุโรป Eurocontrol แถลงว่า สนามบินต่างๆทั่วยุดรปได้ร้องขอให้่ยกเลิกครึ่งหนึ่งของกำหนดเที่ยวบินทั้งไปและกลับจากสนามบินระหว่างเวลา 04.00 น.ตามเวลา GMT ของวันเสาร์(20) มาจนถึงวันจันทร์(22) เวลา 02.00 น. ตามเวลา GMT
เอพีรายงานว่า หนึ่งในนั้นมีนักท่องเที่ยวอังกฤษ มาเรีย เคซีย์ (Maria Casey) ที่ได้รับผลกระทบนั้นกำลังอยู่ระหว่างรอเที่ยวบินสายการบิน Etihad Airways เพื่อเดินทางแบ็กแพ็กแบกเป้มาเที่ยวในไทยนาน 2 สัปดาห์เต็มกล่าวว่า เธอต้องใช้เวลา 3 ช.มที่จุดเช็กอินกระเป๋าเดินทางที่เทอร์มินอล 4 ของสนามบินฮีทโธรว์ อังกฤษ
"พวกเขาต้องเขียนป้ายติดกระเป๋าเดินทางพวกเราด้วยมือ" เธอเปิดเผยและเสริมว่า "มีแค่ 2 เคาน์เตอร์เท่านั้นที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานและเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราหงุดหงิดมาก"
ด้านรอยเตอร์ชี้ว่า ด้านสายการบินเดลต้ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯแถลง คาดสายการบินจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากปัญหาท่าอากาศยานทั่วยุโรปโดนการโจมตีทางไซเบอร์โจมตี และได้สั่งการแก้ไขเพื่อทำให้เกิดการติดขัดน้อยที่สุด ขณะที่สายการบินของอเมริกาอีกแห่ง ยูไนเต็ดแอร์ไลน์แถลงว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้เที่ยวบินประสบความล่าช้าเล็กน้อยแต่ยูไนเต็ดแอร์ไลน์สไม่ได้มีการสั่งยกเลิกเที่ยวบิน
ด้านโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรป EU แถลงว่า ปัจจุบันยังไม่มีการบ่งชี้ว่าจะมีการแพร่ออกไปเป็นวงกว้างหรือการโจมตีขั้นร้ายแรงและอีกทั้งจุดเริ่มของการโจมตียังคงอยู่ระหว่างการสอบ
ซึ่งการเกิดการขัดข้องทางเทคนิกครั้งใหญ่นี้รอยเตอร์ระบุว่ามักจะมาจากหากไม่ใช่การโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่แล้วจะเป็นการโจมตีแบบตั้งใจทางดิจิทัล