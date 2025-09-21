ปิดปากทุกหย่อมหญ้า!แรงงานกัมพูชาถูกจับ ฐานวิจารณ์ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำน้อยนิด

แรงงานเสื้อผ้ารายหนึ่งถูกจับกุมเมื่อวันพุธ(17ก.ย.) ตามข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่น ต่อกรณีโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ประธานสภาพ ต่อความล้มเหลวในการเจรจาขอขึ้นค่าแรงจากรัฐบาล ความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือเสียงเดือดดาลจากบรรดานักเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ที่เรียกมันว่าเป็นการจับกุมที่ไม่ยุติธรรมและไม่เคยปรากฏมาก่อน
แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า รองเท้าและสินค้าสำหรับเดินทาง(Garment, Footwear, and Travel Goods - GFT) อันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชา ส่งเสียงแสดงความผิดหวังเมื่อวันพุธ(17ก.ย.) ต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต แถลงปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพียงแค่ 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 63 บาท)ต่อเดือน ในปีหน้า ห่างไกลจากข้อเรียกร้องของทางสภาพแรงงานอิสระทั้งหลาย ที่หวังให้มีการปรับขึ้นค่าแรงสอดคล้องกับต้นทุนการดำรงชีพที่แท้จริง
Pich Piseth พนักงานโรงงานเสื้อผ้า Men Ou และประธานสหภาพแรงงานของบริษัทแห่งนี้ ถูกคุมขังในพนมเปญ หลังถูกย้ายมาจากสีหนุวิลล์ บริเวณที่เขาโดนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัว หลังเขาถูกฟ้องร้องโดย Sok Kin ประธานสหพันธ์สหภาพแรงงานช่างก่อสร้างและช่างไม้แห่งกัมพูชา ( BWTUC ) และประธานสมาพันธ์แรงงานกัมพูชา(CLC)
รายงาข่าวระบุว่า Pich Piseth แสดงความเห็นบนโพสต์เฟซบุ๊กของ Sok Kin วิพากษ์วิจารณ์เขา ฐานไม่ยอมยืนหยัดเพื่อแรงงาน
Keo Phea ภรรยาของเขา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CamboJA News ว่าเธอเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Piseth และเรียกร้อง Sok Kin ถอนคำฟ้องและขอให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเขา โดยบอกว่า Piseth เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวและมีลูกๆ 5 คนต้องดูแล
รายงานของ CamboJA News ระบุว่าพวกกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายวิพาษ์วิจารณ์มาช้านานต่อกรณีที่กัมพูชาใช้ข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นเป็นแรงจูงใจทางการเมืองและปราศจากเหตุผล บ่อยครั้งใช้เพื่อปิดปากนักเคลื่อนไหว สื่อมวลชนและผู้เห็นต่าง
Ek Sopheakde ประธานกลุ่ม AI Coalition ให้สัมภาษณ์กับ CamboJA News ระบุว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่แกนนำสหภาพรายหนึ่งๆฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนงานโรงงาน ต่อกรณีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์บนเฟซบุ๊ก เขาบอกว่าสหภาพควรมุ่งเน้นปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานมากกว่า เจรจาต่อรองค่าจ้างและปกป้องสิทธิของสหภาพ ไม่ใช่เสาะหนการดำเนินคดีในข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่น
Sopheakde บอกว่าหมายจับที่มีกับ Piseth ถือเป็นข้อหาที่ร้ายแรงต่อปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย พร้อมบอกว่าโพสต์ของเขา เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
CamboJA News ตั้งข้อสงสัย ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทำไมคำร้องของ Sok Kin ถึงนำมาซึ่งการจับกุม Pich Piseth อย่างรวดเร็ว ทั้งที่ตำแหน่งผู้นำสหภาพแรงงานของ Sok Kin ถูกมองในฐานนะเป็นอิสระทางการเมือง ในขณะที่สหภาพ BWTUC และ CLC โดยทั่วไปแล้วมักให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิแรงงาน และหลีกเลี่ยงประเด็นทางการเมือง
Sok Kin ให้สัมภาษณ์กับ CamboJA News บอกว่าเขาไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับ Piseth และไม่อาจยอมรับได้ที่ชื่อเสียงของเขาต้องมาเสียหายจากความเห็นของชายรายนี้
(ที่มา:CamboJA News)